10. 03.
péntek
Zsolti bácsi Látó János Juhász Péter vizsgálat válasz ügy

Nem szeretnék a népszavás Batka Zoltánnak csalódást okozni

2025. október 03. 10:09

Azért vagyok kénytelen így eljárni bizonyos orgánumok esetében, mert az a sok éves tapasztalatom velük, hogy nem korrekten, nem valósághűen juttatják el a válaszaimat a nyilvánossághoz.

2025. október 03. 10:09
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Nincs más út.

Fontos kérdéseket küldött a népszavás Batka Zoltán a Juhász-féle álhírbotránnyal kapcsolatban, melyben jelezte, számít arra, hogy a megkeresését kiteszem az oldalamra. Nem szeretnék neki csalódást okozni, ezért kiteszem, s ezúton válaszolom meg.

(Azért vagyok kénytelen így eljárni bizonyos orgánumok esetében, mert az a sok éves tapasztalatom velük, hogy nem korrekten, nem valósághűen juttatják el a válaszaimat a nyilvánossághoz, kiforgatják, csúsztatnak, és hamis címeket adnak hozzá. Persze így is megtehetik, de legalább itt egészében olvasható az eredeti. A szélesebb nyilvánosság remélem nem az ellenségük.)

– Batka: Legutóbbi posztjában azt állította Látó Lajos kapcsán, hogy: »Juhász Péterrel közösen megalkotta a 'Zsolti bácsi' karaktert«. Ezt mi alapján állítja? 

– Nem Látó Lajos, hanem Látó János. A »Lajos« álnevet Juhász Péter adta Látó Jánosnak, de ezek szerint még önt is összezavarta vele. A válasz nem bonyolult: Juhász Péter eredeti videója alapján állítom (amikor még titkolta Látó János valódi kilétét). Ott hangzik el.

– Batka: Az ügyben ügyészségi vizsgálat van folyamatban. Mire alapozza a két ember közötti megállapodás tényét? 

– Megállapodást ugyan nem említettem ebben a kontextusban, de értem a sumák módon feltett kérdést. Mégegyszer jelzem, Juhász és Látó közös lejárató videót készítettek, ahhoz pedig együtt kellett működniük. Vagy tán véletlenül is készülhetnek közös videók? (Azt nem értem, hogy az ügyészségi vizsgálat hogyan kerül ide.) 

– Batka: Azt állítja, hogy Látó Lajos »kölcsönösen felkeresték egymást« Juhász Péterrel. Ezt mi alapján állapította meg? A vonatkozó hangfelvételt 13 napja tette ki Juhász, ergo a beszélgetés rögzítése is legalább ennyi ideje történt. Más szóval egy két héttel ezelőtti találkozóról beszél. Erről Ön honnan értesült volna, különösen a találkozó »kölcsönös« természetéről? 

– Még mindig nem Látó Lajos, hanem János. Amúgy ez a kérdés sem egy ördöglakat, mert szintén Juhász Péter videójából derül ki, hogy kölcsönösen felkeresték egymást. Juhász maga mondja el, hogy felkereste őt egy ember, akivel aztán később egy videóinterjút készített, tehát nyilván ő is felkereste az embert. Ilyen egyszerű. 

– Batka: Kapott információkat erről a titkosszolgálatoktól? 

– Minek kellene ehhez a titkosszolgálat? Elég bárkinek megnéznie Juhász videóját, abból kiderül minden, de ezt ön valószínűleg nem tette meg, cikket azonban ír róla. Megértem, hogy a propagandájuk nem azzal akar foglalkozni, hogy egy durva álhírterjesztést leleplezzen, hanem azzal, hogy vajon kinek honnan lehetett információja az elkövetőkről. Érdekes terelés. 

– Batka: Tett feljelentést Látó Lajossal szemben? 

– Nem. Én csak nyilvánosságra hoztam, amit Juhász Péter el akart titkolni egy súlyos rágalmazási ügyben.

Köszönjük a figyelmet és a megosztásokat!”

Nyitókép: Juhász Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

robertdenyiro
2025. október 03. 11:15
Azt eddig is tudtuk hogy ez a propagandafosos szarbatka is drogos, lehetséges hogy ő is a pedojuhásztól szerezte be a drogot? Nem állítom, csak kérdezem.
buckafej-2
2025. október 03. 11:08
Batkára is ráférne egy Látó János-féle kezelés.
Korrupt Kornél
2025. október 03. 11:01
Botka... amint értelmes pofával ült és kérdezett a kormányinfón. A kedvencem lett! Mostanság nem látom ott. Eltűnt egy színfolt...
evass816
2025. október 03. 10:58
Remélem, Batka "felkenődött a falra"...!
