Orbán Viktor elárulta, miért akarták levadászni a Zsolti bácsizással Semjén Zsoltot

Azzal, hogy ezt az embert akarták levadászni, miközben ártatlan, azzal az egyetlen, ideológiai alapon álló keresztény magyar pártot akarták levadászni.

Illetve, ezen keresztül pedig az egyházra is csapást akartak mérni. A miniszterelnök a vádakkal kapcsolatban kijelentette: „majd jól megkapja mindenki azt, amit érdemel.”

Az interjú többi részéről külön cikkben olvashat a Mandineren.