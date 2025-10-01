Ebben is megcáfolták Magyar Pétert: közgazdász rántotta le a leplet több mítoszról is

Elege lett az ukrán menekültekből a németeknek: kiderült, hogy eszük ágába sincs dolgozni, csak a segélyen élnek
Felvetődött az ötlet, hogy mostantól ne fizessenek nekik.
Sebestyén Géza posztjában egyszerre cáfolta meg mind a kivándorlási, mind a hiányos nyelvtudással kapcsolatos tévhiteket.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője közösségi oldalán arról írt, hogy bár elterjedt tévhit, hogy a magyarok tömegesen vándorolnak ki, a valóság azonban az,
a régió országaihoz képest minimális a magyar elvándorlás.
„Minden statisztika azt mutatja, hogy mind Romániában, mind a balti államokban, mind az ex-jugoszláv országokban sokkal magasabb a külföldre költözöttek aránya, de a többi régiós államhoz képest is alacsony a magyar mutató” – húzta alá a közgazdász.
Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Szerbiában, Litvániában is rosszabb a helyzet, Ausztriában sem sokkal jobb.
Sebestyén azzal folytatta, hogy van, akinek erre is van magyarázata. „Szerintük mi magyarok csak magyarul beszélünk, ezért választanak ilyen kevesen más lakóhelyet. Nos, ez az állítás sem igaz”.
„Ahogyan az ábra is mutatja, nyelvtudás tekintetében tényleg nem vagyunk kimagaslóak (tegyük hozzá, hogy sokkal könnyebb egy hollandnak megtanulnia angolul, hiszen mindkettő germán nyelv, számos hangot ugyanúgy ejt a két nyelv, és Hollandiában nagyon erősen jelen van az angolszász popkultúra), de szégyenkezni sincsen okunk” – mutatott rá a szakértő.
A posztból kiderült az is, hogy a tömeges kivándorlást felmutató országok, mint például Románia, Litvánia, Észtrország vagy Szerbia velünk egy szinten, sőt, jellemzően kicsivel utánunk állnak.
De „kiváló példa” Ukrajna is, ahonnan milliószámra menekültek a lakosok (érthető okok miatt), függetlenül attól, hogy nyelvtudásuk az egyik leggyengébb – hangsúlyozta Sebestyén Géza.
