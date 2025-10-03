„Nincs más út.

Fontos kérdéseket küldött a népszavás Batka Zoltán a Juhász-féle álhírbotránnyal kapcsolatban, melyben jelezte, számít arra, hogy a megkeresését kiteszem az oldalamra. Nem szeretnék neki csalódást okozni, ezért kiteszem, s ezúton válaszolom meg.

(Azért vagyok kénytelen így eljárni bizonyos orgánumok esetében, mert az a sok éves tapasztalatom velük, hogy nem korrekten, nem valósághűen juttatják el a válaszaimat a nyilvánossághoz, kiforgatják, csúsztatnak, és hamis címeket adnak hozzá. Persze így is megtehetik, de legalább itt egészében olvasható az eredeti. A szélesebb nyilvánosság remélem nem az ellenségük.)

– Batka: Legutóbbi posztjában azt állította Látó Lajos kapcsán, hogy: »Juhász Péterrel közösen megalkotta a 'Zsolti bácsi' karaktert«. Ezt mi alapján állítja?