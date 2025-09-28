Ft
09. 28.
vasárnap
kormány rágalomhadjárat titkosszolgálat Rogán Antal Lentulai Krisztián

„Minden esetben megtesszük a feljelentést. Lesznek következmények!” – Rogán Antal a Hotel Lentulaiban

2025. szeptember 28. 09:59

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt a Hotel Lentulai vendége. Az interjúban kifejtette: a kormány jogi csapattal készül arra, hogy minden rágalomnak következménye legyen, és minden esetben feljelentést tesznek.

2025. szeptember 28. 09:59
null

Magyar Pétert „forrófejű, kiszámíthatatlan influenszernek” nevezte, aki szerinte veszélyt jelenthet az ország stabilitására.

A miniszter beszélt a baloldal adóemelési terveiről is, amelyek szerinte a középosztályt sújtanák, valamint a pedofilügy körüli rágalomhadjáratról, amelyet a kormány jogi eszközökkel kíván megfékezni.

Hangsúlyozta: a külföldi titkosszolgálatok befolyásolási kísérletei ellen is fellépnek, mert „nem maradhat következmények nélkül, ha Magyarország ellen dolgoznak”.

Nézd meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

Fotó: Mandiner

 

Ekrü123
2025. szeptember 28. 12:28
gyozoporgorugasa 2025. szeptember 28. 11:26 • Szerkesztve "Egy másik ügyben érintett zsolti bácsi ahol ráismertek a hangjára de nincs kedvem mesélgetni"- Ja, igen, a Dunaújvárosi gyermekotthonügy...Csak kár , hogy ott még a környékén sincs gyermekotthon.....el is hiszem , hogy nincs kedved most "mesélni" (hazudni) mikor már tudod, hogy minden rágalmazásotokért felelni kell...
dejavu
2025. szeptember 28. 12:27
Kanmacska 2025. szeptember 28. 12:19 Már három-négy éve meg kelltt volna tenni, hogy a rágalmazásoknak következménye legyen! Kicsit túltolta a Fidesz az ellenzék szemétségeink tolerálását. te tényleg a cseh2-t nézed? Hogy a faszba hívhatja valaki nemzetinek magát, ha örömmel, lelkesen negligálja, vádolja ostobán az ország másik felét? Ezt csak a legostobább emberekkel tudja megcsinálni a hatalom.
Kanmacska
2025. szeptember 28. 12:19
Már három-négy éve meg kelltt volna tenni, hogy a rágalmazásoknak következménye legyen! Kicsit túltolta a Fidesz az ellenzék szemétségeink tolerálását.
dejavu
2025. szeptember 28. 12:19 Szerkesztve
ez az átkozódás már csak a biztos bázisnak szól. Lehet hogy mégsem tévednek akkorát Záveczék?
