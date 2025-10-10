Szijjártó Péter: Csúcsra jár a magyar-kínai gazdasági együttműködés (VIDEÓ)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szeptember 10-én fogadta Ling Jit, a Kínai Népköztársaság kereskedelmi miniszterhelyettesét, nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokért felelős képviselő-helyettesét. A magyar külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, hogy a két ország kereskedelmi és gazdasági együttműködése 2025-re minden korábbinál magasabb szintre jutott.

2024-ben és 2025 eddig eltelt időszakában összesen 62 nagy kínai beruházás érkezett Magyarországra

– mondta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy ezek a beruházások 17,5 milliárd eurós értéket képviselnek és 35.000 új munkahelyet hoznak létre.

(MTI)