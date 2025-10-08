Óriási zűrzavar a Tiszánál: pártja tagadta, Magyar Péter azonban heves tiltakozás után elismerte az adatszivárgást

Robban a Tisza-botrány: Magyar Péter végül beismerő vallomást tett!
Nagyon gyanús az ukrán szál, Orbán Viktor is megszólalt.
Valaki nem mond igazat.
Ahogy arról beszámoltunk, egy ukrán cég, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.
Az adatszivárgással kapcsolatban kedden az ellenzéki párt az alábbi közleményt juttatta el a 444.hu-hoz:
„Amit most meg tudunk állapítani, hogy valóban szerepelnek rajta a Tisza közösségéhez köthető adatok. Az adathalmaz forrását azonban nem ismerjük. Nekünk ilyen adatbázisunk nincsen. Lehetséges, hogy valaki lejáratási céllal mások által elérhető információkból összerakott egy adatbázist.”
A párt közlése szerint a Tisza Világ applikációt nem törték fel, és a felhasználók adatai biztonságban vannak.
Tudomásunk szerint a Tisza Világ applikációt nem törték fel, az ott tárolt adatok biztonságban vannak”
– írták.
Ezzel szemben Magyar Péter szerdán közzétett bejegyzésében – annak ellenére, hogy korábban hevesen tagadta az adatszivárgást, fideszes hazugságról beszélt, és a sajtót is fenyegette – már ennek ellenkezőjét állította:
A TISZA Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény.
A szükséges eljárásokat megindítjuk. Az informatikai rendszereink védelmét tovább erősítjük és mindenkit megvédünk az esetleges támadásoktól és Orbán Viktor személyes bosszújától. Rövidesen minden TISZA Sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről” – írta a Tisza-vezér a Facebook-oldalán.
