Friss felmérés bizonyította be a Tisza-adóról: a magyarok többsége elutasítja Magyar Péterék tervezett megszorításait

A Századvég emlékeztet: kiszivárgott, hogy kormányra kerülése esetén a Tisza súlyos megszorításokba kezdene, vagyis a párt többek között megemelné a személyi jövedelemadókat, eltörölné az adókedvezményeket és betiltaná az orosz energiahordozókat.

A magyarok a Tisza-csomag valamennyi elemét nagy arányban elutasítják

– derül ki most a Századvég friss felméréséből.

Az elemzés rávilágít, hogy