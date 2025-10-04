Orbán Viktor: „Nem panaszkodni kell, hanem küzdeni!” – exkluzív interjú a Heteknek

A miniszterelnök szerint a legutóbbi botrány, a „Zsolti bácsi”-ügy is ezt a kettős mércét tükrözi:
Semjén Zsoltot azért pécézték ki, mert egy keresztény világnézetű pártot vezet, és tőle a rágalmazók által sugallt mocskos vádak a lehető legtávolabb állnak.”
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a lelki közösségek és az egyházak nélkül Magyarország nem létezne abban a formában, ahogy ma ismerjük. „Az egyházak létezése jót tesz Magyarországnak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a kereszténység a magyar nemzet fennmaradásának alapja.
A miniszterelnök szerint a nemzetek közötti testvériség és a nemzeti érdek elsőbbsége nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő értékek. Úgy látja, ma már a katolikus hívők jelentős része is elfogadja ezt a szemléletet: a nemzet szeretete és a hit egymásból táplálkozik.
Orbán ezután személyes hangvételre váltott, emlékeztetve arra, hogy ő maga is volt ellenzékben, mégpedig hosszú ideig.