„Minden esetben megtesszük a feljelentést. Lesznek következmények!” – Rogán Antal a Hotel Lentulaiban

Kutatás: az egykulcsos szja erősítette a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást
A progresszív adózás ezzel szemben inkább elvándorlást és gyengébb foglalkoztatást eredményezne.
Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt a Hotel Lentulai vendége. Az interjúban kifejtette: a kormány jogi csapattal készül arra, hogy minden rágalomnak következménye legyen, és minden esetben feljelentést tesznek.
Magyar Pétert „forrófejű, kiszámíthatatlan influenszernek” nevezte, aki szerinte veszélyt jelenthet az ország stabilitására.
A miniszter beszélt a baloldal adóemelési terveiről is, amelyek szerinte a középosztályt sújtanák, valamint a pedofilügy körüli rágalomhadjáratról, amelyet a kormány jogi eszközökkel kíván megfékezni.
Hangsúlyozta: a külföldi titkosszolgálatok befolyásolási kísérletei ellen is fellépnek, mert „nem maradhat következmények nélkül, ha Magyarország ellen dolgoznak”.
Fotó: Mandiner