Orbán Viktor elárulta, miért akarták levadászni a Zsolti bácsizással Semjén Zsoltot

Semjén Zsolt: „Kérlelhetetlen ellensége vagyok a pedofíliának és a pedofiloknak”
„A pedofília egy nagyon súlyos bűncselekmény, a legsúlyosabb bűncselekmény, már-már a gyilkossággal azonos vagy hozzá hasonló” – mondta a miniszterelnök-helyettes.
Orbán Viktor a Hetek című lapnak adott interjújában beszélt azokról a vádakról, amelyekkel Semjén Zsoltot támadja a baloldal.
„Miért pont Semjén Zsoltot pécézték ki? Nem mondom, hogy Semjén Zsolt szent ember, de majdnem” – így reagált Orbán Viktor miniszterelnök arra a kérdésre, amikor a Zsolti bácsizós ügyről kérdezték a Hetek interjújában, amelyet szombat délelőtt töltöttek fel a lap csatornájára.
Ezt is ajánljuk a témában
„A pedofília egy nagyon súlyos bűncselekmény, a legsúlyosabb bűncselekmény, már-már a gyilkossággal azonos vagy hozzá hasonló” – mondta a miniszterelnök-helyettes.
A kormányfő kiemelte:
Semjén Zsolt ártatlan, nemcsak az ocsmány bűnöktől áll messze, de még az esendőségtől is.
Orbán Viktor szerint azért akarták mégis besározni és pedofil váddal hírbe hozni, mert a KDNP az egyetlen párt, amely ideológiára alapul. „A KDNP-nek van egy nagyon erős keresztény értékrendje, amit képvisel, függetlenül attól, hogy ez hoz, vagy visz a politikában, nekik ezt kötelességük képviselni. Ennek kulcsembere az elnökük.”
Ezt is ajánljuk a témában
Imával eltűnt platina, agyregeneráció és démonűzés – így próbálja bizonyítani csodatevő képességeit Látó János, Juhász Péter egykori szellemi cimborája.
Azzal, hogy ezt az embert akarták levadászni, miközben ártatlan, azzal az egyetlen, ideológiai alapon álló keresztény magyar pártot akarták levadászni.
Illetve, ezen keresztül pedig az egyházra is csapást akartak mérni. A miniszterelnök a vádakkal kapcsolatban kijelentette: „majd jól megkapja mindenki azt, amit érdemel.”
Az interjú többi részéről külön cikkben olvashat a Mandineren.
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trumptól az „iszlamizálódó” Európáig – Orbán Viktor exkluzív interjút adott a Heteknek, ahol keményen bírálta Brüsszelt és megerősítette: Magyarország nem vesz részt háborúban. (VIDEÓ)
Nyitókép: Kovács Attila/MTI/MTVA