Elképesztő felmérés: a románok csaknem fele visszahozná a sorkatonaságot

Ezzel szemben 35 százalék bizakodó, és úgy gondolja, hogy a hadsereg képes lenne helytállni, míg 16 százalék nem tudott véleményt formálni.

A NATO-tagországok, köztük Románia védelmi kiadásainak növelését a megkérdezettek 58 százaléka támogatja, míg 30 százalék nem ért vele egyet, 12 százalék pedig bizonytalan maradt.

A román légtérbe behatoló, azonosítatlan pilóta nélküli drónok lelövését a válaszadók 44 százaléka helyeselné, míg 41 százalék az adott helyzettől tenné függővé a döntést. Ezzel szemben 8 százalék inkább nem alkalmazná ezt a megoldást, 2 százalék pedig semmilyen körülmények között nem tartaná elfogadhatónak.