Elképesztő felmérés: a románok csaknem fele visszahozná a sorkatonaságot

2025. október 13. 09:42

A válaszadók több mint fele elégedetlen a román kormány nemzetvédelmi politikájával.

2025. október 13. 09:42
A románok közel fele támogatná a kötelező katonai szolgálat visszaállítását – derül ki az Avangarde közvélemény-kutató intézet friss felméréséből, amelyet A Román Hadsereg képességeinek megítélése címmel tettek közzé.

A nyilvánosságra hozott adatok szerint a megkérdezettek 43 százaléka egyetértene azzal, hogy ismét kötelező legyen a sorkatonaság, míg 48 százalék ezt rossz ötletnek tartja. További 9 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

A válaszadók véleménye megoszlik a Román Hadsereg képességeit illetően is: 49 százalék úgy véli, hogy

az ország fegyveres ereje egy esetleges támadás esetén nem tudna 48 órán keresztül ellenállni, ahogy azt a NATO-előírások megkövetelik. 

Ezzel szemben 35 százalék bizakodó, és úgy gondolja, hogy a hadsereg képes lenne helytállni, míg 16 százalék nem tudott véleményt formálni.

A NATO-tagországok, köztük Románia védelmi kiadásainak növelését a megkérdezettek 58 százaléka támogatja, míg 30 százalék nem ért vele egyet, 12 százalék pedig bizonytalan maradt.

A román légtérbe behatoló, azonosítatlan pilóta nélküli drónok lelövését a válaszadók 44 százaléka helyeselné, míg 41 százalék az adott helyzettől tenné függővé a döntést. Ezzel szemben 8 százalék inkább nem alkalmazná ezt a megoldást, 2 százalék pedig semmilyen körülmények között nem tartaná elfogadhatónak.

A felmérés szerint a román lakosság többsége nem tart közvetlen orosz fenyegetéstől: 

58 százalék alacsonynak vagy nem létezőnek ítéli meg annak a kockázatát, hogy Oroszország megtámadná Romániát, 

míg 33 százalék szerint ez reális veszély, 9 százalék pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni.

A válaszadók több mint fele (58 százalék) elégedetlen a kormány nemzetvédelmi politikájával, 

míg 22 százalék szerint a kabinet jól kezeli az ország védelmének ügyeit. Ugyanakkor 55 százalék elutasítaná, hogy Románia katonákat küldjön a Moldovai Köztársaság megsegítésére, ha Oroszország megtámadná a szomszédos államot, míg 28 százalék ezt támogatná.

A romániaiak döntő többsége szerint a hadügy élén katonának kellene állnia: 75 százalék úgy véli, hogy egy „szakmailag elismert nyugdíjas tiszt” lenne a legalkalmasabb a védelmi minisztérium vezetésére, 11 százalék inkább civil minisztert látna szívesen, 14 százalék pedig nem tudott véleményt formálni.

Az Avangarde-felmérést telefonos interjúk formájában készítették 2025. október 6–10. között, 920 felnőtt romániai állampolgár megkérdezésével, több rétegű mintán.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

Picnic Niki
2025. október 13. 11:12
tudtommal a svájciak okosabban csinálják, mert kiképzésre hazulról mennek, tehát nem kell reggeli, vacsora, max, ebéd, és tényleg kiképzés, és nem tökvakarás folyik
rezeda-kazmer
2025. október 13. 10:36
A jobboldali sajtónak is kár, hogy pillanatnyi politikai haszonszerzésből összemossa a sorkatonaságot a tiszás politikusok agyament ötletével, mely szerint vissza kellene állítani, hogy megint mehessünk a keleti harcmezőkre. Nem, nem azért lenne rá szükség, hanem mert egy állig felfegyvezett országgal a szomszédok sem mernek kekeckedni, és nem akarnak a Balatonig eljutni 48 órán belül, csak útlevéllel. Svájc is kimaradt a 2. vhból. Ezért. Mindenkinél van otthon fegyver, aki volt sorkatona.
bagira004
2025. október 13. 09:57
Magyarországon se ártana 6 hónapos kiképzés . Sok nyegle fiatal emberré válna megtanítanák viselkedni . Anno úgy tartották fiatalokból a katonaság faragott embert .
hakapeszim
•••
2025. október 13. 09:55 Szerkesztve
Igen, de menjen más! Ne ő. Ez elsősorban pénz kérdése. Ma már nem elég egy pár bakancs, kapca, sisak, aztán irány a húsdaráló. A katonát fel kell szerelni. Más a korszellem, és nem akkora baj ez. Mire gondolok? Másról sincs szó manapság, az ember meg az ember! Tiszteld az embert! Ha lerohad a kocsid, vegyél fel sárga mellényt! Kössük be az övet! Járvány idején hordj maszkot! Az emberi élet! A méltóság! Ma már egy civilizált országban elképzelhetetlen, hogy fürtökben lógjanak az emberek a villamoson. Mert az veszélyes. A legtöbb civilizált országban nincs halálbüntetés. Ha egy rendőr meghal intézkedés közben, az tragédia, ha egy tűzoltó, az baleset. Nem kötelesek meghalni a szolgálatuk közben. De a katona feláldozható. A háború nem természeti csapás, földrengés, cunami, aszteroida becsapódás. Emberek csinálják, mert az az érdekük. De meghalni másoknak kell - az ő érdekeikért!
