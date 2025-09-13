Sistergős pofont osztott ki a valóság Magyar Péternek és a stábjának: egy hónapon belül kiderült, mekkorát hibáztak

Döbbenetes hangfelvétel szivárgott ki: Weber után Von der Leyen kegyeit keresik Magyar Péterék
A „merjünk kicsik lenni” szellemében a teljes behódolás mellett döntött a Tisza Párt.
Ebben az esetben is jobban járt volna, ha csendben marad.
Érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán Skrabski Fruzsina.
„Az Otthon Start Program bejelentése óta országos szinten a támogatott hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent,
miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett”
– mutatott rá az újságíró.
„Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább, derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből. Az ingatlan.comon lehet úgy keresni, hogy csak azokat az ingatlanokat mutatja, ami megfelel a kamattámogatott hitelnek” – tette hozzá Skrabski Fruzsina.
Emlékezetes, hogy augusztusban Magyar Péter sem ment el szó nélkül az Otthon Start Program mellett, és egyenesen 20-40 százalékos ingatlanár-emelkedést vizionált.
Ezt is ajánljuk a témában
A „merjünk kicsik lenni” szellemében a teljes behódolás mellett döntött a Tisza Párt.
Nyitókép: Facebook