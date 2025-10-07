Lázár János elegánsan tette helyre a fórumán bekiabáló tiszásokat (VIDEÓ)

Mint arról beszámoltunk, szeptember végén Lázár János építési és közlekedési miniszter ismét útra kelt. Folytatódnak a Lázárinfók, amelyek többségén az őszi idő ellenére igencsak parázshangulat uralkodik.

Nem volt ez másként október 7-én, kedden Siklóson sem, ahol a tárcavezetőnek ismét fel kellett kicsit emelnie a hangját, és rendre kellett utasítania a bekiabáló Tisza-szipatizánsokat.

A tárcevezető a viselkedni nem tudóknak azt mondta, hogy „bírni kell bekiabálás nélkül is, mert mindjárt szót kapnak, és kérdezhetnek arccal, névvel”.

Ez nem a Facebook, ahol anonim módon lehet gyalázkodni, meg mocskolódni”

– szögezte le a fideszes politikus, utalva arra, hogy Magyar Péter szimpatizánsai rendre átlépik a vörös vonalat a közösségi médiában, és sokszor közéleti szereplők halálát kívánják.