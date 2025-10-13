Ft
10. 13.
hétfő
Tisza Párt hajdúsámsoni Ruszin-Szendi Romolusz riporter

Ruszin-Szendi Romulusz megint elszabadult: „Olyat bevernék neki legszívesebben” (VIDEÓ)

2025. október 13. 15:12

„…A legnehezebb, amikor jönnek ezek az operatőrök, meg az izék, tolja a mikrofont, olyat bevernék neki legszívesebben” – mondta Ruszin-Szendi Romolusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán még szeptemberben. Ez volt az az ominózus összejövetel, amin a volt vezérkari főnök fegyverrel az oldalán jelent meg.

2025. október 13. 15:12
null

„…a legnehezebb, amikor jönnek ezek az operatőrök, meg az izék, tolja a mikrofont, olyat bevernék neki legszívesebben” 

– mondta Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt fórumán. Ez volt az az ominózus összejövetel, amin a volt vezérkari főnök fegyverrel az oldalán jelent meg.

Ha be nem is vert még újságírónak, de a lökdösődésig már eljutott a Tisza szépreményű politikusa. Mint arról a Mandiner beszámolt: Móna Márkot, szerkesztőségünk riporterét lökte meg Kötcsén azután, hogy az újságíró a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a korábbi vezérkari főnök válaszadás helyett többször is meglökte kollégánkat. Emiatt aztán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást is rendelt el a volt vezérkari főnök ellen.

A szóbanforgó Tisza-fórumon Ruszin-Szendi még azt is mondta, bár legszívesebben beverne az operatőröknek, „nem szabad, mert egyből felhasználnák ellenünk”. Mint fogalmazott: picit nehéz az önuralom, majd feltette a kérdést, 

„hogy balhés gyerek vagyok-e? Ha akarok, akkor balhés vagyok”

Erre ráerősített a fórumot a színpadon levezető műsorvezető: „úgy tűnik, hogy igen”.

