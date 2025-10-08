Óriási zűrzavar a Tiszánál: pártja tagadta, Magyar Péter azonban heves tiltakozás után elismerte az adatszivárgást

A párt közlése szerint a Tisza Világ applikációt nem törték fel, és a felhasználók adatai biztonságban vannak.

Tudomásunk szerint a Tisza Világ applikációt nem törték fel, az ott tárolt adatok biztonságban vannak”

– írták.

Ezzel szemben Magyar Péter szerdán közzétett bejegyzésében – annak ellenére, hogy korábban hevesen tagadta az adatszivárgást, fideszes hazugságról beszélt, és a sajtót is fenyegette – már ennek ellenkezőjét állította: