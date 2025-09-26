„Az oktatással kapcsolatos feladatoknak soha nincs végük” – így indult az új tanév
2025. szeptember 26. 06:43
Szeptemberben becsöngettek, és kezdetét vette egy új iskolai év. Mennyire volt gördülékeny a tanévkezdés? Milyen kihívások várnak a diákokra és a tanárokra? Kell-e aggódni a gyermekek teljesítménye miatt? Többek között ezekről kérdeztük Balatoni Katalin miniszterelnöki biztost.
Hogy értékeli a 2025/2026-os tanév indulását?
Az elmúlt évekhez képest soha nem volt még ennyire kiszámítható és biztonságos egy tanév kezdete, mint most. Az oktatást jelenleg jellemző stabilitás több tényezőből fakad:
az új életpályamodell bevezetéséből,
a történelmi mértékű béremelésből,
az utánpótlás biztosításából,
valamint az új továbbképzések szakmai támogatásából.
Fontos azonban látni, hogy az oktatás olyan terület, amely soha nem lesz „kész”. Az oktatással kapcsolatos feladatoknak nincs végük: folyamatosan új szabályozások születnek, és mindig alkalmazkodni kell a változó környezeti tényezőkhöz. Ahogy a világ változik, úgy kell reagálni is.
Öt évvel ezelőtt például még nem merült fel a mobiltelefon-használat szabályozásának kérdése, vagy az, hogy miként jelenik meg a mesterséges intelligencia az iskolában. Az oktatásnak ugyanakkor arra is reagálnia kellett, hogy romlott a gyerekek fittsége, ezért vezettük be a mindennapos testnevelést. Azóta már láthatóak az eredmények, de a Covid előtti szintet még nem sikerült teljesen visszanyerni.
Most úgy látom, hogy ebben az évben inkább lehetőségünk lesz az eddig elért eredmények megerősítésére és a már megkezdett feladatok folytatására. Ezt azért tudjuk megtenni, mert a Kormány 2024-ben új foglalkoztatási struktúrát vezetett be a pedagógus-életpályával. Ez egyedülálló perspektívát biztosít:
kivált a közalkalmazotti rendszerből, és kifejezetten a pedagógusok mindennapi munkájához illeszkedik.
2024 januárjában elindult a történelmi mértékű béremelés, amely átlagosan 32,2 százalékos növekedést jelentett. Ezt 2025-ben újabb, átlagosan 21,2 százalékos emelés követte, napokon belül pedig érkezik a következő lépcső, majd 2026 januárjában a soron következő. Ez nyilvánvalóan biztonságot ad a kollégáknak, kiszámíthatóbbá teszi a pályát.
Mindez a pedagógusképzésre jelentkezők számában is tükröződik.
Soha nem tapasztaltunk még olyan adatokat, mint 2024-ben és 2025-ben:
idén 16 909 hallgató kezdte meg tanulmányait pedagógusképzésben,
és a rendszerben 5500-zal több tanár dolgozik, mint 2023 szeptemberében.
Az igazgatók 70 százaléka úgy nyilatkozott, hogy pozitív változást tapasztalt az iskola közösségi életében, a pedagógusoknak pedig 83 százaléka tartotta pozitív hatásúnak a mobiltelefon-használat korlátozását.
Ez a reáltárgyakra is igaz? A HUNOR Magyar Űrhajós Program népszerűsége és Kapu Tibor kutatóűrhajós nemzetegyesítő küldetése ebben is tetten érhető?
Fontos cél, hogy ezen a területen is növekedni tudjunk – és eddig sikerrel jártunk: van olyan reálterület, ahol kétszeres vagy akár többszörös a pedagógusképzésre jelentkezők száma. Úgy gondolom,
az űrkutatás iránti fokozódó érdeklődés miatt ez a szám a jövőben tovább emelkedhet.
A köznevelésben azt tapasztaljuk, hogy sok gyerek keze lendül a magasba, amikor elhangzik a kérdés: ki szeretne űrhajós lenni? Emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is napról napra nyomon követte az űrmissziót. Ez óriási lehetőség az országnak, hiszen számos természettudományos területet érint.
Ami biztos:
Kapu Tibor rendkívül bátor tettet hajtott végre. Kiállt a nemzetért, 15 millió magyart képviselt, és valóban új lendületet hozott.
Biztosak vagyunk benne, hogy ennek hosszú távú hatása lesz az oktatásra és a munka világára is.
Kapu Tibor a Magyar Űrhajós Program – HUNOR – kijelölt kutatóűrhajósának neve egybeforrt azzal a régóta dédelgetett magyar álommal, hogy ismét hazai űrhajós léphessen a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére.
