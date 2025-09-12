Tabudöntés a Telex interjújában: Orbán Viktor nagy eredményt ért el, ez a választást is befolyásolhatja

Az augusztus végén, szeptember elején megjelent közvélemény-kutatásokból egyöntetűen az látszott, hogy megállt a Tisza Párt erősödése, míg a Fidesz támogatottsága hibahatáron belüli mértékben, de növekedett. Úgy, hogy Orbán Viktor egy hónapot töltött azzal, hogy megpróbálja visszahozni a saját szavazóit, azaz egy hónap eredménye 2-3 százalékos többlet a teljes választókorú népesség rétegében – többek között erről beszélt a Telexnek adott nagyinterjúban Szabó Andrea szociológus, politológus.

Ha belegondolunk, ez nem kevés, és a választásokig van még 7-8 hónap. Annak a tesztjét láttuk a nyáron, hogy számít-e Orbán jelenléte, vagy sem. Az derült ki, hogy a 2022-es választás után lecsatlakozó szavazók minél többet látják a miniszterelnököt, annál magabiztosabban mondják azt, hogy adnak még négy évet a Fidesznek

– jelentette ki a szakértő.

A Telex újságírói szerint „a nyár másik slágertémája a mocskosfideszezés, a fiatalok és a Fidesz viszonya volt” – ez természetesen egyáltalán nem igaz, még ha a magát függetlennek és objektívnek tartó lap ezt nagyon is szeretné.

Szabó Andrea azt felelte, szerinte nem képezi le a magyar fiatalság egészének életérzését, amit a nyáron láttunk. Magyarországon 1 millió 250 ezer 18–29 éves él, akiket fiataloknak nevezünk. A 2024-es egyetemista kutatásuk is azt mutatta, hogy a fiatalok e szűk, 200 ezer fős rétegének is csak a fele jár fesztiválokra, és jellemzően a középosztály jelenik meg ezeken a rendezvényeken, hiszen nagyon drága a belépő.