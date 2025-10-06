Pécs Pride: most akkor betiltott rendezvényeket minden további nélkül meg lehet tartani? – Milyen példa ez Európa számára?

Vannak kifejezések, amelyek a napi politikai használatban lejáratódnak, átértelmeződnek, vagy éppenséggel ellentétes jelentéssel ruházódnak fel. Aki megélte a szocializmust, annak a „népi demokrácia”, az internacionalizmus vagy éppenséggel a proletár olyan terhelt szóvá vált, amihez az eredeti tartalmat már sosem tudja kapcsolni.

Érdekes a nagy izmusok törzsfejlődése is. A két háború között a kommunizmus gyűlöletes, a fasizmus legalábbis közömbös, de inkább baráti eszmének számított. A szovjet megszállás után ezek helyet cseréltek, majd a rendszerváltáskor

a kommunizmus újra inkább negatív kontextusba került, a fasizmus pedig benne maradt abban.

Hogy mennyire függenek ezek a szemlélőtől, jól példázza József Attila 1936-os verse, a Világosítsd föl!, amelyben a sokat idézett sorok szerepelnek: „Talán dünnyögj egy új mesét / fasiszta kommunizmusét – / mivelhogy rend kell a világba, / a rend pedig arra való, / hogy ne legyen a gyerek hiába / s ne legyen szabad, ami jó.” Mivel csak mai agyunkkal és a szavakra rárakódott későbbi jelentéstartalmakkal tudjuk ezt olvasni, képtelenség átlátni, miként értette ezt egy korabeli olvasó, akinek – hacsak nem volt az illegális kommunista párt szimpatizánsa, vagyis a társadalom egy elhanyagolható töredékéhez tartozó – a kommunizmus egyértelműen negatív képzetéhez az adott világkép függvényében sokféleképpen értelmezhető jelzőként illeszkedett a fasiszta.