Mindenkit meglepett az elmúlt tanévben bevezetett rendelet eredménye
Már egy éve érvényben van az iskolai okoseszköz-használat korlátozása. Milyen eredményeket hozott ez a rendelet?
Az okoseszközök sok esetben már függőséget okoztak a gyerekeknél, és a hazai, valamint a nemzetközi mérések is romló tendenciát mutattak a figyelem és a koncentráció terén. A tanároktól is egyre több visszajelzés érkezett arról, hogy nehézséget jelent a diákok figyelmének felkeltése és megtartása.
Mindezek együtt indokolták a korlátozó lépések bevezetését. Fontos megjegyezni, hogy hasonló intézkedések nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is érvényben vannak. Sőt,
vannak uniós tagállamok, amelyek már azt fontolgatják, hogy bizonyos kor alatt betiltsák a közösségi média használatát a gyermekek védelmében.
A korlátozásnak több fontos következménye is lett. Az egyik legszembetűnőbb, hogy a gyerekek újra elkezdtek egymással beszélgetni és játszani. Éppen ezért kértük az év elején az igazgatókat, hogy az intézkedést a jövőben is tartsák fenn. Természetesen nagyon fontos a figyelem, a koncentráció és a fegyelem, de számomra még ennél is előrébb van az emberi kapcsolódás.
Úgy gondolom, a köznevelésben kiemelt jelentőségű, hogy emberként hogyan vagyunk jelen. Ha ennek a rendeletnek köszönhetően a kiskorúak több órán keresztül egy védett burokban lehetnek, az óriási érték. Igaz, ez most még csak feltételezés, de biztos vagyok benne, hogy a jövőben számos kutatás fogja alátámasztani ennek a hatását.
Az ellenzéki sajtóban megjelentek olyan hírek, miszerint a rendelet elzárja a gyermekeket a digitalizációtól.
Szeretném egyértelműen cáfolni ezeket az értesüléseket. A rendelet nem zárja el a gyerekeket a digitalizációtól. Éppen ellenkezőleg:
eddig 579 ezer notebookot adtunk át, a köznevelési portálon több mint 42 ezer okosfeladat érhető el,
és az okostelefonok tanulási célra továbbra is használhatók az oktatási intézményekben.
Az okoseszközök iskolai használatát korlátozó rendelet egyik előfutára volt Gödön a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Ott a nemzeti nevelés is kiemelt figyelmet kap. Tervezik-e ennek országos szintre emelését?
Gödön az iskola vezetése és a pedagógusok egyezséget kötöttek a szülőkkel, hogy a 8. évfolyam második félévéig nem használnak okostelefont. Jómagam is többször jártam ott, és láttam, mennyit jelent az identitásformáló nevelés, a magyar kultúra hangsúlyos jelenléte.
Egy évvel ezelőtt meghívtam húsz sikeres gimnázium igazgatóját, és megkérdeztem tőlük, mi a titkuk. Mindannyian ugyanazt mondták: tudatosan építik a gyerekek és az intézmény lokális és nemzeti identitását.
Az erős közösségi összetartozás, a közös célok és értékek kiemelkedő eredményekhez vezetnek.
Úgy gondolom, a magyar köznevelésnek fontos értékképviselete van: világnézetben és tartalomban is határozottan álljuk a helyünket Európában. Talán ennek is köszönhető, hogy évről évre rekordokat döntenek az egyetemi jelentkezések, a köznevelésben tanuló fiatalok sorra nyerik a tudományos versenyeket és olimpiákat, és sorra nyílnak előttük a világ nagy egyetemeinek kapui. Európa- és világszerte keresettek a magyar szakemberek – és immár Nobel-díjast, valamint kutatóűrhajóst is adtunk a világnak.
Ki a jó tanár?
A jó tanár ismérve, hogy szenvedéllyel szereti azt a területet, amit tanít. Szenvedéllyel lehet szeretni a fizikát, a történelmet, a néptáncot – bármit. Azért lesz valaki pedagógus, mert szeretné átadni szakterülete tudását a diákjainak, és képes magával ragadni őket. Ez az ideális folyamat.
Számomra egy tanárban az a legértékesebb, ha szívvel-lélekkel áll ki a tanulói elé. Ha a személyiségével és belső hitével képes megnyitni a gyerekeket. Ma már nem működik az a szemlélet, hogy valaki egyszerűen kiáll a katedrára, és ledarálja az anyagot.
Ennek ellenére a PDSZ és az ellenzéki sajtó arról ír, hogy összeomlóban van a magyar oktatás.
Ezzel a társadalom számos tagját képesek megtéveszteni. De valóban összeomlóban van az oktatás, ha mindazokat az eredményeket fel tudjuk mutatni, amelyeket az elmúlt években elértünk? Éppen ellenkezőleg: szeretném bemutatni a magyar oktatás valóságát. Azokat a fejlesztéseket és döntéseket, amelyek megvalósultak, és amelyek egyértelműen előreviszik ezt a területet.
