„Kiváló interaktív térkép arról, mely országból mekkora a kivándorlás. Nem kell matekból túl jónak lenni ahhoz, hogy látszódjon, térségünkből Magyarországról az egyik legkisebb. 1990 óta Romániát 4.58 millió, Szlovákiát 390 ezer, Horvátországot 826 ezer, Szerbiát 963 ezer ember hagyta el. A magyar szám szűk 539 ezer, lakosság arányosan a szlováknál is kevesebb. Talán Szlovénia áll jobban 78 ezerrel, meg az osztrák 430 ezer is jobb. De nem sokkal. Az Mo-hoz képest harmad akkora Litvánia 459 ezer fője egyszerűen katasztrófa. A papíron rendkívül sikeres Litvániában egyébként a születésszám is az egyik európai mélypont, 6.6 ezrelék 2024-ben, ebben az évben meg további 12% csökkenés várható.

Ennyit arról, hogy Mo-ról különösebben nagy a kivándorlás. Nem, a térségben az egyik legkisebb. Már látom előre a kommenteket, de aki járja Európát, ezt pontosan tudja. Persze egy emberért is kár.

A térképhez jó böngészést, ha valakit érdekelnek a tények, adatok, számok is. Majd a születésszámról is lehozom a nemzetközi összehasonlítást, egészen döbbenetesek az európai adatok 2024-ben (Mo. se jó, de a középmezőny 8.1-el).”