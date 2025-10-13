Elképesztő felmérés: a románok csaknem fele visszahozná a sorkatonaságot

Lesújtó vélemény: a románok többsége szerint a hadsereg két napig se tartana ki egy orosz támadás esetén
A többség nem tart egy orosz támadástól, de a hadsereg képességeiben se bíznak.
A válaszadók több mint fele elégedetlen a román kormány nemzetvédelmi politikájával.
A románok közel fele támogatná a kötelező katonai szolgálat visszaállítását – derül ki az Avangarde közvélemény-kutató intézet friss felméréséből, amelyet A Román Hadsereg képességeinek megítélése címmel tettek közzé.
A nyilvánosságra hozott adatok szerint a megkérdezettek 43 százaléka egyetértene azzal, hogy ismét kötelező legyen a sorkatonaság, míg 48 százalék ezt rossz ötletnek tartja. További 9 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.
A válaszadók véleménye megoszlik a Román Hadsereg képességeit illetően is: 49 százalék úgy véli, hogy
az ország fegyveres ereje egy esetleges támadás esetén nem tudna 48 órán keresztül ellenállni, ahogy azt a NATO-előírások megkövetelik.
Ezzel szemben 35 százalék bizakodó, és úgy gondolja, hogy a hadsereg képes lenne helytállni, míg 16 százalék nem tudott véleményt formálni.
A NATO-tagországok, köztük Románia védelmi kiadásainak növelését a megkérdezettek 58 százaléka támogatja, míg 30 százalék nem ért vele egyet, 12 százalék pedig bizonytalan maradt.
A román légtérbe behatoló, azonosítatlan pilóta nélküli drónok lelövését a válaszadók 44 százaléka helyeselné, míg 41 százalék az adott helyzettől tenné függővé a döntést. Ezzel szemben 8 százalék inkább nem alkalmazná ezt a megoldást, 2 százalék pedig semmilyen körülmények között nem tartaná elfogadhatónak.
A felmérés szerint a román lakosság többsége nem tart közvetlen orosz fenyegetéstől:
58 százalék alacsonynak vagy nem létezőnek ítéli meg annak a kockázatát, hogy Oroszország megtámadná Romániát,
míg 33 százalék szerint ez reális veszély, 9 százalék pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni.
A válaszadók több mint fele (58 százalék) elégedetlen a kormány nemzetvédelmi politikájával,
míg 22 százalék szerint a kabinet jól kezeli az ország védelmének ügyeit. Ugyanakkor 55 százalék elutasítaná, hogy Románia katonákat küldjön a Moldovai Köztársaság megsegítésére, ha Oroszország megtámadná a szomszédos államot, míg 28 százalék ezt támogatná.
A romániaiak döntő többsége szerint a hadügy élén katonának kellene állnia: 75 százalék úgy véli, hogy egy „szakmailag elismert nyugdíjas tiszt” lenne a legalkalmasabb a védelmi minisztérium vezetésére, 11 százalék inkább civil minisztert látna szívesen, 14 százalék pedig nem tudott véleményt formálni.
Az Avangarde-felmérést telefonos interjúk formájában készítették 2025. október 6–10. között, 920 felnőtt romániai állampolgár megkérdezésével, több rétegű mintán.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP