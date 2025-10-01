Ebben is megcáfolták Magyar Pétert: közgazdász rántotta le a leplet több mítoszról is

Sebestyén azzal folytatta, hogy van, akinek erre is van magyarázata. „Szerintük mi magyarok csak magyarul beszélünk, ezért választanak ilyen kevesen más lakóhelyet. Nos, ez az állítás sem igaz”.

„Ahogyan az ábra is mutatja, nyelvtudás tekintetében tényleg nem vagyunk kimagaslóak (tegyük hozzá, hogy sokkal könnyebb egy hollandnak megtanulnia angolul, hiszen mindkettő germán nyelv, számos hangot ugyanúgy ejt a két nyelv, és Hollandiában nagyon erősen jelen van az angolszász popkultúra), de szégyenkezni sincsen okunk” – mutatott rá a szakértő.

A posztból kiderült az is, hogy a tömeges kivándorlást felmutató országok, mint például Románia, Litvánia, Észtrország vagy Szerbia velünk egy szinten, sőt, jellemzően kicsivel utánunk állnak.

De „kiváló példa” Ukrajna is, ahonnan milliószámra menekültek a lakosok (érthető okok miatt), függetlenül attól, hogy nyelvtudásuk az egyik leggyengébb – hangsúlyozta Sebestyén Géza.

