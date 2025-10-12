Ft
10. 12.
vasárnap
NATO Oroszország Moldovai Köztársaság Románia

Lesújtó vélemény: a románok többsége szerint a hadsereg két napig se tartana ki egy orosz támadás esetén

2025. október 12. 19:58

A többség nem tart egy orosz támadástól, de a hadsereg képességeiben se bíznak.

2025. október 12. 19:58
null

A románok 58 százaléka alacsonynak vagy nem létezőnek tartja annak a kockázatát, hogy Oroszország megtámadja Romániát. Ha azonban ez mégis bekövetkezne, 

alig egyharmaduk bízik abban, hogy a román hadsereg képes lenne kitartani 48 órán át,

ameddig szövetségesei segítségére sietnének a NATO szabályzatának megfelelően – derült ki egy vasárnap közzétett friss felmérésből. Az Avangarde közvélemény-kutató intézet által készített, az Agerpres hírügynökség által ismertetett felmérés válaszadóinak 33 százaléka ítélte meg úgy, hogy nagy a kockázata egy orosz támadásnak, 9 százalékuk pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

A megkérdezettek 49 százaléka szerint egy támadás esetén a román hadsereg nem tudna kitartani 48 órán át, 16 százalékuk pedig nem válaszolt. A romániaiak 48 százaléka továbbra is ellenzi a 2007-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását Romániában, 43 százalékuk viszont már egyetértene ezzel. Tavaly februárban szintén az Avangarde még 58-35 százalékos határozott elutasítást mért a sorkatonai szolgálat visszaállításával kapcsolatban.

A mostani felmérésben a megkérdezettek 58 százaléka egyetért azzal, hogy a NATO-tagállamok – köztük Románia is – növeljék katonai kiadásaikat, 30 százalék nem ért egyet ezzel, 12 százalék bizonytalan a kérdésben. A román légtérbe behatoló, pilóta nélküli drónok lelövésével a válaszadók 44 százaléka egyetért, 41 százalék ezt az adott helyzettől tenné függővé, 8 százalék szerint inkább nem kellene lenőni a drónokat, 2 százalék szerint semmiképpen nem kellene ehhez folyamodni, 5 százalék pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

A válaszadók 55 százaléka nem szeretné, hogy Románia csapatokat küldjön, ha Oroszország megtámadná a Moldovai Köztársaságot,

28 százaléka egyetértene a csapatok küldésével, 17 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. A megkérdezettek 75 százaléka szerint a jelenlegi geostratégiai helyzetben „elismert szakmai kvalitásokkal” rendelkező nyugalmazott tisztnek kellene vezetnie a védelmi minisztériumot, 11 százalék szerint civilnek kell betöltenie ezt a tisztséget, 14 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. A telefonos közvélemény-kutatás október 6. és 10. között készült 920 fős mintán, a hibahatár 3,4 százalék – írta az Agerpres.

(MTI)

Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP

Szuperszig
2025. október 12. 21:49
Persze, mivel az első órában átállnának.
Válasz erre
0
0
haxima
2025. október 12. 21:47
Az ilyen kérdéseknek semmi értelme. Most komolyan, mi az, h kitartani 48 órát? Még egy Litvánia is képes pár pincét vagy magaslatot tartani 2 napig. Már bocs, nem csípem a románokat, de azért ott egy Kárpátok, nem foglalja el azt senki 2 nap alatt. Most azon tul, h nem is kell, mert átállnak.
Válasz erre
0
0
alenka
2025. október 12. 21:33
Esetleg egy ukiiiikiiikriiiijniii támadás?
Válasz erre
0
0
Vasalo
2025. október 12. 21:25
Sajnos ez nemcsak a román hadseregre jellemzö, egy olyan intenziv háborura aligha van egy europai hadsereg felkészülve. Amennyi lövedéket ott az ukránok napok alatt ellöttek az még a nagyobb europai hadseregek készleteit is napok alatt lenullázná. Ha csak belegondolsz sok modern intelligens lövedék milliokba kerül ( €100000-tól felfelé) mit gondolsz melyik gazdaság lenne képes ezekböl komolyabb tételeket beraktározni s azokat évekig örizni esetleg karbantartani, abban a hitben, hogy amugy sem lenne rájuk szülség. Pontosan ez volt az europai politikusok legnagyobb aljassága amikor 2022 elött ezeket a fegyvereket meg lövedékeket átadták a kijevi náciknak, azok meg azokat hetek alatt ellövöldözték vagy az oroszok tették tönkre, de sehol nem indult be a hadiipar a veszteségek potlására. Ezért volt kilátástalan az ukránok helyzete az elsö pillanattol kezdve, gyakorlatilag a nyugat átverte öket, mert azt pofázzák, higy háboruban állnak, de háttér nélkül.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!