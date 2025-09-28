„Minden esetben megtesszük a feljelentést. Lesznek következmények!” – Rogán Antal a Hotel Lentulaiban

Magyar Pétert „forrófejű, kiszámíthatatlan influenszernek” nevezte, aki szerinte veszélyt jelenthet az ország stabilitására.

A miniszter beszélt a baloldal adóemelési terveiről is, amelyek szerinte a középosztályt sújtanák, valamint a pedofilügy körüli rágalomhadjáratról, amelyet a kormány jogi eszközökkel kíván megfékezni.

Hangsúlyozta: a külföldi titkosszolgálatok befolyásolási kísérletei ellen is fellépnek, mert „nem maradhat következmények nélkül, ha Magyarország ellen dolgoznak”.

