Friss felmérés bizonyította be a Tisza-adóról: a magyarok többsége elutasítja Magyar Péterék tervezett megszorításait

Tisza-csomag: megfojtaná a bérek emelkedését a brutális adóemelés
A többkulcsos adórendszer egyértelműen fékezi a béremelést, amelynek a jelenleginél kisebb hányada kerül ténylegesen a dolgozóhoz.
Az eredmények tisztán mutatják: a választók megtévesztésére épít Magyar Péter.
A Századvég emlékeztet: kiszivárgott, hogy kormányra kerülése esetén a Tisza súlyos megszorításokba kezdene, vagyis a párt többek között megemelné a személyi jövedelemadókat, eltörölné az adókedvezményeket és betiltaná az orosz energiahordozókat.
A magyarok a Tisza-csomag valamennyi elemét nagy arányban elutasítják
– derül ki most a Századvég friss felméréséből.
Az elemzés rávilágít, hogy
hétről-hétre bővül azoknak a dokumentumoknak és kiszivárgott hangfelvételeknek a listája, amelyek bizonyítják: a Tisza széles körű megszorításokra készül, de azokat a választásig titokban tartaná.
A párt alelnöke egy etyeki eseményén figyelmeztette a hallgatóságot, hogy az adóemelésről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak. Tarr Zoltán szerint először „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Egy másik kampányrendezvényen Surányi György elmondta, hogy egyelőre nem javasolja a rezsicsökkentési program megkérdőjelezését, mert az „meleg dolog”, de a választás után elő lehet venni az ügyet.
A Tisza azért próbálja titokban tartani a tervezett gazdasági intézkedéseit, mert azokkal jelentősen rontaná a magyar háztartások megélhetését
– írja a Századvég.
A kiszivárgott tervek és szakértői nyilatkozatok alapján a párt többkulcsos adórendszert vezetne be, amely mindössze havi bruttó 416 ezer forintig tartaná meg a jelenlegi 15 százalékos kulcsot, afölött 22 és 33 százalékos kulcsokat alkalmazna. Az intézkedéssel a munkavállalók háromnegyede rosszul járna:
még az átlagkereset alatti jövedelműek többségének fizetése is csökkenne.
A Tisza ezen felül legalább 1 millió család, valamint többszázezer édesanya és fiatal adókedvezményeit is eltörölné, írják.
Hozzáteszik:
Magyar Péter augusztus 20-i beszédében bejelentette, hogy leválasztaná hazánkat az orosz energiahordozókról.
Ezzel a Tisza Párt vezetője Brüsszel legfontosabb követelésének tenne eleget. „Magyar Péter ígérete, hogy a leválasztás nagyobb függetlenséget és kedvezőbb ellátási feltételeket biztosítana hazánk számára, de – az adótervekhez hasonlóan – ez is átverés” – írják. Felhívják a figyelmet:
az orosz energiahordozók tiltása ugyanis újabb függéshez, az ellátásbiztonság romlásához, illetve drasztikus áremelkedéshez vezetne.
A Századvég korábbi becslései alapján
az intézkedés a lakossági áram- és gázszámlákat a jelenlegi három és félszeresére növelné
– ami egy átlagos háztartásnak évi 510 ezer forint többletkiadást jelentene –
az üzemanyagárak pedig ezer forint fölé emelkednének.
A felnőtt lakosság többsége a Tisza-csomag valamennyi vizsgált eleméről rossz véleménnyel van, derült ki a friss felmérésből.
A párt háromkulcsos adótervével, valamint a családi adókedvezmények eltörlésével tíz válaszadóból hét nem ért egyet. Az édesanyáknak és fiataloknak járó kedvezmények kivezetését a magyarok 68 és 65 százaléka nem támogatja. Emellett az orosz energiahordozók tiltásának elutasítottsága is eléri a kétharmados arányt.
„Az eredmények visszaigazolják Tarr Zoltán félelmét: a Tisza-csomag elemei valóban rendkívül népszerűtlenek. Az azonban, hogy a párt a helyzetet úgy kezelné, hogy a programjának részleteit titokban tartja – sőt, egyes esetekben
szándékosan megpróbálja félrevezetni a választóit
– elfogadhatatlan, ugyanis a Tisza okozta gazdasági és társadalmi károkat azoknak is el kell majd szenvedniük, akiket sikerül megtéveszteniük” – írják.
