A három legfőbb ok: ezért fontos Magyar Péternek a legfrissebb közvélemény-kutatás eredménye

A biztosan szavazó pártválasztók között 46–37-re vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt – állítja a Publicus Intézet. A Pulai András által vezetett szervezet „reprezentatív felmérésének” időzítése nem véletlen: az elmúlt időszakban még a baloldali elemzők is arról beszéltek, hogy a kormánypártok erősödtek, Magyar Péterék pedig kifulladtak.

A Publicus Intézettel kapcsolatban azért érdemes megjegyezni, hogy a 2022-es választások előtt néhány nappal 47–47-es állást mért, miközben a végeredmény 54–34-es Fidesz-győzelmet hozott. Pulai Andrásék az akkori kampányban hasonló stratégiát követtek, mint most: 2021. októberében azt állították, 52–44-re vezet a baloldali összefogás a kormánypártokkal szemben.

Orbán Viktort látva adnak még négy évet a Fidesznek

A múlt héten még a kormányellenes Telex is címlapsztoriban hozta le, hogy az elemző szerint Orbán Viktor több százalékkal növelte a Fidesz támogatottságát néhány hét alatt. Szabó Andrea szociológus, politológus szerint