Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Dávid Dóra alelnök liberális Magyarország migráció Magyar Péter ellenzék kormányzás baloldal

Történelmet írt Magyar Péter pártja: a Tisza Párt új alelnöke már tényleg nem tud semmit (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 21:10

Forsthoffer Ágnesnek aztán tényleg nincs semmi elképzelése a pártja terveiről.

2025. szeptember 24. 21:10
null

Elég csúnyán leszerepelt Forsthoffer Ágnes.

A Kontrollban egyszerű kérdéseket kapott a Tisza Párt új alelnöke, amikre még véletlenül sem tudott válasszal szolgálni. Például, hogy kiket jelöl a pártja a különböző választókerületben. De még arról sem volt fogalma, hogy ki lehet az a három ember, akiket hamarosan bemutat majd a Tisza Párt.

Sőt, még azt sem tudja, hogy ő maga elindul-e valamikor, valahol, bármilyen formában.

A hölgy még arra sem tudott válaszolni, hogy egy esetleges kormányzás esetén el tud-e képzelni épkézláb politikust a Tisza Pártból.

Nemrég a Mandiner bemutatta, mi a vélemény a migrációról Dávid Dórának. A Tisza EP-képviselője szerint „fogadjunk be mindenkit”. Hiába próbálja titkolni Magyar Péter a saját pártjának migrációs elképzelését Dávid Dóra mindent kikotyogott. Forsthoffer Ágnes sziporkázása viszont már mindent elárul erről a pártról.

Ezt is ajánljuk a témában

A bohózatba illő felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
2025. szeptember 24. 21:30
A pucut azt tuti tövig nyeli párosával.
Válasz erre
0
1
vakiki
2025. szeptember 24. 21:26
Foskoffer Ágnes. "Értelmes" nő lehet. Biztos a kofferben tartja az eszét.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. szeptember 24. 21:26
És mindez a legbarátibb médiában. Mi lenne, ha még kicsit bele is kérdezgetnének?
Válasz erre
0
0
jetilovag
2025. szeptember 24. 21:25
foshoffer kommunista kazár ágnes......kibaszott sötét.....mint a tisza szekta......
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!