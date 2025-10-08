Ft
10. 08.
szerda
10. 08.
szerda
Tisza Párt Ukrajna hazugság Magyar Péter applikáció ellentmondás

Óriási zűrzavar a Tiszánál: pártja tagadta, Magyar Péter azonban heves tiltakozás után elismerte az adatszivárgást

2025. október 08. 14:57

Valaki nem mond igazat.

2025. október 08. 14:57
null

Ahogy arról beszámoltunk, egy ukrán cég, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

Káosz a Tisza kommunikációjában – Magyar Péter ideges

Az adatszivárgással kapcsolatban kedden az ellenzéki párt az alábbi közleményt juttatta el a 444.hu-hoz:

„Amit most meg tudunk állapítani, hogy valóban szerepelnek rajta a Tisza közösségéhez köthető adatok. Az adathalmaz forrását azonban nem ismerjük. Nekünk ilyen adatbázisunk nincsen. Lehetséges, hogy valaki lejáratási céllal mások által elérhető információkból összerakott egy adatbázist.”

A párt közlése szerint a Tisza Világ applikációt nem törték fel, és a felhasználók adatai biztonságban vannak. 

Tudomásunk szerint a Tisza Világ applikációt nem törték fel, az ott tárolt adatok biztonságban vannak”

– írták. 

Ezzel szemben Magyar Péter szerdán közzétett bejegyzésében – annak ellenére, hogy korábban hevesen tagadta az adatszivárgást, fideszes hazugságról beszélt, és a sajtót is fenyegette – már ennek ellenkezőjét állította:

 A TISZA Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény.

A szükséges eljárásokat megindítjuk. Az informatikai rendszereink védelmét tovább erősítjük és mindenkit megvédünk az esetleges támadásoktól és Orbán Viktor személyes bosszújától. Rövidesen minden TISZA Sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről” – írta a Tisza-vezér a Facebook-oldalán.

Nyitókép: Képernyőkép

boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2025. október 08. 16:02 Szerkesztve
Óriási a zűrzavar a Fideszben. Az ilyen szánalmas, kamu hírek tökéletesen terelik el a birka szektát a valódi problémákról: ipari termelés újabb bezuhanása, új inflációs adatok, pedofil-hálózat, 300 milliárd forinttal nőtt a költségvetés hiánya szeptemberben és ezek mind csak az elmúlt nap történései. Az elmúlt 15 év bűneit bele sem lehetne sűríteni egy kommentbe... Ha a fideszesek tudnának olvasni és utánanézni a dolgoknak, most nagyon mérgesek lennének a szektavezérre :(
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2025. október 08. 15:46
vajon ez az alkalmazás hozzáfér-e a telefonon tárolt névjegyekhez, üzenetekhez, adatokhoz, képekhez, videókhoz... és mindenhez is? nem akarok pánikot kelteni, de szerintem mindenkinek van a közeli rokonságában legalább egy, aki lelkesen letölti ezt a ki tudja mire fejlesztett alkalmazást. (egy ilyen fostaliga webapp fejlesztését bármelyik magyar garázs bt. el tudja végezni 2 hét alatt, nem kell ehhez amcsi/ukrán résztvevő)
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. október 08. 15:46
Soha, semelyik párt és kormány nem tett annyit a gyerekekért, a gyermekvédelemért, a családokért és az ifjúságért mint a Fidesz-KDNP és az Orbán kormányok! Pl. SzJA mentesség, CSOK, Otthon Start stb.
Válasz erre
1
0
nyugalom
2025. október 08. 15:34
Ez az üvölttő allat ritka gusztustalan tetű.
Válasz erre
0
0
