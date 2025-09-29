Megsemmisítheti Magyar Péter a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot: egy az egyben ellopta a hangzatos ígéreteiket (VIDEÓ)

„A probléma ott van, hogy Tarr Zoltán és a csapata, a Tisza hülyének nézi a magyarokat” – jelentette ki a Facebook-oldalán közzétett videóban a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás kiemelte, egymás között Magyar Péterék be is vallják, hogy a választás után majd mindent lehet.

Adót csökkentünk, áfát csökkentünk, 100 évig fogsz élni, Magyar Péter saját kicsi kezével fogja elintézni”

– foglalta össze ironikusan Menczer Tamás a Tisza Párt ígéreteit, amik egyébként kísértetiesen hasonlítanak a Magyar Kétfarkú Kutya Párt három ígéretéhez: „Örök élet. Ingyen sör. Adócsökkentés”

„Még 500 milliárdot adunk ide, 1000 milliárdot oda, és minden lesz. Hülyének nézik az embereket” – állapította meg Menczer Tamás, majd hozzátette: egymás között pedig „bevallják, hogy majd a választás után mindent lehet”.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint ez az egyik út, amiből a magyar emberek választanak – a másik meg a szuverenista magyar út Orbán Viktor és a Fidesz vezetésével, az Otthon Starttól az édesanyák adómentességéig.