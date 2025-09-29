Megsemmisítheti Magyar Péter a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot: egy az egyben ellopta a hangzatos ígéreteiket (VIDEÓ)

Történelmet írt Magyar Péter pártja: a Tisza Párt új alelnöke már tényleg nem tud semmit (VIDEÓ)
Forsthoffer Ágnesnek aztán tényleg nincs semmi elképzelése a pártja terveiről.
„Hülyének nézik az embereket” – állapította meg Menczer Tamás.
„A probléma ott van, hogy Tarr Zoltán és a csapata, a Tisza hülyének nézi a magyarokat” – jelentette ki a Facebook-oldalán közzétett videóban a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás kiemelte, egymás között Magyar Péterék be is vallják, hogy a választás után majd mindent lehet.
Adót csökkentünk, áfát csökkentünk, 100 évig fogsz élni, Magyar Péter saját kicsi kezével fogja elintézni”
– foglalta össze ironikusan Menczer Tamás a Tisza Párt ígéreteit, amik egyébként kísértetiesen hasonlítanak a Magyar Kétfarkú Kutya Párt három ígéretéhez: „Örök élet. Ingyen sör. Adócsökkentés”
„Még 500 milliárdot adunk ide, 1000 milliárdot oda, és minden lesz. Hülyének nézik az embereket” – állapította meg Menczer Tamás, majd hozzátette: egymás között pedig „bevallják, hogy majd a választás után mindent lehet”.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint ez az egyik út, amiből a magyar emberek választanak – a másik meg a szuverenista magyar út Orbán Viktor és a Fidesz vezetésével, az Otthon Starttól az édesanyák adómentességéig.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
A Mandiner arról is beszámolt, hogy csúnyán leszerepelt Forsthoffer Ágnes. A Kontrollban egyszerű kérdéseket kapott a Tisza Párt új alelnöke, amikre még véletlenül sem tudott válasszal szolgálni. Például, hogy kiket jelöl a pártja a különböző választókerületben. De még arról sem volt fogalma, hogy ki lehet az a három ember, akiket hamarosan bemutat majd a Tisza Párt.
Sőt, még azt sem tudja, hogy ő maga elindul-e valamikor, valahol, bármilyen formában.
A hölgy még arra sem tudott válaszolni, hogy egy esetleges kormányzás esetén el tud-e képzelni épkézláb politikust a Tisza Pártból. Ezek után nehéz lesz komolyan venni ezt a pártot.
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának. Tarr a párt adóterveiről beszélve mindössze fél perc leforgása alatt több botrányos kijelentést is tett.
Bevezetésül megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”. Később még erősebben fogalmazott:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”
– ismerte be.
A párt Dálnoki Áron által vezetett gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük. És ez még közel sem minden: a javaslat szerint az adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálnák. Ez érintené a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, és az egész családi adókedvezményt, amivel a családok havi százezrektől eshetnek el.
Raskó György is elszólta magát.
