Vérig sértődött Magyar Péter, amiért az őt támogató Telexen valaki azt merte mondani, hogy nem biztos a Tisza győzelme

Ahogy arról beszámoltunk, a Telex egy friss interjúban Szabó Andrea szociológust idézte, aki szerint a Tisza Párt jelenleg legnagyobb problémáját a kormányzóképesség megítélése jelenti. A szakértő úgy fogalmazott: kérdés, hogy a választók elhiszik-e, van-e Magyar Péteren kívül más erős szereplő a pártban, és képesek lesznek-e vezetni az országot.

Szabó Andrea szerint a nyár egyik fontos tapasztalata az volt, hogy mennyire számít Orbán Viktor személyes jelenléte a politikában. A jelek szerint jelentős: a 2022-es választás után elbizonytalanodó szavazók annál magabiztosabban jelezik a Fidesz iránti bizalmukat, minél többször találkoznak a miniszterelnökkel.

Ugyanakkor a szociológus túlzónak tartja azt az általánosítást, hogy a fiatalok tömegesen lázadnának a hatalom ellen. Mint fogalmazott, kérdés, hogy a fesztiválokon tapasztalt jelenségek valóban kormányellenes érzelmeket tükröztek-e, vagy inkább a nyári életérzés spontán megnyilvánulásai voltak.

A megállapítások láthatóan érzékenyen érintették Magyar Pétert.

A politikus a Telex Facebook-posztja alatt reagált, és úgy vélte, hogy az interjú „legalább öt teljesen téves alapvetésből” indul ki. Hozzátette: a megszólaló már tavaly is kijelentette, hogy „itt semmit nem lehet csinálni, úgyis a Fidesz nyer”, így szerinte az interjú inkább a propagandát szolgálja, mintsem a valóságot.