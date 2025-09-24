Történelmet írt Magyar Péter pártja: a Tisza Párt új alelnöke már tényleg nem tud semmit (VIDEÓ)

Elég csúnyán leszerepelt Forsthoffer Ágnes.

A Kontrollban egyszerű kérdéseket kapott a Tisza Párt új alelnöke, amikre még véletlenül sem tudott válasszal szolgálni. Például, hogy kiket jelöl a pártja a különböző választókerületben. De még arról sem volt fogalma, hogy ki lehet az a három ember, akiket hamarosan bemutat majd a Tisza Párt.

Sőt, még azt sem tudja, hogy ő maga elindul-e valamikor, valahol, bármilyen formában.

A hölgy még arra sem tudott válaszolni, hogy egy esetleges kormányzás esetén el tud-e képzelni épkézláb politikust a Tisza Pártból.

Nemrég a Mandiner bemutatta, mi a vélemény a migrációról Dávid Dórának. A Tisza EP-képviselője szerint „fogadjunk be mindenkit”. Hiába próbálja titkolni Magyar Péter a saját pártjának migrációs elképzelését Dávid Dóra mindent kikotyogott. Forsthoffer Ágnes sziporkázása viszont már mindent elárul erről a pártról.