Lázár János elegánsan tette helyre a fórumán bekiabáló tiszásokat (VIDEÓ)

Megütheti a bokáját Magyar Péter a gyűlölködő híve miatt – Budai Gyula feljelentése már az ügyészségen van
„Lehet, hogy felbujtó leszel?!” – üzente meg a képviselő a Tisza Párt vezetőjének.
A miniszter Siklóson hangsúlyozta, az ő fórumain mindenkinek vállalnia kell az arcát és a nevét.
Mint arról beszámoltunk, szeptember végén Lázár János építési és közlekedési miniszter ismét útra kelt. Folytatódnak a Lázárinfók, amelyek többségén az őszi idő ellenére igencsak parázshangulat uralkodik.
Nem volt ez másként október 7-én, kedden Siklóson sem, ahol a tárcavezetőnek ismét fel kellett kicsit emelnie a hangját, és rendre kellett utasítania a bekiabáló Tisza-szipatizánsokat.
A tárcevezető a viselkedni nem tudóknak azt mondta, hogy „bírni kell bekiabálás nélkül is, mert mindjárt szót kapnak, és kérdezhetnek arccal, névvel”.
Ez nem a Facebook, ahol anonim módon lehet gyalázkodni, meg mocskolódni”
– szögezte le a fideszes politikus, utalva arra, hogy Magyar Péter szimpatizánsai rendre átlépik a vörös vonalat a közösségi médiában, és sokszor közéleti szereplők halálát kívánják.
Ezt is ajánljuk a témában
„Lehet, hogy felbujtó leszel?!” – üzente meg a képviselő a Tisza Párt vezetőjének.
Lázár János azzal folytatta, hogy az ő fórumain mindenkinek vállalnia kell az arcát és a nevét.
Ez a különbség a tiszások és a fideszesek között”.
„Lehet ellenvélemény, kell is, vállaljuk a konstruktív vitát, de mindenki adja hozzá a nevét és a véleményét, és tisztelje meg a másikat azzal, hogy meghallgatja, és az igazi demokrácia Magyarországon” – hangzott el a siklósi Lázárinfón.
A vonatkozó videót alább tekintheti meg:
Emlékezetes, hogy a miniszter az augusztusi Tranziton arról beszélt, hogy már tavaly stratégiai hibának nevezte, ha „átadnák az utcát az ellenfélnek”.
Mi bátrak vagyunk, bármikor ki tudunk állni és bármiről, bárkivel készek vagyunk beszélni és vitázni”
– mondta Lázár János, aki messzemenőkig tanulságosnak nevezte a Lázárinfókat, hiszen mindig is kíváncsi volt az emberek, a választópolgárok véleményére, ráadásul ezzel a kampányeszközzel még lendületet, energiát is tudott adni a kormánypártoknak.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
„A nyarat megnyertük, a választást pedig meg fogjuk” – üzente a Tranziton a miniszter.