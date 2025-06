Megütheti a bokáját Magyar Péter gyűlölködő híve miatt – Budai Gyula feljelentése már az ügyészségen van

Budai Gyula, fideszes országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke máig nem határolódott el attól a bejegyzésétől, melybe már Orbán Viktor miniszterelnök édesanyját is belerángatta.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza-vezér azzal tette ki a kormányfőt és családját egy sor mocskolódásnak, hogy a születésnapján a saját oldalán a miniszterelnökről és édesanyjáról osztott meg egy képet. Ismerve a magyar közbeszéd állapotát, nem meglepő mód nem sokkal később a kormányfő posztja alatt megjelent egy sor gyűlölködő, akik között akadt olyan, aki Orbán halálát kívánta.

A felháborító kommenteket Budai Gyula nem hagyta szó nélkül, hétfőn feljelentést tett az ügyben, és mint az a pénteki bejegyzéséből kiderült

a feljelentés már az ügyészségen van.

A képviselő arra is rámutatott, hogy Magyar bejegyzéseiből is árad a gyűlölet és az agresszió, mert a pártvezér is „agresszív és erőszakos”!

„Lehet, hogy felbujtó leszel?!” – üzente meg sejtelmesen Magyar Péternek Budai Gyula.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó