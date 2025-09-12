Tabudöntés a Telex interjújában: Orbán Viktor nagy eredményt ért el, ez a választást is befolyásolhatja

Így változott meg a „mocskos Fidesz” a fesztiválokon – és ennek az előadók örülhetnek a legjobban
A többség nem akarja elveszíteni a jobboldali rajongóit sem.
Rossz hír Magyar Péter számára: még a kormányellenes Telex is címlapsztoriban hozta le, hogy az elemző szerint Orbán Viktor több százalékkal növelte a Fidesz támogatottságát néhány hét alatt, miközben a Tisza Párt erősödése kifulladt.
Az augusztus végén, szeptember elején megjelent közvélemény-kutatásokból egyöntetűen az látszott, hogy megállt a Tisza Párt erősödése, míg a Fidesz támogatottsága hibahatáron belüli mértékben, de növekedett. Úgy, hogy Orbán Viktor egy hónapot töltött azzal, hogy megpróbálja visszahozni a saját szavazóit, azaz egy hónap eredménye 2-3 százalékos többlet a teljes választókorú népesség rétegében – többek között erről beszélt a Telexnek adott nagyinterjúban Szabó Andrea szociológus, politológus.
Ha belegondolunk, ez nem kevés, és a választásokig van még 7-8 hónap. Annak a tesztjét láttuk a nyáron, hogy számít-e Orbán jelenléte, vagy sem. Az derült ki, hogy a 2022-es választás után lecsatlakozó szavazók minél többet látják a miniszterelnököt, annál magabiztosabban mondják azt, hogy adnak még négy évet a Fidesznek
– jelentette ki a szakértő.
A Telex újságírói szerint „a nyár másik slágertémája a mocskosfideszezés, a fiatalok és a Fidesz viszonya volt” – ez természetesen egyáltalán nem igaz, még ha a magát függetlennek és objektívnek tartó lap ezt nagyon is szeretné.
Szabó Andrea azt felelte, szerinte nem képezi le a magyar fiatalság egészének életérzését, amit a nyáron láttunk. Magyarországon 1 millió 250 ezer 18–29 éves él, akiket fiataloknak nevezünk. A 2024-es egyetemista kutatásuk is azt mutatta, hogy a fiatalok e szűk, 200 ezer fős rétegének is csak a fele jár fesztiválokra, és jellemzően a középosztály jelenik meg ezeken a rendezvényeken, hiszen nagyon drága a belépő.
Ezek alapján túlzó általánosításnak gondolom, hogy a fiatalok lázadnak a hatalom ellen. Az is kérdés, hogy ténylegesen a kormánnyal szembeni ellenérzés példáját láttuk a fesztiválokon, vagy csak a nyári életérzés megnyilvánulását
– tette hozzá. Kiemelte: tévhit, hogy a Fidesznek nincsenek fiatal szavazói, vannak, csak kisebb arányban, mint az idősebb népességben.
Az interjúban a szakértő arról is beszélt, hogy a Tisza legnagyobb problémája jelenleg a kormányzóképesség területén van. Elhiszik-e az emberek, hogy Magyar Péteren kívül van más is a Tisza Pártban, és képesek lesznek-e az országot vezetni? „Ezen a téren a Fidesznek legalább részben jogos a kifogása” – mondta Szabó Andrea.
Ezt is ajánljuk a témában
A többség nem akarja elveszíteni a jobboldali rajongóit sem.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala