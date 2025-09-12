Ft
Tisza Párt Szabó Andrea Magyar Péter telex Orbán Viktor

Tabudöntés a Telex interjújában: Orbán Viktor nagy eredményt ért el, ez a választást is befolyásolhatja

2025. szeptember 12. 12:50

Rossz hír Magyar Péter számára: még a kormányellenes Telex is címlapsztoriban hozta le, hogy az elemző szerint Orbán Viktor több százalékkal növelte a Fidesz támogatottságát néhány hét alatt, miközben a Tisza Párt erősödése kifulladt.

2025. szeptember 12. 12:50
null

Az augusztus végén, szeptember elején megjelent közvélemény-kutatásokból egyöntetűen az látszott, hogy megállt a Tisza Párt erősödése, míg a Fidesz támogatottsága hibahatáron belüli mértékben, de növekedett. Úgy, hogy Orbán Viktor egy hónapot töltött azzal, hogy megpróbálja visszahozni a saját szavazóit, azaz egy hónap eredménye 2-3 százalékos többlet a teljes választókorú népesség rétegében – többek között erről beszélt a Telexnek adott nagyinterjúban Szabó Andrea szociológus, politológus.

Ha belegondolunk, ez nem kevés, és a választásokig van még 7-8 hónap. Annak a tesztjét láttuk a nyáron, hogy számít-e Orbán jelenléte, vagy sem. Az derült ki, hogy a 2022-es választás után lecsatlakozó szavazók minél többet látják a miniszterelnököt, annál magabiztosabban mondják azt, hogy adnak még négy évet a Fidesznek

– jelentette ki a szakértő.

A Telex újságírói szerint „a nyár másik slágertémája a mocskosfideszezés, a fiatalok és a Fidesz viszonya volt” – ez természetesen egyáltalán nem igaz, még ha a magát függetlennek és objektívnek tartó lap ezt nagyon is szeretné.

Szabó Andrea azt felelte, szerinte nem képezi le a magyar fiatalság egészének életérzését, amit a nyáron láttunk. Magyarországon 1 millió 250 ezer 18–29 éves él, akiket fiataloknak nevezünk. A 2024-es egyetemista kutatásuk is azt mutatta, hogy a fiatalok e szűk, 200 ezer fős rétegének is csak a fele jár fesztiválokra, és jellemzően a középosztály jelenik meg ezeken a rendezvényeken, hiszen nagyon drága a belépő.

Ezek alapján túlzó általánosításnak gondolom, hogy a fiatalok lázadnak a hatalom ellen. Az is kérdés, hogy ténylegesen a kormánnyal szembeni ellenérzés példáját láttuk a fesztiválokon, vagy csak a nyári életérzés megnyilvánulását

– tette hozzá. Kiemelte: tévhit, hogy a Fidesznek nincsenek fiatal szavazói, vannak, csak kisebb arányban, mint az idősebb népességben. 

Az interjúban a szakértő arról is beszélt, hogy a Tisza legnagyobb problémája jelenleg a kormányzóképesség területén van. Elhiszik-e az emberek, hogy Magyar Péteren kívül van más is a Tisza Pártban, és képesek lesznek-e az országot vezetni? „Ezen a téren a Fidesznek legalább részben jogos a kifogása” – mondta Szabó Andrea.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

2025. szeptember 12. 14:14 Szerkesztve
Nem vezet a Tisza. Ez a nő erre a hazugságra épít, így viszont az alapoktól rohad az érvelése.
sternerregnix
2025. szeptember 12. 14:11
Ugyan a tiszások direkt szivárogtatták ki az infokat és direkt égették le magukat, félnek attól hogy ha nyernének akkor dolgozniuk is kellene...
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 12. 14:01
Tehetségtelen, kontraszelektál balfaszok gyülekezete a Kádári értelmiség szellem toprongyai, illetve ezek maradéka. Akkora arccal mint a Gellért-hegy, baszd meg. És nem, nem, nem húznak vissza a balettba ugrálni 15 év Fidesz kétharmad után se. Az összes ellenzéki youtube, politikai elemző, újságíró etc..... Nem ég a pofátok Poloskák?!?!?!
knerten-reborn
2025. szeptember 12. 13:56
Orbán ad még pár interjút, és nem kétharmad lesz jövőre, hanem tíztized.
