Tisza Párt Tisza-csomag megélhetés Századvég Magyar Péter gázszámla

Friss felmérés bizonyította be a Tisza-adóról: a magyarok többsége elutasítja Magyar Péterék tervezett megszorításait

2025. szeptember 15. 08:24

Az eredmények tisztán mutatják: a választók megtévesztésére épít Magyar Péter.

2025. szeptember 15. 08:24
null

A Századvég emlékeztet: kiszivárgott, hogy kormányra kerülése esetén a Tisza súlyos megszorításokba kezdene, vagyis a párt többek között megemelné a személyi jövedelemadókat, eltörölné az adókedvezményeket és betiltaná az orosz energiahordozókat.

 A magyarok a Tisza-csomag valamennyi elemét nagy arányban elutasítják 

– derül ki most a Századvég friss felméréséből.

Az elemzés rávilágít, hogy 

hétről-hétre bővül azoknak a dokumentumoknak és kiszivárgott hangfelvételeknek a listája, amelyek bizonyítják: a Tisza széles körű megszorításokra készül, de azokat a választásig titokban tartaná. 

A párt alelnöke egy etyeki eseményén figyelmeztette a hallgatóságot, hogy az adóemelésről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak. Tarr Zoltán szerint először „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Egy másik kampányrendezvényen Surányi György elmondta, hogy egyelőre nem javasolja a rezsicsökkentési program megkérdőjelezését, mert az „meleg dolog”, de a választás után elő lehet venni az ügyet.

A Tisza azért próbálja titokban tartani a tervezett gazdasági intézkedéseit, mert azokkal jelentősen rontaná a magyar háztartások megélhetését

 – írja a Századvég. 

A kiszivárgott tervek és szakértői nyilatkozatok alapján a párt többkulcsos adórendszert vezetne be, amely mindössze havi bruttó 416 ezer forintig tartaná meg a jelenlegi 15 százalékos kulcsot, afölött 22 és 33 százalékos kulcsokat alkalmazna. Az intézkedéssel a munkavállalók háromnegyede rosszul járna: 

még az átlagkereset alatti jövedelműek többségének fizetése is csökkenne. 

A Tisza ezen felül legalább 1 millió család, valamint többszázezer édesanya és fiatal adókedvezményeit is eltörölné, írják.

Hozzáteszik: 

Magyar Péter augusztus 20-i beszédében bejelentette, hogy leválasztaná hazánkat az orosz energiahordozókról. 

Ezzel a Tisza Párt vezetője Brüsszel legfontosabb követelésének tenne eleget. „Magyar Péter ígérete, hogy a leválasztás nagyobb függetlenséget és kedvezőbb ellátási feltételeket biztosítana hazánk számára, de – az adótervekhez hasonlóan – ez is átverés” – írják. Felhívják a figyelmet: 

az orosz energiahordozók tiltása ugyanis újabb függéshez, az ellátásbiztonság romlásához, illetve drasztikus áremelkedéshez vezetne. 

A Századvég korábbi becslései alapján 

az intézkedés a lakossági áram- és gázszámlákat a jelenlegi három és félszeresére növelné

 – ami egy átlagos háztartásnak évi 510 ezer forint többletkiadást jelentene – 

az üzemanyagárak pedig ezer forint fölé emelkednének.

 

Íme, a felmérés

 

A felnőtt lakosság többsége a Tisza-csomag valamennyi vizsgált eleméről rossz véleménnyel van, derült ki a friss felmérésből. 

A párt háromkulcsos adótervével, valamint a családi adókedvezmények eltörlésével tíz válaszadóból hét nem ért egyet. Az édesanyáknak és fiataloknak járó kedvezmények kivezetését a magyarok 68 és 65 százaléka nem támogatja. Emellett az orosz energiahordozók tiltásának elutasítottsága is eléri a kétharmados arányt.

„Az eredmények visszaigazolják Tarr Zoltán félelmét: a Tisza-csomag elemei valóban rendkívül népszerűtlenek. Az azonban, hogy a párt a helyzetet úgy kezelné, hogy a programjának részleteit titokban tartja – sőt, egyes esetekben 

szándékosan megpróbálja félrevezetni a választóit 

– elfogadhatatlan, ugyanis a Tisza okozta gazdasági és társadalmi károkat azoknak is el kell majd szenvedniük, akiket sikerül megtéveszteniük” – írják.

Nyitókép: Századvég

