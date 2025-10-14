Hej, te puska, puska vagy! Nem csinos kis fruska vagy!

Senki sem tekintett rá romantikus hazafiúi cselekedetként; bakák és tisztek egyaránt büntetésként értelmezték. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a jutalom az volt, ha elengedték szabadságra, eltávozásra a fiatalt, a függelemsértés megtorlása pedig az, hogy maradnia kellett,

tehát maga az intézmény büntetőtáborként funkcionált.

A haditechnikából egyébként semmit sem sajátítottunk el, az egész időszak a megúszás, a bungizás, az alibizés jegyében telt. Minden hétfőn az állomány felsorakozott a parancsnok előtt, aki beszédét így kezdte: „Elvtársak, az elmúlt héten a kiképzés terv szerint zajlott.” És mindannyian tudtuk (szerintem az ezredes is), hogy nem zajlott semmiféle kiképzés.

De amiképpen az egész rendszer hazugságra épült, a katonaság sem lehetett ez alól kivétel.

Ütegparancsnokom, Veres hadnagy, aki – mivel családja volt – kint lakott a városban, reggelente úgy érkezett, ahogyan hivatalnok megy a munkahelyére, mindig egy fekete aktatáskát hozott magával. Ha nincs egyenruhában, bankárnak vagy ügyvédnek vélhette volna bárki. Mint írnok szemtanúja lehettem, amikor felpattintotta a zárat, és