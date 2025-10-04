Ft
Ft
14°C
1°C
Ft
Ft
14°C
1°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Semjén Zsolt vád Orbán Viktor ügy miniszterelnök

Orbán Viktor elárulta, miért akarták levadászni a Zsolti bácsizással Semjén Zsoltot

2025. október 04. 10:02

Orbán Viktor a Hetek című lapnak adott interjújában beszélt azokról a vádakról, amelyekkel Semjén Zsoltot támadja a baloldal.

2025. október 04. 10:02
null

„Miért pont Semjén Zsoltot pécézték ki? Nem mondom, hogy Semjén Zsolt szent ember, de majdnem” – így reagált Orbán Viktor miniszterelnök arra a kérdésre, amikor a Zsolti bácsizós ügyről kérdezték a Hetek interjújában, amelyet szombat délelőtt töltöttek fel a lap csatornájára. 

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányfő kiemelte: 

Semjén Zsolt ártatlan, nemcsak az ocsmány bűnöktől áll messze, de még az esendőségtől is. 

Orbán Viktor szerint azért akarták mégis besározni és pedofil váddal hírbe hozni, mert a KDNP az egyetlen párt, amely ideológiára alapul. „A KDNP-nek van egy nagyon erős keresztény értékrendje, amit képvisel, függetlenül attól, hogy ez hoz, vagy visz a politikában, nekik ezt kötelességük képviselni. Ennek kulcsembere az elnökük.”

Ezt is ajánljuk a témában

 

Azzal, hogy ezt az embert akarták levadászni, miközben ártatlan, azzal az egyetlen, ideológiai alapon álló keresztény magyar pártot akarták levadászni.

Illetve, ezen keresztül pedig az egyházra is csapást akartak mérni. A miniszterelnök a vádakkal kapcsolatban kijelentette: „majd jól megkapja mindenki azt, amit érdemel.”

Az interjú többi részéről külön cikkben olvashat a Mandineren

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

 

 

Nyitókép: Kovács Attila/MTI/MTVA

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2025. október 04. 11:46
Rajzanak a vérszívók, de nem veszik észre, hogy milyen röhejesek. Ilyen pancser figurákkal, mint akiket eddig feldobott a szennylé a felszínre, csak minket segít. Van ott minden! Ragyás, fosos, hájas, drogos, kurva, szaroskurva, okoskodóhülye, bigott megszállott. Vagy így, vagy úgy, de mind nyomorék.
Válasz erre
0
0
orwell-1985
2025. október 04. 10:59
az (ál)hír terjesztő. nem semjén zsoltra gondolt hanem geci zsoltra (leánykori vezetékneve gréci zsolt). kérem, tegyék helyére a dolgokat. az aberált zsolt nem a semjén hanem a dk prominens OGY képviselője, akire , miután a zaklatott nő megosztotta a közvéleménnyel azokat az undorító videókat amelyeket geci kűldözgetett neki. a performanszban a holland impotens farkát (van de lóg) mutogatta neki, ebböl országszerte közröhej lett. azt, hogy az egész dk is vele együtt aberált más sem bizonyítja mint gyurcsány magyarázata az ugyan aberált atv-n, hogy egy TISZTESÉGES!! ember ellen tisztességtelen módszerekkel lejárató kampány zajlik. szóval, csipke feri szerint zsolti bácsi "majom pofozása" tisztességes, az érintett zaklatott hölgy, mivel etöl "elragadtatva" nem dobott egy hátast, tiszteségtelen volt. a dk erkölcstelenségének csúcsa az, hogy zsolti bácsit jelöltették és a dk-ás cukrosbácsi-nénik beválasztották a parlamentbe. a molinó erröl a, geci, zsolti bácsirol szól. tessék odaíratni
Válasz erre
4
0
Mich99
2025. október 04. 10:59
A l*psi-b*lsi-n*cik persze szeretnék, ha Magyarországot elöntené a m*gráns- és c*gány-bűnözés. Minél jobb Magyarországnak, nekik annál rosszabb...
Válasz erre
4
0
amaurote-2
2025. október 04. 10:35
csúcsra járatódik a hitgyülis vallási csalás, orbán főpapja, németh sándor megdicsőül...
Válasz erre
0
11
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!