Ez ugyanis nemcsak az oktatás ügye, hanem országunk és nemzetünk jövője. Ha ebből elveszünk, akkor a jövőképünket tesszük kockára.
Ami a PDSZ-t és a PSZ-t illeti: számukra gyakorlatilag nincs olyan intézkedés, amely ellen ne szólalnának fel. Éppen ezért nem tartom őket hitelesnek. Sok esetben inkább úgy tűnik, mintha egy múltbeli állapotot szeretnének visszahozni, amihez foggal-körömmel ragaszkodnak.
Legutóbb a teljesítményértékelés rendszerét kritizálták.
Így volt ez korábban az életpályamodellnél, a mobiltelefonok iskolai korlátozásánál vagy a mindennapos testnevelésnél is – minden előremutató intézkedést elleneztek. A tüntetések óta különösen elszomorít, hogy a pedagógusokat céljaik elérésére használták fel. Ez elfogadhatatlan, bárki teszi is: szakszervezet, politikus vagy párt.
A pedagóguspálya rendkívül nehéz hivatás, ezért ezeket a szakembereket nem hergelni, hanem támogatni kellene.
Nehéz mit kezdeni azzal a kijelentéssel, hogy káosz jellemzi az oktatást, amikor valójában soha nem indult még ilyen biztonságosan tanév, mint 2025-ben.
A teljesítményértékeléssel kapcsolatban fontos hangsúlyozni: az igazgatók évek óta kérték, hogy legyen lehetőségük differenciálni, és anyagilag is elismerni a kiemelkedő munkát. Most végre megkapták ezt az eszközt.
A mesterséges intelligencia tudatos használatára nevelés hogyan épülhet be az oktatási rendszerbe?
Jól haladunk ezen a téren, de van lemaradásunk is. Tapasztalataim szerint
a meglévő digitális fejlesztések sincsenek még kellően kihasználva, miközben már a következő szintről, a mesterséges intelligenciáról kell beszélnünk.Pedig a mindennapi oktatás részévé válhatna például a KRÉTA mesterséges intelligencia alapú idegennyelv-oktatási modulja vagy a digitális feladatok széles kínálata.
Amíg ezek nem épülnek be a gyakorlatba, nehezebb a mesterséges intelligencia oktatási felhasználásáról gondolkodni. Ettől függetlenül szükséges, és meg is tesszük: már megjelent a tankönyvekben, több fejlesztés folyamatban van, és vannak pedagógusaink, akik aktívan alkalmazzák munkájuk során.
A szélesebb körű elterjedéshez meg kell találni azt az utat, amelyen a tanulók és a pedagógusok is be tudják építeni a mindennapokba.
Például fontos edukálni a diákokat arra, hogy a mesterséges intelligencia ne írja meg helyettük a házi feladatot, hanem segítséget adjon a tanuláshoz.
Nincs helye a politikának az iskola falain belül
Nemrég jutott tudomásomra, hogy egy iskola alsó tagozatában egy pedagógus arról beszélt a gyerekeknek, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője „igazságos Mátyás királyként” járja az országot, miközben Orbán Viktor miniszterelnökből és Vlagyimir Putyin orosz elnökből viccet csinált a 9–10 évesek körében. Ez elfogadhatatlan egy tanártól. Tudjuk, hogy hasonló jelenségek jelen vannak nemcsak az iskolákban, hanem az egyetemeken és a pedagógusképzésben is. Arra is volt példa, hogy pedagógusok a tüntetésekre vitték magukkal a gyerekeket.
Pedig ezekhez a gyerekeknek semmi közük. Nincs szüksége egy kiskorúnak olyan tanórákra, amelyeket átsző a pártpolitika. Ez egy vörös vonal.
Szeretném ugyanakkor felhívni az említett pedagógus figyelmét a valóságra: a Tisza-adó átlagosan 364 ezer forinttal csökkentené a tanárok fizetését, és ha megvalósulna a brüsszeli migrációs politika, akkor egészen más világ várna a magyar pedagógusokra, óvodákra és iskolákra.
Ezért vettem fel a kapcsolatot Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsmannal, aki megerősítette, hogy ez törvényellenes. Az iskolában nincs helye politizálásnak. A gyerekek döntő többsége példaképként tekint a pedagógusokra – ezzel a bizalommal pedig nem szabad visszaélni.
A gödi Búzaszem iskolában évek óta a táskák mélyén lapulnak az okoseszközök. A tanulóknak egészen nyolcadik osztályig még odahaza sincs megengedve a használatuk. Helyette néptánc- és népzeneórákat vesznek, cserkészkednek, a fiúk még a szablyavívás fortélyait is elsajátíthatják.