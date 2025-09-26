„Az oktatással kapcsolatos feladatoknak soha nincs végük” – így indult az új tanév

A korlátozásnak több fontos következménye is lett. Az egyik legszembetűnőbb, hogy a gyerekek újra elkezdtek egymással beszélgetni és játszani. Éppen ezért kértük az év elején az igazgatókat, hogy az intézkedést a jövőben is tartsák fenn. Természetesen nagyon fontos a figyelem, a koncentráció és a fegyelem, de számomra még ennél is előrébb van az emberi kapcsolódás.

Úgy gondolom, a köznevelésben kiemelt jelentőségű, hogy emberként hogyan vagyunk jelen. Ha ennek a rendeletnek köszönhetően a kiskorúak több órán keresztül egy védett burokban lehetnek, az óriási érték. Igaz, ez most még csak feltételezés, de biztos vagyok benne, hogy a jövőben számos kutatás fogja alátámasztani ennek a hatását.

Az ellenzéki sajtóban megjelentek olyan hírek, miszerint a rendelet elzárja a gyermekeket a digitalizációtól.

Szeretném egyértelműen cáfolni ezeket az értesüléseket. A rendelet nem zárja el a gyerekeket a digitalizációtól. Éppen ellenkezőleg:

eddig 579 ezer notebookot adtunk át, a köznevelési portálon több mint 42 ezer okosfeladat érhető el,

és az okostelefonok tanulási célra továbbra is használhatók az oktatási intézményekben.

Az okoseszközök iskolai használatát korlátozó rendelet egyik előfutára volt Gödön a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Ott a nemzeti nevelés is kiemelt figyelmet kap. Tervezik-e ennek országos szintre emelését?

Gödön az iskola vezetése és a pedagógusok egyezséget kötöttek a szülőkkel, hogy a 8. évfolyam második félévéig nem használnak okostelefont. Jómagam is többször jártam ott, és láttam, mennyit jelent az identitásformáló nevelés, a magyar kultúra hangsúlyos jelenléte.

Egy évvel ezelőtt meghívtam húsz sikeres gimnázium igazgatóját, és megkérdeztem tőlük, mi a titkuk. Mindannyian ugyanazt mondták: tudatosan építik a gyerekek és az intézmény lokális és nemzeti identitását.

Az erős közösségi összetartozás, a közös célok és értékek kiemelkedő eredményekhez vezetnek.

Úgy gondolom, a magyar köznevelésnek fontos értékképviselete van: világnézetben és tartalomban is határozottan álljuk a helyünket Európában. Talán ennek is köszönhető, hogy évről évre rekordokat döntenek az egyetemi jelentkezések, a köznevelésben tanuló fiatalok sorra nyerik a tudományos versenyeket és olimpiákat, és sorra nyílnak előttük a világ nagy egyetemeinek kapui. Európa- és világszerte keresettek a magyar szakemberek – és immár Nobel-díjast, valamint kutatóűrhajóst is adtunk a világnak.

Ki a jó tanár? A jó tanár ismérve, hogy szenvedéllyel szereti azt a területet, amit tanít. Szenvedéllyel lehet szeretni a fizikát, a történelmet, a néptáncot – bármit. Azért lesz valaki pedagógus, mert szeretné átadni szakterülete tudását a diákjainak, és képes magával ragadni őket. Ez az ideális folyamat. Számomra egy tanárban az a legértékesebb, ha szívvel-lélekkel áll ki a tanulói elé. Ha a személyiségével és belső hitével képes megnyitni a gyerekeket. Ma már nem működik az a szemlélet, hogy valaki egyszerűen kiáll a katedrára, és ledarálja az anyagot.

Ennek ellenére a PDSZ és az ellenzéki sajtó arról ír, hogy összeomlóban van a magyar oktatás.

Ezzel a társadalom számos tagját képesek megtéveszteni. De valóban összeomlóban van az oktatás, ha mindazokat az eredményeket fel tudjuk mutatni, amelyeket az elmúlt években elértünk? Éppen ellenkezőleg: szeretném bemutatni a magyar oktatás valóságát. Azokat a fejlesztéseket és döntéseket, amelyek megvalósultak, és amelyek egyértelműen előreviszik ezt a területet.

Ez ugyanis nemcsak az oktatás ügye, hanem országunk és nemzetünk jövője. Ha ebből elveszünk, akkor a jövőképünket tesszük kockára.

