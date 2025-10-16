Aggódhat Magyar Péter: már a Publicus is a Fidesz erősödését méri

Még az ellenzéki Publicus Intézet felmérése szerint is a Fidesz erősödött az elmúlt időszakban: a teljes népesség 27, a biztos szavazók 31, a biztosan szavazó pártválasztók 38 százaléka támogatja, míg a Tisza Párt 32, 35, illetve 45 százalékon áll, tehát 5, 4 és 7 százalékponttal vezet. A Pulai András által vezetett közvélemény-kutató intézet szerint

a Fidesz szeptemberhez képest 1-2 százalékkal javított.

A bizonytalanok aránya 29 százalék. A kutatás reprezentatív, ezerfős mintán készült, október 6-13. között, a Népszava megbízásából.

A DK és a Mi Hazánk esélyes még a parlamenti bejutásra, előbbi 5-7, utóbbi 4-5 százalékon áll. A Kétfarkú Kutyapárt szintén a bejutási küszöb közelében van, míg a Jobbik, az LMP, a Párbeszéd és az MSZP támogatottsága minimális. A Momentum és a Mindenki Magyarország Néppárt pedig korábban bejelentette, hogy el sem indul a választáson.

Másodlagos preferenciák: a DK-t 13, a Mi Hazánkat 14 százalék választaná. A fideszesek 25 százaléka a Mi Hazánkat, a tiszások 28 százaléka a DK-t jelölte meg második opciónak.