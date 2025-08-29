Lázár János exkluzív kulisszatitkokat árult el a Lázárinfókról (VIDEÓ)

Lázár János a Tranzit közéleti fesztiválon tartott egy különleges Lázárinfót, ahol Dukász Magor, a Digitális Szuverenitás Központ alapító-tulajdonosa kérdezte aktuális közéleti témákról. Az építési és közlekedési miniszter a beszélgetés elején felidézte, tavaly arról beszélt, hogy stratégiai hiba lenne, ha „átadnák az utcát az ellenfélnek”.

Mi bátrak vagyunk, bármikor ki tudunk állni és bármiről, bárkivel készek vagyunk beszélni és vitázni”

– mondta Lázár János, aki messzemenőkig tanulságosnak nevezte a Lázárinfókat, hiszen mindig is kíváncsi volt az emberek, a választópolgárok véleményére, ráadásul ezzel a kampányeszközzel még lendületet, energiát is tudott adni a kormánypártoknak. Mint mondta, Orbán Viktor biztatására indította el az utcai fórumait.

Az utcára kiállni manapság bátorságot jelent. Nem gondoltam az elején, hogy az emberek ennyire meg vannak vadítva. Az ellenfél két dolgot csinál reggeltől estig: hazudik és uszít!

– jelentette ki a tárcavezető.

Lázár János elmondta, várható volt, hogy megjelennek az ellenzékiek is a Lázárinfókon; volt feszültség is, konfliktus is, de azt vette észre, hogy ha két magyar ember beszélgetni kezd élőben – akkor is, ha nem azonos az álláspontjuk –, a nap végén még arra is képesek, hogy szót értsenek egymással.

Elárulta azt is, ami sokszor a közvetítésben nem volt látható, hogy az online térben tapasztalható agresszivitás megjelent a fórumain is, volt, hogy a jelenlévő ellenzékiek hevesen szidalmazták a kormánypárti megjelenteket.

Felhívta a miniszter az online térben tapasztalható veszélyekre is, ahol véleménye szerint nagy mértékben zajlik a „hülyítés és uszítás” anonim formában, aminek a valósághoz semmiféle köze nincsen.

A mi szavazóink sokszor úgy viselkednek, mint az ostromlott vár, rájuk támadnak szabályosan”

– közölte.

„A végén, aki ellenünk szavaz, az nem Orbán Viktor ellen szavaz, hanem saját maga ellen” – jelentette ki a miniszter, aki szerint ez lesz a jövő évi választás döntő lényege.

„Természetesen nem lettünk szebbek, nem lettünk fiatalabbak, természetesen tele vagyunk hibával, hiszen Jézus volt hibátlan, de hibáinkkal együtt is többet tettünk és többet vagyunk képesek tenni ezért az országért, mint az a totális katyvasz, ami velünk szemben gyűlöletre és haragra szerveződik.

Abból nem lehet országot építeni”

– folytatta Lázár János, majd megismételte: a Fidesznél már csak a Fidesz a jobb.