Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs háború Magyarország Kijev

„A magyar fiatalok nem akarnak meghalni Ukrajnáért!” – csattanós választ kapott a sorkatonaságot bevezetni akaró Ruszin-Szendi Romulusz

2025. október 13. 19:15

Orbán Balázs egy felhívást is közzétett Facebook-oldalán.

2025. október 13. 19:15
null

„A magyar fiatalok nem akarnak meghalni Ukrajnáért! Magyarország az orosz-ukrán háború első pillanatától fogva következetes álláspontot képviselt: ez nem a mi háborúnk, így hazánknak ki kell maradnia – ez a magyarok érdeke” – fogalmazott Orbán Balázs legutóbbi Facebook-bejegyzésében

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Brüsszel és Kijev közös erővel akarják Magyarországot is betolni a konfliktusba. „Brüsszel hazai képviselete, a Tisza Párt pontosan ezt a háborús logikát erőltetné Magyarországra: vezető politikusuk, 

Ruszin-Szendi Romulusz ezért beszél a kötelező sorkötelezettség visszaállításáról”


– fogalmazott Orbán Balázs, majd a következő felhívást tette közzé: „Ezt nem engedhetjük meg! Kérjük, hogy írja alá a Fidelitas petícióját, hogy a magyar fiataloknak soha ne kelljen részt venniük az orosz-ukrán háborúban! Mutassuk meg, hogy nem kérünk a háborúpártiságból és kiállunk a magyar béke mellett!” 

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. október 13. 19:26
Mivel lőnének a sorkatonák? És mennyit? A sorkatonaságot a munkanélküliség csökkentésére vezették be és olcsó munkaerőnek. Katonai értéke csekély.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. október 13. 19:23
Kárpátalja Ukrajna?
Válasz erre
0
0
rezeda-kazmer
2025. október 13. 19:21
A sorkötelezettséggel önmagában nem lenne gond, vigyázni kellene a jobboldalon, hogy ne arra építsük az ellenkampányt, mert utána az életben nem lehet visszaállítani. Úgy járunk, mint Bős-Nagymarossal. A háborútól kell elhatárolódni, de attól mindenütt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!