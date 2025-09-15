A három legfőbb ok: ezért fontos Magyar Péternek a legfrissebb közvélemény-kutatás eredménye

Tabudöntés a Telex interjújában: Orbán Viktor nagy eredményt ért el, ez a választást is befolyásolhatja
Több százalékkal növelte a Fidesz támogatottságát néhány hét alatt, miközben a Tisza Párt erősödése kifulladt.
Már a baloldali elemzők is egyre gyakrabban beszélnek a Fidesz erősödéséről és a Tisza Párt problémáiról, így a Publicus Intézet gyorsan kihozott egy közvélemény-kutatást, amely alapján Magyar Péterék 46–37-re vezetnek. Pulai Andrásék a 2022-es választások előtt néhány nappal 47–47-es állást mértek.
A biztosan szavazó pártválasztók között 46–37-re vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt – állítja a Publicus Intézet. A Pulai András által vezetett szervezet „reprezentatív felmérésének” időzítése nem véletlen: az elmúlt időszakban még a baloldali elemzők is arról beszéltek, hogy a kormánypártok erősödtek, Magyar Péterék pedig kifulladtak.
A Publicus Intézettel kapcsolatban azért érdemes megjegyezni, hogy a 2022-es választások előtt néhány nappal 47–47-es állást mért, miközben a végeredmény 54–34-es Fidesz-győzelmet hozott. Pulai Andrásék az akkori kampányban hasonló stratégiát követtek, mint most: 2021. októberében azt állították, 52–44-re vezet a baloldali összefogás a kormánypártokkal szemben.
A múlt héten még a kormányellenes Telex is címlapsztoriban hozta le, hogy az elemző szerint Orbán Viktor több százalékkal növelte a Fidesz támogatottságát néhány hét alatt. Szabó Andrea szociológus, politológus szerint
az derült ki, hogy a 2022-es választás után lecsatlakozó szavazók minél többet látják a miniszterelnököt, annál magabiztosabban mondják azt, hogy adnak még négy évet a Fidesznek.
A szakértő azt is elmondta a magát függetlennek és objektívnek nevező lapnak, hogy túlzó általánosítás, hogy a fiatalok lázadnak a kormánnyal szemben, és tévhit, hogy a Fidesznek nincsenek fiatal szavazói.
Szabó Andrea arról is beszélt, hogy a Tisza legnagyobb problémája jelenleg a kormányzóképesség területén van – nem véletlen, hogy a Telex Facebook-oldalán Magyar Péter vérig sértődve kommentelt.
A Népszava a Nagy Attila Tiborral készült interjú címének is ezt adta: Félig-meddig nyert ügye van a Fidesznek, ha sok emberrel képes elhitetni, hogy Magyar Péter adóemelésre készül.
A baloldali politikai elemző szerint Orbán Viktor nyerte a kötcsei csatát, mert a Tisza Párt elnökének egy jelentős horderejű bejelentéssel kellett volna előállnia, ez azonban nem történt meg.
Itt kellett volna Magyar Péternek egy nagyon jó beszédet mondania, ám elpuskázta ezt a lehetőséget
– szögezte le a szakértő, aki azt is megjegyezte, ideje lenne frissíteni a Tisza Párt szoftverét, mert ez így már kezd unalmas lenni.
Hozzátette: Orbán Viktor 37 éve van a politikában, ami nem véletlen, a Fidesz folyamatosan alkalmazkodott a változó körülményekhez, beleértve a digitális technológiákat is.
Az eredmények tisztán mutatják: a választók megtévesztésére épít Magyar Péter.
Sőt, még Hann Endre is azt mondta az ATV adásában, hogy a Fidesz erősödött a nyáron, és több a tartaléka, mint a Tisza Pártnak. A megkérdőjelezhető közvélemény-kutatásokat prezentáló Medián vezetője egyetértett azzal a megállapítással, hogy a Fidesz a mozgósítással többet tud elérni, mint a Tisza Párt.
Ha messzire akarnék menni, akkor azt mondanám, hogy megtorpant a Tisza Párt lendülete
– ezt pedig a Klubrádiónak mondta a Magyar Nemzet szemléje alapján.
A Medián-vezető egyébként korábban beszélt a közvélemény-manipulációról és a hamis felmérésekről. Elmondta, hogy voltak olyan kutatások, amelyek kimondottan a közvélemény befolyásolására készültek.
Semmi sem véletlen – egyre nehezebben titkolják a manipulációs kerekasztal létezését. A háttérben kulcsszerepe lehet Seprenyi Anitának.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala