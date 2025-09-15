Ft
09. 15.
hétfő
Tisza Párt Publicus Intézet Hann Endre közvélemény-kutatás Magyar Péter Fidesz

A három legfőbb ok: ezért fontos Magyar Péternek a legfrissebb közvélemény-kutatás eredménye

2025. szeptember 15. 11:47

Már a baloldali elemzők is egyre gyakrabban beszélnek a Fidesz erősödéséről és a Tisza Párt problémáiról, így a Publicus Intézet gyorsan kihozott egy közvélemény-kutatást, amely alapján Magyar Péterék 46–37-re vezetnek. Pulai Andrásék a 2022-es választások előtt néhány nappal 47–47-es állást mértek.

2025. szeptember 15. 11:47
null

A biztosan szavazó pártválasztók között 46–37-re vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt – állítja a Publicus Intézet. A Pulai András által vezetett szervezet „reprezentatív felmérésének” időzítése nem véletlen: az elmúlt időszakban még a baloldali elemzők is arról beszéltek, hogy a kormánypártok erősödtek, Magyar Péterék pedig kifulladtak.

A Publicus Intézettel kapcsolatban azért érdemes megjegyezni, hogy a 2022-es választások előtt néhány nappal 47–47-es állást mért, miközben a végeredmény 54–34-es Fidesz-győzelmet hozott. Pulai Andrásék az akkori kampányban hasonló stratégiát követtek, mint most: 2021. októberében azt állították, 52–44-re vezet a baloldali összefogás a kormánypártokkal szemben.

Orbán Viktort látva adnak még négy évet a Fidesznek

A múlt héten még a kormányellenes Telex is címlapsztoriban hozta le, hogy az elemző szerint Orbán Viktor több százalékkal növelte a Fidesz támogatottságát néhány hét alatt. Szabó Andrea szociológus, politológus szerint

az derült ki, hogy a 2022-es választás után lecsatlakozó szavazók minél többet látják a miniszterelnököt, annál magabiztosabban mondják azt, hogy adnak még négy évet a Fidesznek.

A szakértő azt is elmondta a magát függetlennek és objektívnek nevező lapnak, hogy túlzó általánosítás, hogy a fiatalok lázadnak a kormánnyal szemben, és tévhit, hogy a Fidesznek nincsenek fiatal szavazói.

Szabó Andrea arról is beszélt, hogy a Tisza legnagyobb problémája jelenleg a kormányzóképesség területén van – nem véletlen, hogy a Telex Facebook-oldalán Magyar Péter vérig sértődve kommentelt.

Nagy Attila Tibor: Kezd unalmas lenni a Tisza Párt

A Népszava a Nagy Attila Tiborral készült interjú címének is ezt adta: Félig-meddig nyert ügye van a Fidesznek, ha sok emberrel képes elhitetni, hogy Magyar Péter adóemelésre készül.

A baloldali politikai elemző szerint Orbán Viktor nyerte a kötcsei csatát, mert a Tisza Párt elnökének egy jelentős horderejű bejelentéssel kellett volna előállnia, ez azonban nem történt meg.

Itt kellett volna Magyar Péternek egy nagyon jó beszédet mondania, ám elpuskázta ezt a lehetőséget

– szögezte le a szakértő, aki azt is megjegyezte, ideje lenne frissíteni a Tisza Párt szoftverét, mert ez így már kezd unalmas lenni.

Hozzátette: Orbán Viktor 37 éve van a politikában, ami nem véletlen, a Fidesz folyamatosan alkalmazkodott a változó körülményekhez, beleértve a digitális technológiákat is.

Még Hann Endre szerint is megtorpant Magyar Péterék lendülete

Sőt, még Hann Endre is azt mondta az ATV adásában, hogy a Fidesz erősödött a nyáron, és több a tartaléka, mint a Tisza Pártnak. A megkérdőjelezhető közvélemény-kutatásokat prezentáló Medián vezetője egyetértett azzal a megállapítással, hogy a Fidesz a mozgósítással többet tud elérni, mint a Tisza Párt.

Ha messzire akarnék menni, akkor azt mondanám, hogy megtorpant a Tisza Párt lendülete

– ezt pedig a Klubrádiónak mondta a Magyar Nemzet szemléje alapján.

A Medián-vezető egyébként korábban beszélt a közvélemény-manipulációról és a hamis felmérésekről. Elmondta, hogy voltak olyan kutatások, amelyek kimondottan a közvélemény befolyásolására készültek.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

herden100
2025. szeptember 15. 12:16
BUKTA PETI! PÁ, PÁ... 🤣
neszteklipschik
2025. szeptember 15. 12:09
Mit számít a közvélemény, ha egyszer a Gonosz "despota" Zorbán ÚGYIS elcsalja a választást? Hiszen az eddigieket is mind "elcsalta", nem igaz, lippsik? :-)
Ízisz
2025. szeptember 15. 12:07
Z. A kamu tisza... 🦓 💯❗👎 Hagyjuk már a vergődésüket... Éljenek továbbra is a virtuális világban, ott pont jó helyen vannak egymás hülyítésére!!! 💯🤭❗
csulak
2025. szeptember 15. 11:59
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
