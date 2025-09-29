Őszintén megnyílt a Mandiner műsorában Rogán Antal: „Ha nincs Orbán Viktor, nem tudjuk megnyerni ezt a nyarat” (VIDEÓ)

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt a Hotel Lentulai vendége.

A miniszter beszélt a baloldal adóemelési terveiről is, amelyek szerinte a középosztályt sújtanák, valamint a pedofilügy körüli rágalomhadjáratról, amelyet a kormány jogi eszközökkel kíván megfékezni.

Hangsúlyozta: a külföldi titkosszolgálatok befolyásolási kísérletei ellen is fellépnek, mert „nem maradhat következmények nélkül, ha Magyarország ellen dolgoznak”.

Orbán Viktor teljesítményéről

„Mindig is sokat tanultam tőle, de az utóbbi fél évben erre rátett egy lapáttal. Az előző hat hónapban sok minden történt a magyar politikában, olyan dolgok is, amiket mi nem vettünk észre elsőre, de ő bizonyos távolságból nézve észlelte ezeket. Az, hogy fel tudtuk rázni a Fidesz szavazóbázisát, és aktivizálni tudtuk őket azzal a gyűlöletcunamival szemben, amit tapasztaltunk, Orbán Viktor nélkül nem lett volna lehetséges. Végigdolgozta a nyarat, és újragondolta a dolgokat, és segített nekünk is újragondolni.