Szijjártó Péter: Csúcsra jár a magyar-kínai gazdasági együttműködés (VIDEÓ)

A külügyminiszter szerint 2025-re rekordmagasságba emelkedett a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolata.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szeptember 10-én fogadta Ling Jit, a Kínai Népköztársaság kereskedelmi miniszterhelyettesét, nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokért felelős képviselő-helyettesét. A magyar külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, hogy a két ország kereskedelmi és gazdasági együttműködése 2025-re minden korábbinál magasabb szintre jutott.
2024-ben és 2025 eddig eltelt időszakában összesen 62 nagy kínai beruházás érkezett Magyarországra
– mondta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy ezek a beruházások 17,5 milliárd eurós értéket képviselnek és 35.000 új munkahelyet hoznak létre.
