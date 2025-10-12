Lesújtó vélemény: a románok többsége szerint a hadsereg két napig se tartana ki egy orosz támadás esetén

Románia bejelentette: teljes gőzzel készül a konfliktusra Oroszországgal, és készek Moldova oldalán harcolni
Ha Moldovát bármilyen orosz támadás éri, Románia azonnal reagálni fog – közölte a vezérkari főnök.
A többség nem tart egy orosz támadástól, de a hadsereg képességeiben se bíznak.
A románok 58 százaléka alacsonynak vagy nem létezőnek tartja annak a kockázatát, hogy Oroszország megtámadja Romániát. Ha azonban ez mégis bekövetkezne,
alig egyharmaduk bízik abban, hogy a román hadsereg képes lenne kitartani 48 órán át,
ameddig szövetségesei segítségére sietnének a NATO szabályzatának megfelelően – derült ki egy vasárnap közzétett friss felmérésből. Az Avangarde közvélemény-kutató intézet által készített, az Agerpres hírügynökség által ismertetett felmérés válaszadóinak 33 százaléka ítélte meg úgy, hogy nagy a kockázata egy orosz támadásnak, 9 százalékuk pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.
A megkérdezettek 49 százaléka szerint egy támadás esetén a román hadsereg nem tudna kitartani 48 órán át, 16 százalékuk pedig nem válaszolt. A romániaiak 48 százaléka továbbra is ellenzi a 2007-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását Romániában, 43 százalékuk viszont már egyetértene ezzel. Tavaly februárban szintén az Avangarde még 58-35 százalékos határozott elutasítást mért a sorkatonai szolgálat visszaállításával kapcsolatban.
A mostani felmérésben a megkérdezettek 58 százaléka egyetért azzal, hogy a NATO-tagállamok – köztük Románia is – növeljék katonai kiadásaikat, 30 százalék nem ért egyet ezzel, 12 százalék bizonytalan a kérdésben. A román légtérbe behatoló, pilóta nélküli drónok lelövésével a válaszadók 44 százaléka egyetért, 41 százalék ezt az adott helyzettől tenné függővé, 8 százalék szerint inkább nem kellene lenőni a drónokat, 2 százalék szerint semmiképpen nem kellene ehhez folyamodni, 5 százalék pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.
A válaszadók 55 százaléka nem szeretné, hogy Románia csapatokat küldjön, ha Oroszország megtámadná a Moldovai Köztársaságot,
28 százaléka egyetértene a csapatok küldésével, 17 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. A megkérdezettek 75 százaléka szerint a jelenlegi geostratégiai helyzetben „elismert szakmai kvalitásokkal” rendelkező nyugalmazott tisztnek kellene vezetnie a védelmi minisztériumot, 11 százalék szerint civilnek kell betöltenie ezt a tisztséget, 14 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. A telefonos közvélemény-kutatás október 6. és 10. között készült 920 fős mintán, a hibahatár 3,4 százalék – írta az Agerpres.
(MTI)
Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP
