geopolitikai Heteknek Magyarország interjú Orbán Viktor

Orbán Viktor: „Nem panaszkodni kell, hanem küzdeni!” – exkluzív interjú a Heteknek

2025. október 04. 10:07

Donald Trumptól az „iszlamizálódó” Európáig – Orbán Viktor exkluzív interjút adott a Heteknek, ahol keményen bírálta Brüsszelt és megerősítette: Magyarország nem vesz részt háborúban. (VIDEÓ)

2025. október 04. 10:07
null

A Hetek interjújában Orbán Viktor egy alapvető kérdéssel szembesült: mit kell tennünk, ha Magyarországot megtámadnák? A miniszterelnök válasza világos volt:

egy férfi kötelessége ilyenkor a családja védelme”,

de mindenekelőtt a legfontosabb a háború elkerülése. A megelőzés kulcsa szerinte a nemzeti kormány, amely képes megóvni az országot attól, hogy belerángassák egy konfliktusba. Orbán hangsúlyozta: 

„Magyarország nem áll háborúban senkivel, és ki is kell maradnia minden háborúból.”

Hozzátette, miniszterelnökként „a magyarok jogát gyakorolja” ahhoz, hogy az ország békében maradhasson.

A beszélgetésben élesen bírálta Brüsszel háborús logikáját, amely szerinte minden olyan kormányt megpróbál leváltani, amely nem hajlandó vakon követni az uniós elvárásokat. 

Ahol nem olyan kormány van, ami Brüsszelnek megfelel, ott az elitet nem zavarja, ha adminisztratív úton próbálják meg lecserélni a nemzeti vezetést”

 – fogalmazott Orbán, hozzátéve: az ukrán titkosszolgálat Magyarországon is aktív, sőt, „különböző módokon támogatja a magyar ellenzéket”

A miniszterelnök szerint Magyarország érdeke, hogy Ukrajna mint állam fennmaradjon, de ez nem jelentheti azt, hogy „mi tartsuk el és mi tartsuk fenn” a szomszédos országot.

Donald Trumpról szólva Orbán diplomatikus hangon kijelentette: az amerikai elnök „üzletemberként” gondolkodik, és nem kívánja minősíteni, hogy miként alakul Trump álláspontja Ukrajna ügyében. 

Ezután Izrael került szóba: a kormányfő három okot is megfogalmazott a jó magyar–izraeli kapcsolatokra. 

Egyrészt történelmi és családi kötelékek fűzik össze a két országot, másrészt Izrael stabilitása kulcsfontosságú a migrációs nyomás megelőzése szempontjából, végül pedig a zsidó és keresztény kultúra mélyen összekapcsolódik. 

Orbán elmondta: a kétállami megoldás jelenleg nem reális az izraeli–palesztin konfliktusban, ezért Magyarország Donald Trump 20 pontos békejavaslatát támogatja.

Aztán a miniszterelnök az iszlám és Európa kapcsolatáról, valamint a magyar családpolitikáról is beszélt. Szerinte a muszlim bevándorlás okozta kulturális és vallási feszültségek komoly kihívást jelentenek a kontinensnek. 

Európában is vannak homofób és antiszemita tendenciák, de az iszlám világban ezek sokkal erősebben vannak jelen” 

– figyelmeztetett. 

A családpolitikáról szólva Orbán kiemelte: az állam feladata nem az, hogy megmondja az embereknek, hogyan éljenek, hanem az, hogy megteremtse a feltételeket a családalapításhoz. 

A gyermek születése jó a családnak, a magyarságnak és a közösségnek” 

– vélte a kormányfő.

Az álszentségről, a kereszténységről és a politikai küzdelemről

A beszélgetés folytatásában Orbán Viktor az álszentség kérdéséről beszélt, keményen bírálva a baloldali morálfelfogást. 

Ha valaki bűnt követ el, akkor a bűnt meg kell bánni, a büntetést el kell fogadni, és ha kell, a közélettől is vissza kell vonulni”

 – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a liberális és kommunista világnézet éppen abban különbözik a jobboldalitól, hogy „a baloldaliak szerint nincs értelme a morális, erkölcsi normáknak.” 

A miniszterelnök szerint a legutóbbi botrány, a „Zsolti bácsi”-ügy is ezt a kettős mércét tükrözi: 

Semjén Zsoltot azért pécézték ki, mert egy keresztény világnézetű pártot vezet, és tőle a rágalmazók által sugallt mocskos vádak a lehető legtávolabb állnak.”

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a lelki közösségek és az egyházak nélkül Magyarország nem létezne abban a formában, ahogy ma ismerjük. „Az egyházak létezése jót tesz Magyarországnak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a kereszténység a magyar nemzet fennmaradásának alapja. 

A miniszterelnök szerint a nemzetek közötti testvériség és a nemzeti érdek elsőbbsége nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő értékek. Úgy látja, ma már a katolikus hívők jelentős része is elfogadja ezt a szemléletet: a nemzet szeretete és a hit egymásból táplálkozik.

Orbán ezután személyes hangvételre váltott, emlékeztetve arra, hogy ő maga is volt ellenzékben, mégpedig hosszú ideig. 

Nem panaszkodni kell, hanem küzdeni”

 – üzente politikai ellenfeleinek, hangsúlyozva, hogy senki sem volt 16 éven keresztül ellenzékben, ahogy ő maga. 

A miniszterelnök szerint ez az időszak megerősítette abban, hogy a politikában a kitartás, a munka és a hit sokkal fontosabb, mint a pillanatnyi népszerűség.

A beszélgetés végén Orbán Viktor Európa gyengeségéről és a magyar demokrácia jövőjéről beszélt. 

Európában ma nem a túlhatalom a baj, hanem a gyengeség – a problémák megoldására való képtelenség”

 – mondta. 

Arra a kérdésre, hogy a jövő évi választások után kialakulhat-e polgárháborús helyzet Magyarországon, Orbán egyértelműen válaszolt: a demokratikus szabályokat mindig tiszteletben tartotta, és ez ezután sem lesz másként. 

A demokratikus versenyben aki győz, az győz, aki pedig veszít, az méltósággal tegye azt”

 – zárta az interjút a miniszterelnök.

Nyitókép: Képernyőfelvétel a videóból

 

Az interjú teljes hosszában itt tekinthető meg:

Kovacs11
2025. október 04. 11:23
Belehallgattam. Kulifai egész árnyaltan kérdezett. Jó, hogy Orbán ilyen széles roadshow-t visz, és ennyi fórumon kifejti a meglátásait. Nagyon tapasztalt, rutinos államfő, aki rendelkezik egy átfogó világképpel és vízióval (ami sajnos elég ritka a honi politikában + Európában is). Győzzön a józanság (itthon is + Európában is :)
2
belbuda
2025. október 04. 10:19
Undorító putyin-bérenc. 🤮🤮🤮
0
counter-revolution
2025. október 04. 10:11
A pösze, selypegő, létrontó, hitgyülis, zsidószopó Kulafai vendége volt. Shalom!
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!