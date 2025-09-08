Ft
09. 08.
hétfő
Pécs Tisza Párt Keresztes László Lóránt parlamenti választás MSZP Mellár Tamás Jobbik Magyar Péter Fidesz

Öldöklő küzdelem várható Mellár Tamás helyéért Pécsett a parlamenti választáson

2025. szeptember 08. 11:09

A helyi Tisza-szigeteknél néhány egykori helyi balliberális politikus be is próbálkozott, de Magyar Péterék igyekeznek távol tartani magukat tőlük.

2025. szeptember 08. 11:09
null
Almási B. Csaba
Almási B. Csaba

A 2022-es parlamenti választáson a 17 fővárosi egyéni választókerület (evk.) mellett, Baranya, valamint Csongrád-Csanád vármegye egy-egy körzetében győzött az összellenzéki – a DK, Jobbik,Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd – által támogatott jelölt. Ezért erre a két vidéki helyszínre különösen érdemes figyelni a 2006-os választás tükrében. 

Míg a szegedi nyertesről, a szocialista Szabó Sándorról nem érkeznek hírek – a tetszhalott állapotban lévő MSZP jelenlegi álláspontja, hogy jövőre mind a 106 evk.-ban szeretnének indulni, de hatalmas meglepetés lenne, ha valóban ez történne –, addig nemrég jelentette be a pécsi Mellár Tamás, hogy 

ő nem száll újra ringbe és a Tisza Párt jelöltjének a támogatására szólította fel híveit.

A független, de a Párbeszéd országgyűlési frakciójában tevékenykedő politikus kijelentette, a kormányváltás érdekében hozta meg a döntését, és emiatt nagy dicséretben részesült Magyar Péteréktől, valamint a hasonlóképpen gondolkodóktól, többek között a momentumosoktól.

undefined

Fekete-Győr András

Facebook

Idézőjel

Köszönet és tisztelet Mellár Tamásnak!

Magyarországnak ma nem „Klárára”, nem baloldal vs. jobboldalra, és végképp nem egymásra önző módon ráinduló politikusokra van szüksége.

undefined

Mellár Tamás

Facebook

Idézőjel

Nem indulok a 2026-os országgyűlési választáson

Össze kellene végre fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk.

A pécsi helyi közéletet jól ismerők szerint azonban korántsem arról van szó, hogy Mellár áldozatot hozott volna, hanem egyszerűen felmérte az esélyeit, s ez alapján nem látta értelmét egy tiszás ellen is megküzdeni, még ha ez utóbbi feltehetően teljesen ismeretlen figura lesz is. 

A veterán politikus országosan és elsősorban szakmai ügyekben meglehetősen aktív volt – ráadásul meglehetősen kritikus az óellenzékkel is, beszólogatva még a saját frakciójának is –, de teljesen elhanyagolta a választókerületét, alig jelent meg nyilvánosan a vármegyeszékhely rendezvényein, nem érdekelték a város ügyei, így sok választója elfordult tőle.

Másfelől 

nem jó a viszonya a pécsi ellenzéki városvezetéssel sem, különösen a szocialistákkal rúgta össze a port többször,

így a kampányában tőlük sem remélhetett komolyabb támogatást – ráadásul alig került be pozitív színben a helyi médiába –, anélkül pedig meglehetősen nehéz végigvinni egy kampányt. S ami talán még ennél is fontosabb szempont, hogy arra számíthat, lépésével elnyeri Magyar Péter kegyeit, s amennyiben a Tisza kerül hatalomra 2026-ban, ő is kaphat valamilyen jól fizető, magas presztízsű állást.

Pécsett egyébként nagyjából ugyanaz a helyzet, mint országosan, az ellenzéki szavazók döntő többsége gyaníthatóan a tiszás jelöltet fogja támogatni. Hogy tőlük ki fog indulni, azt ma még a város ügyeit jól ismerők előtt sem ismert. Vagy az lehet, hogy képesek titokban tartani a szóba jöhető embereket – Magyar Péter korábban elmondta, minden helyen több jelentkező közül választják ki a legmegfelelőbbet –, hogy minél később kelljen kiállniuk a fényre, így kisebb az esély arra, hogy 

Tarr Zoltán-i méretű ostobaságokat beszéljenek, vagy még ők is csak a folyamat elején tartanak.

A Tisza-szigetek viszonylag aktívak, sokan sürgölődnek ezekben a csoportokban, de közöttük alig van ismert ember, legfeljebb olyan, aki civilként mozgolódik a városban. Információink szerint néhány egykori helyi balliberális politikus be is próbálkozott náluk, de Magyar Péterék igyekeznek távol tartani magukat tőlük. 

Ugyanakkor az nem lenne meglepetés, ha a gyakorlatilag kimúlt LMP vállaltan jobboldali beállítottságú – ezért a balliberális pártokkal nem túl jó viszonyban lévő – parlamenti képviselője, a zöld ügyekben aktív Keresztes László Lóránt megpróbálna valamilyen szerephez jutni a politikai túlélés érdekében.

A többi ellenzéki párt közül egyedül a DK-t lehet komolyan venni – bár őket sem túl nagyon –, Dobrevék továbbra is állítják, hogy mind a 106 helyen indulnak. Ebben a választókerületben valószínűleg Auth István mellett teszik le a voksot, ő korábban önkormányzati képviselő is volt – 2024-ben azonban vereséget szenvedett, így kikerült a testületből –, bár az ő neve 2022-ben is felmerült, ám végül az előválasztáson sem vett részt. 

Az MSZP-ről semmi hír, a Jobbik gyakorlatilag megszűnt, a két közgyűlési képviselőjük kilépett a pártból, 

mostanában tiszás rendezvényeken is föl- föltünedeznek. A Kutyapárt valószínűleg hanyagolja a pécsi választást, azt ígérték ugyanis, hogy csak a listaállításhoz szükséges számú evk-ben állnak rajthoz, de ott semmiképp, ahol szoros eredményre lehet számítani, Pécs pedig ilyen hely.

A Fidesz nem számol azzal a politikusával, aki három és fél évvel ezelőtt alulmaradt Mellárral szemben – Kővári János azóta egy időközi önkormányzati választáson is vereséget szenvedett –, így új embert küldenek csatába, de információink szerint még nem dőlt el a kérdés, hogy kit. Az a gyakorlat a Fideszben, hogy elsősorban a választókerületi elnököt bízzák meg ezzel a feladattal – jelenleg Őri László, a Baranya vármegyei közgyűlés elnöke tölti be ezt a posztot, bár ő információink szerint nem nagyon ambicionálja az indulást –, de annak is van realitása, hogy itt kivételt tesznek és egy olyan 

köztiszteletben álló személyiség lesz a képviselőjelöltje a kormánypártoknak, aki eddig távol tartotta magát a nagy politikától. 

A tét óriási, az esélyek pedig nagyon kiegyenlítettnek tűnnek. 2022-ben Mellár Tamás 22 ezer 710 szavazatot kapott, ezzel 44,01 százalékot ért el, míg legnagyobb riválisa, Kővári János alig több mint ezerrel kevesebbet (41,78 százalék. Nagyjából ugyanilyen szoros versenyre lehet jövő áprilisban is számítani.

Nyitóképünk archív: Versenyalkotás a Zsolnay Light Art Mapping versenyen a Zsolnay Fényfesztiválon a pécsi Dóm téren 2025. július 3-án este. MTI/Ruprech Judit
 

 

