Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Litvánia kivándorlás Ausztria Szlovákia Románia

Térségünkből Magyarországról az egyik legkisebb a kivándorlás

2025. szeptember 02. 06:20

Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Szerbiában, Litvániában is rosszabb a helyzet, Ausztriában sem sokkal jobb.

2025. szeptember 02. 06:20
null
Demkó Attila
Demkó Attila

„Kiváló interaktív térkép arról, mely országból mekkora a kivándorlás. Nem kell matekból túl jónak lenni ahhoz, hogy látszódjon, térségünkből Magyarországról az egyik legkisebb. 1990 óta Romániát 4.58 millió, Szlovákiát 390 ezer, Horvátországot 826 ezer, Szerbiát 963 ezer ember hagyta el. A magyar szám szűk 539 ezer, lakosság arányosan a szlováknál is kevesebb. Talán Szlovénia áll jobban 78 ezerrel, meg az osztrák 430 ezer is jobb. De nem sokkal. Az Mo-hoz képest harmad akkora Litvánia 459 ezer fője egyszerűen katasztrófa. A papíron rendkívül sikeres Litvániában egyébként a születésszám is az egyik európai mélypont, 6.6 ezrelék 2024-ben, ebben az évben meg további 12% csökkenés várható.  

Ennyit arról, hogy Mo-ról különösebben nagy a kivándorlás. Nem, a térségben az egyik legkisebb. Már látom előre a kommenteket, de aki járja Európát, ezt pontosan tudja. Persze egy emberért is kár.

A térképhez jó böngészést, ha valakit érdekelnek a tények, adatok, számok is. Majd a születésszámról is lehozom a nemzetközi összehasonlítást, egészen döbbenetesek az európai adatok 2024-ben (Mo. se jó, de a középmezőny 8.1-el).”

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ROBERTO MOIOLA / ROBERT HARDING RF / ROBERTHARDING VIA AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2025. szeptember 02. 09:16
Demkó ehhez nem ért. Ez kocsmai szintű okoskodás. Nem a születési rátát használja egy hozzáértő demográfus, hanem a teljes termékenységet, amely 2024-ben 1,11 volt Litvániában 2024-ben, míg nálunk 1,39. Tehát ha litván termékenység lenne nálunk, akkor 16 ezerrel kevesebben születtek volna tavaly, és 200 ezerrel kevesebben az elmúlt 10 évben.
Válasz erre
0
0
zsocc44
2025. szeptember 02. 09:09
Volt egy időszak, 1-2 évvel ezelőtt, amikor kifejezetten kevés magyarral találkoztam, de egy ideje egyre több magyar rendszámú autót látok, sokszor több magyar szót hallani a boltokban(nem eladók). Mit jelent az elvándorlás? Pár évig külföldön dolgozik és visszatér, vagy végleg külföldön marad? A nyugati határ mentén az ingázók? Mert már erre is törvény készül…
Válasz erre
0
1
vamonos-4
2025. szeptember 02. 08:10
Azt is le kene irni, hogy a szlovakok csehorszagba mennek, ami nem igazan emigracio. Az osztrakok meg nemetorszagba mennek, ami szinten nem emigracio
Válasz erre
2
3
istvanpeter
2025. szeptember 02. 07:59
Persze, Magyarországon valódi demokrácia és tényleges jogállam van, ami stabilitást, biztonságot és békét garantál. A kvázi gazdag országokban pedig állandó muszlim veszély és csak korlátozott szabadság van. Tessék választani!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!