Ami a PDSZ-t és a PSZ-t illeti: számukra gyakorlatilag nincs olyan intézkedés, amely ellen ne szólalnának fel. Éppen ezért nem tartom őket hitelesnek. Sok esetben inkább úgy tűnik, mintha egy múltbeli állapotot szeretnének visszahozni, amihez foggal-körömmel ragaszkodnak.

A miniszterelnök biztos a Mandinernek kijelentette, szeretné bemutatni a magyar oktatás valóságát. Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Legutóbb a teljesítményértékelés rendszerét kritizálták.

Így volt ez korábban az életpályamodellnél, a mobiltelefonok iskolai korlátozásánál vagy a mindennapos testnevelésnél is – minden előremutató intézkedést elleneztek. A tüntetések óta különösen elszomorít, hogy a pedagógusokat céljaik elérésére használták fel. Ez elfogadhatatlan, bárki teszi is: szakszervezet, politikus vagy párt.

A pedagóguspálya rendkívül nehéz hivatás, ezért ezeket a szakembereket nem hergelni, hanem támogatni kellene.

Nehéz mit kezdeni azzal a kijelentéssel, hogy káosz jellemzi az oktatást, amikor valójában soha nem indult még ilyen biztonságosan tanév, mint 2025-ben.

A teljesítményértékeléssel kapcsolatban fontos hangsúlyozni: az igazgatók évek óta kérték, hogy legyen lehetőségük differenciálni, és anyagilag is elismerni a kiemelkedő munkát. Most végre megkapták ezt az eszközt.

A mesterséges intelligencia tudatos használatára nevelés hogyan épülhet be az oktatási rendszerbe?

Jól haladunk ezen a téren, de van lemaradásunk is. Tapasztalataim szerint

a meglévő digitális fejlesztések sincsenek még kellően kihasználva, miközben már a következő szintről, a mesterséges intelligenciáról kell beszélnünk.Pedig a mindennapi oktatás részévé válhatna például a KRÉTA mesterséges intelligencia alapú idegennyelv-oktatási modulja vagy a digitális feladatok széles kínálata.

Amíg ezek nem épülnek be a gyakorlatba, nehezebb a mesterséges intelligencia oktatási felhasználásáról gondolkodni. Ettől függetlenül szükséges, és meg is tesszük: már megjelent a tankönyvekben, több fejlesztés folyamatban van, és vannak pedagógusaink, akik aktívan alkalmazzák munkájuk során.

A szélesebb körű elterjedéshez meg kell találni azt az utat, amelyen a tanulók és a pedagógusok is be tudják építeni a mindennapokba.

Például fontos edukálni a diákokat arra, hogy a mesterséges intelligencia ne írja meg helyettük a házi feladatot, hanem segítséget adjon a tanuláshoz.

Nincs helye a politikának az iskola falain belül Nemrég jutott tudomásomra, hogy egy iskola alsó tagozatában egy pedagógus arról beszélt a gyerekeknek, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője „igazságos Mátyás királyként” járja az országot, miközben Orbán Viktor miniszterelnökből és Vlagyimir Putyin orosz elnökből viccet csinált a 9–10 évesek körében. Ez elfogadhatatlan egy tanártól. Tudjuk, hogy hasonló jelenségek jelen vannak nemcsak az iskolákban, hanem az egyetemeken és a pedagógusképzésben is. Arra is volt példa, hogy pedagógusok a tüntetésekre vitték magukkal a gyerekeket. Pedig ezekhez a gyerekeknek semmi közük. Nincs szüksége egy kiskorúnak olyan tanórákra, amelyeket átsző a pártpolitika. Ez egy vörös vonal. Szeretném ugyanakkor felhívni az említett pedagógus figyelmét a valóságra: a Tisza-adó átlagosan 364 ezer forinttal csökkentené a tanárok fizetését, és ha megvalósulna a brüsszeli migrációs politika, akkor egészen más világ várna a magyar pedagógusokra, óvodákra és iskolákra. Ezért vettem fel a kapcsolatot Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsmannal, aki megerősítette, hogy ez törvényellenes. Az iskolában nincs helye politizálásnak. A gyerekek döntő többsége példaképként tekint a pedagógusokra – ezzel a bizalommal pedig nem szabad visszaélni.

