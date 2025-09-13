Sistergős pofont osztott ki a valóság Magyar Péternek és a stábjának: egy hónapon belül kiderült, mekkorát hibáztak

Érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán Skrabski Fruzsina.

„Az Otthon Start Program bejelentése óta országos szinten a támogatott hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent,

miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett”

– mutatott rá az újságíró.

„Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább, derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből. Az ingatlan.comon lehet úgy keresni, hogy csak azokat az ingatlanokat mutatja, ami megfelel a kamattámogatott hitelnek” – tette hozzá Skrabski Fruzsina.