Tisza Párt liberális Magyarország Rogán Antal program Magyar Péter Orbán Viktor baloldal választás

Őszintén megnyílt a Mandiner műsorában Rogán Antal: „Ha nincs Orbán Viktor, nem tudjuk megnyerni ezt a nyarat” (VIDEÓ)

2025. szeptember 29. 15:19

„Megadta azt a lendületet, amellyel majd meg tudjuk nyerni a választást” – mondta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.

2025. szeptember 29. 15:19
Rogán Antal

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt a Hotel Lentulai vendége.

A miniszter beszélt a baloldal adóemelési terveiről is, amelyek szerinte a középosztályt sújtanák, valamint a pedofilügy körüli rágalomhadjáratról, amelyet a kormány jogi eszközökkel kíván megfékezni.

Hangsúlyozta: a külföldi titkosszolgálatok befolyásolási kísérletei ellen is fellépnek, mert „nem maradhat következmények nélkül, ha Magyarország ellen dolgoznak”.

Orbán Viktor teljesítményéről

„Mindig is sokat tanultam tőle, de az utóbbi fél évben erre rátett egy lapáttal. Az előző hat hónapban sok minden történt a magyar politikában, olyan dolgok is, amiket mi nem vettünk észre elsőre, de ő bizonyos távolságból nézve észlelte ezeket. Az, hogy fel tudtuk rázni a Fidesz szavazóbázisát, és aktivizálni tudtuk őket azzal a gyűlöletcunamival szemben, amit tapasztaltunk, Orbán Viktor nélkül nem lett volna lehetséges. Végigdolgozta a nyarat, és újragondolta a dolgokat, és segített nekünk is újragondolni.

Ha ő nincs, nem tudjuk megnyerni ezt a nyarat”

– szögezte le Rogán Antal.

„Az ő személyes beleállása és személyes teljesítménye kellett ahhoz, hogy sikerüljön. Megadta azt a lendületet, amellyel majd az őszt is meg tudjuk nyerni, meg a tavaszt is, és utána a választást. Az kellett hozzá, hogy éreztesse mindenkivel, hol számít rá, hogy tudja szétosztani a munkát. Megint megmutatta, hogy tud újat mondani Magyarországnak és a magyar embereknek. Mindent újragondolt a gazdaságpolitikában is. Azt az álláspontot képviseltük, hogy érjen véget a háború, aztán rájöttünk, hogy ehhez még Donald Trump elnöksége sem lesz önmagában elegendő, ha ugyanis Brüsszel és Zelenszkij nem akarják, akkor nem fog véget érni. Végig kellett tehát gondolnunk, hogy mit kell Magyarországnak tennie a megváltozott világgazdasági helyzetben.

A miniszterelnök ösztökélése kellett ahhoz, hogy kijöjjünk a fix 3 százalékos hitellel, hogy megcsináljuk a családi adócsökkentés programját, és megteremtsük hozzá a forrásokat. Orbán Viktor üstökön ragadta Magyarországot, és azt mondta, nem várunk a Nyugatra, nem várunk arra, hogy a nagyhatalmak mire jutnak egymással; inkább kijavítjuk azt, amit ők elrontottak, úgy, hogy Magyarországot ne érje kár.

Ezért van most a legnagyobb családi adócsökkentés Európában, ezért van a fix 3 százalékos hitel, és lesznek új üzeneteink a vállalkozásoknak is 

– adócsökkentés formájában és garantált hitelek formájában is. Mindezek eredményét pedig érezni fogjuk a választáson is” – mondta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.

A másik oldalról

„Eközben mi van a másik oldalon? A régi sláger. Ahogy jönnek ki a tervek, látjuk, hogy ugyanazok az emberek ugyanazt gondolják el, amit korábban.

A régi adókhoz térnének vissza, aminek az árát mindannyian fizetnénk.

Most akkor ki a korszerűbb? Aki kitalál új dolgokat, vagy az, aki egyébként a gyűlölet karmestereként lép fel a színpadra, mindenféléket beszél, de a programja valójában az, amit Brüsszel mindig is sulykolt – szögezte le Rogán Antal.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

balbako_
2025. szeptember 29. 17:13
Mindig Orbán robbantotta be személyesen a Fidesz kampányt. Egyre gyorsuló ütemben meglódul a gőzhenger és a vége Fidesz 2/3.
szilard666
2025. szeptember 29. 16:08
Poloska egy weber csicska finoman kifejezve, rogán és a fityeszes sleppje köztörvényes bűnözők, szóval a Mi Hazánk az egyetlen normális választás. Ha a karma működik akkor a gülüszemű rogger visítani fog, persze a sleppjével együtt. Hajrá manipulálós élősködős hazaárulók. A visítás csak idő kérdése....
oberennsinnen49
2025. szeptember 29. 15:49 Szerkesztve
Rendben Antal, de mondd meg Viktornak: vagy válaszol a lopásozásos gyalázkodásokra, vagy ha nem, adja át a helyét. Mert ha jövőre bukta lesz, akkor annak Orbán csökönyössége lesz az oka, az, hogy: Pénzügyekkel nem foglalkozom. 2002-ben, mikor figyelmeztették: ideje lenne kampányolni Medgyesy ellen. Akkor ezt mondta: Mi nem kampányolunk, kormányozunk. Khmmm... Fontos még: életveszélyes, amikor egy politikai erő Vezért dicsőít. A valóban erős közösség az, amelyik bármely tagját, bármikor azonos szinten képes felváltani. Ezt hívják megalapozott politikai erőnek. Annak nem sok értelme van, ha a Vezér vezérsége megszűnik, és egy ellenséges másik erő lebont minden előzőt, tönkreteszi az addigi építményt és az országot, majd maga is nekikezd egy új vezérrel... Ez mókuskerék és a mókusok benne a választópolgárok és az ország.
regi-nyarakon21
2025. szeptember 29. 15:49
Jó beszélgetés volt, mindenkinek ajánlom
