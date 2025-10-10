A tiszás kommentelők átléptek egy határt – ez így mostantól biztosan nem mehet tovább

Szomorú, hogy zseniális találmányokat ostobán, rosszul vagy kifejezetten kártékonyan használunk. A maghasadást atombombaként, a villanyrollert potenciális ön- és sorozatgyilkos eszközként, a mobiltelefont elbutító, felesleges tartalmak bámulására.

Ilyen fontos, zseniális, de közben veszélyessé vált és eredeti értelmétől megfosztott „találmány” a véleményszabadság.

Első pillanatra azt hihetnénk, milyen remek dolog, ha közös ügyeinkhez, az élet nagy dolgaihoz bárki hozzászólhat, értékes gondolatait kifejtheti, gazdagíthatja kultúránkat, szókincsünket, világképünket. A hajdani római fórumok korlátozott terei mára a világháló segítségével szinte a végtelenségig tágultak – de ahelyett, hogy ez valami emelkedettséget hozott volna, éppen ellenkezőleg:

tönkretette eredeti célját és feladatát is.

A szélesre tárt kommunikációs tér a gyűlölködés és a hülyeség terjesztésének, a megalázásnak, az idiótaság tobzódásának terepe lett. A cikk apropóját most az adta, hogy Hont András bejelentette: mivel életveszélyes fenyegetéseket kapott – ahogyan például Schiffer András is –, elhalasztják az ÖT című politikai-közéleti vitaműsor turnéját, ami októberben és novemberben összesen tíz vidéki helyszínt érintett volna. A politika és a szórakoztató műsor e sajátságos road show-ja azon bukott el, hogy