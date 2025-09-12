Ft
Szabó Andrea Magyar Péter telex

Vérig sértődött Magyar Péter, amiért az őt támogató Telexen valaki azt merte mondani, hogy nem biztos a Tisza győzelme

2025. szeptember 12. 15:56

Érzékenyen érintették a megállapítások a Tisza-vezért.

2025. szeptember 12. 15:56
null

Ahogy arról beszámoltunk, a Telex egy friss interjúban Szabó Andrea szociológust idézte, aki szerint a Tisza Párt jelenleg legnagyobb problémáját a kormányzóképesség megítélése jelenti. A szakértő úgy fogalmazott: kérdés, hogy a választók elhiszik-e, van-e Magyar Péteren kívül más erős szereplő a pártban, és képesek lesznek-e vezetni az országot. 

Szabó Andrea szerint a nyár egyik fontos tapasztalata az volt, hogy mennyire számít Orbán Viktor személyes jelenléte a politikában. A jelek szerint jelentős: a 2022-es választás után elbizonytalanodó szavazók annál magabiztosabban jelezik a Fidesz iránti bizalmukat, minél többször találkoznak a miniszterelnökkel.

Ugyanakkor a szociológus túlzónak tartja azt az általánosítást, hogy a fiatalok tömegesen lázadnának a hatalom ellen. Mint fogalmazott, kérdés, hogy a fesztiválokon tapasztalt jelenségek valóban kormányellenes érzelmeket tükröztek-e, vagy inkább a nyári életérzés spontán megnyilvánulásai voltak. 

A megállapítások láthatóan érzékenyen érintették Magyar Pétert.

A politikus a Telex Facebook-posztja alatt reagált, és úgy vélte, hogy az interjú „legalább öt teljesen téves alapvetésből” indul ki. Hozzátette: a megszólaló már tavaly is kijelentette, hogy „itt semmit nem lehet csinálni, úgyis a Fidesz nyer”, így szerinte az interjú inkább a propagandát szolgálja, mintsem a valóságot.

Forrás: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

Összesen 10 komment

Vata Aripeit
2025. szeptember 12. 17:08
És még van 7-8 hónap...vagy leveszik a tábláról - mondanom sem kell, hogy feleslegesen - vagy idegösszeomlást kap, és a szekta zokogni fog. Nincs más opció. Mondjuk a szekta áprilisban már el is fogja felejteni, hogy szekta volt, mert ugyebár agyhalottak.
Ekrü123
2025. szeptember 12. 17:05
pugacsov-0Ízisz 2025. szeptember 12. 16:21 "Botrány lesz, Poloska midig akkor szervezi utazó cirkuszát ha máshol rendezvény van..."- Mert csak így tud elfogadható tömeget felmutatni, hisz az övére nem megy már csak 50-100 ember a stábbal együtt, az is csak hőzöngeni...
Ekrü123
2025. szeptember 12. 17:01
" van-e Magyar Péteren kívül más erős szereplő a pártban,"- Hát lássuk csak: -Egy kirúgott , közpénzen zsírleszívást végző korrupt katonatiszt : Romolusz - Egy pórnórkurva: Róka Réka - Egy női strici: Orbán Bernadett Remek a felhozatal, illik Magyar Péterhez...kíváncsian várom a többit....😏
bondavary
2025. szeptember 12. 16:17
"...a választók elhiszik-e, van-e Magyar Péteren kívül más erős szereplő a pártban, és képesek lesznek-e vezetni az országot." Magyar Péter nem erős szereplő. A harsány gátlástalanság, ahogyan ugyanazzal a mondanivalóval haknizik faluról falura, nem jelent erős politikust, de még politikai tehetséget sem. Egy normális politikus nem hisztériázik, ha nem tetszik valami, miközben védőfal mögött vonul a röhejesen magasra tartott zászlóval. A kormányzó képességet pedig hagyjuk, oda ember kell, nem Magyar Péter.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!