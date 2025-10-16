Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Publicus Intézet Pulai András közvélemény-kutatás Fidesz

Aggódhat Magyar Péter: már a Publicus is a Fidesz erősödését méri

2025. október 16. 07:40

Megjelentek a kiábrándult tiszások is.

2025. október 16. 07:40
null

Még az ellenzéki Publicus Intézet felmérése szerint is a Fidesz erősödött az elmúlt időszakban: a teljes népesség 27, a biztos szavazók 31, a biztosan szavazó pártválasztók 38 százaléka támogatja, míg a Tisza Párt 32, 35, illetve 45 százalékon áll, tehát 5, 4 és 7 százalékponttal vezet. A Pulai András által vezetett közvélemény-kutató intézet szerint

a Fidesz szeptemberhez képest 1-2 százalékkal javított.

A bizonytalanok aránya 29 százalék. A kutatás reprezentatív, ezerfős mintán készült, október 6-13. között, a Népszava megbízásából.

A DK és a Mi Hazánk esélyes még a parlamenti bejutásra, előbbi 5-7, utóbbi 4-5 százalékon áll. A Kétfarkú Kutyapárt szintén a bejutási küszöb közelében van, míg a Jobbik, az LMP, a Párbeszéd és az MSZP támogatottsága minimális. A Momentum és a Mindenki Magyarország Néppárt pedig korábban bejelentette, hogy el sem indul a választáson.

Másodlagos preferenciák: a DK-t 13, a Mi Hazánkat 14 százalék választaná. A fideszesek 25 százaléka a Mi Hazánkat, a tiszások 28 százaléka a DK-t jelölte meg második opciónak.

Eközben, ahogyan a Mandiner is beszámolt róla, 

a 444 riportja szerint a Tisza Párt korábbi támogatói körében egyre nő a kiábrándultság.

Zalai helyszíneken több választó is csalódottságát fejezte ki Magyar Péterrel kapcsolatban. Egyikük szerint Magyar Orbán Viktor támadásával csak gyűlöletet kelt, ami miatt végül nem szavaz a Tisza Pártra. Mások a Ruszin-Szendi Romulusz körüli botrányok – például a fegyveres lakossági fórumok – és a Tisza-adó kiszivárgása miatt bizonytalanodtak el, így már nem tartják hitelesnek a pártelnököt.

Nyitókép forrása: Hatlaczki Balázs / Magyar Nemzet 

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. október 16. 08:21
Vagy választják az újabb nagy pofára esést a választáskor, vagy csendben közelítik a valós értékhez.
Válasz erre
0
0
recipracio-2
2025. október 16. 08:18
és nem és nem ,a mandi még véletlenül sem veszi még hülyébbre a szoponcait höhöö.. A kreténkeltető mandi -a kretén szoponc alattvalók nem tudhatják meg ,hogy egy alkalmatlan orbánbáb a mandiner fogyatékosoknak szóló propagandista szerkik höhöö..önmagától meg melyik orbánfelszopónak van annyi értelmi képessége beismerni ,hogy hülyék parancsának engedelmeskedik Pulai András · 💥 A Tisza továbbra is vezet! Látható a friss, pártok támogatottságát vizsgáló kutatásunkban. 📊 Egyes, kormányváltás lehetőségét vizsgáló mutatókat összegyűjtve mutatjuk be. facebook.com/photo?fbid=1184995640114341&set=a.153257763288139 Gyertek máskor is nincs harag ,mindig jó röhögni az ilyen alulművelt ,primitív szoponcokon akik ész .értelem híján a FideSS -goebbelsi -mindig a lealacsonyabb értelmi képességűekhez szóló fogyatékoshoz szóló propaganda fasán csüngenek ,aztán a vezérimádattól bambán tátott szájjal aládzsavelve zabálják
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. október 16. 08:16
A kiábrándult Tiszások mennek a DK-ba, vagy a Munkáspártba. Esetleg a Mi Hazánkba, bár az a kiábrándult Fideszesek alternatívája.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. október 16. 08:16
Az aggodalom,úgy látom,a mandit nyomasztja csupán…joggal… Jövőre elzavarjuk Moszkva bábját,a potrohos tolvajt… Hajrá Tisza! Hajrá,Magyarország! 🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!