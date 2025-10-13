„A magyar fiatalok nem akarnak meghalni Ukrajnáért!” – csattanós választ kapott a sorkatonaságot bevezetni akaró Ruszin-Szendi Romulusz

„A magyar fiatalok nem akarnak meghalni Ukrajnáért! Magyarország az orosz-ukrán háború első pillanatától fogva következetes álláspontot képviselt: ez nem a mi háborúnk, így hazánknak ki kell maradnia – ez a magyarok érdeke” – fogalmazott Orbán Balázs legutóbbi Facebook-bejegyzésében.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Brüsszel és Kijev közös erővel akarják Magyarországot is betolni a konfliktusba. „Brüsszel hazai képviselete, a Tisza Párt pontosan ezt a háborús logikát erőltetné Magyarországra: vezető politikusuk,

Ruszin-Szendi Romulusz ezért beszél a kötelező sorkötelezettség visszaállításáról”



– fogalmazott Orbán Balázs, majd a következő felhívást tette közzé: „Ezt nem engedhetjük meg! Kérjük, hogy írja alá a Fidelitas petícióját, hogy a magyar fiataloknak soha ne kelljen részt venniük az orosz-ukrán háborúban! Mutassuk meg, hogy nem kérünk a háborúpártiságból és kiállunk a magyar béke mellett!”