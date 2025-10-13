Ruszin-Szendi Romulusz megint elszabadult: „Olyat bevernék neki legszívesebben” (VIDEÓ)

Fegyverrel az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
„…A legnehezebb, amikor jönnek ezek az operatőrök, meg az izék, tolja a mikrofont, olyat bevernék neki legszívesebben” – mondta Ruszin-Szendi Romolusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán még szeptemberben. Ez volt az az ominózus összejövetel, amin a volt vezérkari főnök fegyverrel az oldalán jelent meg.
Ha be nem is vert még újságírónak, de a lökdösődésig már eljutott a Tisza szépreményű politikusa. Mint arról a Mandiner beszámolt: Móna Márkot, szerkesztőségünk riporterét lökte meg Kötcsén azután, hogy az újságíró a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a korábbi vezérkari főnök válaszadás helyett többször is meglökte kollégánkat. Emiatt aztán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást is rendelt el a volt vezérkari főnök ellen.
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya ügyében rendelt el nyomozást, amikor Móna Márk kollégánkat többször is meglökte.
A szóbanforgó Tisza-fórumon Ruszin-Szendi még azt is mondta, bár legszívesebben beverne az operatőröknek, „nem szabad, mert egyből felhasználnák ellenünk”. Mint fogalmazott: picit nehéz az önuralom, majd feltette a kérdést,
„hogy balhés gyerek vagyok-e? Ha akarok, akkor balhés vagyok”.
Erre ráerősített a fórumot a színpadon levezető műsorvezető: „úgy tűnik, hogy igen”.