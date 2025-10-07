Ft
autópiac autó személyautó Magyarország Toyota Volkswagen Opel márka

Meghozták a magyarok a döntést: ezeket az autókat úgy veszik külföldön, mint a cukrot

2025. október 07. 12:26

Kijöttek a friss adatok.

2025. október 07. 12:26
Magyar család. Magyar családok.

Szeptemberben a DataHouse adatai szerint 11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 798-as értékét. Az elmúlt három és fél év legmagasabb havi értéke világosan jelzi, hogy ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok felé – szúrta ki az Origo.

Ezeket a kocsik a legkelendőbbek

A behozott használt személyautók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen 12,8 százalékos részesedéssel, melyet az Opel (8,6%) követ kevéssel előzve a Fordot (8,5%).

A negyedik helyet az Audi (6,4%) tartja, az ötödik helyen azonban most a Toyota (5,8%) áll, miután a BMW erről a helyről mostanra egészen a nyolcadik helyre csúszott le.

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

 

Kawaski
2025. október 07. 13:20
Mert nem tudják hogy a Japán a legjobb.
Válasz erre
1
0
gyozoporgorugasa
2025. október 07. 13:15
Akinek autőja van az már gazdag🤣🤣😂😂✌Igaz fide ss agyatlanok?😂😂🤣✌ Mennyi magyarországon a forgalomban lévő autó átlagos életkora?🤣🤣👍👍Fiat: Fiatal autók tömkellege.🤣🤣👍
Válasz erre
0
1
Chekke-Faint
2025. október 07. 13:09
Bizony négymillió éhező, csak nem szeret gyalog menni...DDDD Ugye lipcsik?
Válasz erre
1
0
kbexxx
•••
2025. október 07. 12:58 Szerkesztve
A dízel euró 4-5 bizonyos helyeken behajtási tilalma és az EU 35 re.kitüzott Kőolaj üzemű gjmü eledásainak korlátai arra ösztönzi a német és és más ország lakosait hogy adja el addig amíg lehet. És vegyen elektromost. Bolgár albán Román karavánokban lépik át behozatala kocsikkal a határainkat ..mindkét végén A hazai magán, behozatal költségvetéshez járul hozzá, és 1 egész aparátust finanszíroz ,munkát ad ,neki pl.Vám.. Eredetiség vizsgálat ,Kpm műszaki,ideiglenes rendszám.,kötelező, honosítás stb. A vonzereje ,még az árában és választékban van..!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!