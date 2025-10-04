Orbán Viktor: „Nem panaszkodni kell, hanem küzdeni!” – exkluzív interjú a Heteknek

A Hetek interjújában Orbán Viktor egy alapvető kérdéssel szembesült: mit kell tennünk, ha Magyarországot megtámadnák? A miniszterelnök válasza világos volt:

egy férfi kötelessége ilyenkor a családja védelme”,

de mindenekelőtt a legfontosabb a háború elkerülése. A megelőzés kulcsa szerinte a nemzeti kormány, amely képes megóvni az országot attól, hogy belerángassák egy konfliktusba. Orbán hangsúlyozta:

„Magyarország nem áll háborúban senkivel, és ki is kell maradnia minden háborúból.”

Hozzátette, miniszterelnökként „a magyarok jogát gyakorolja” ahhoz, hogy az ország békében maradhasson.