Öldöklő küzdelem várható Mellár Tamás helyéért Pécsett a parlamenti választáson

A 2022-es parlamenti választáson a 17 fővárosi egyéni választókerület (evk.) mellett, Baranya, valamint Csongrád-Csanád vármegye egy-egy körzetében győzött az összellenzéki – a DK, Jobbik,Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd – által támogatott jelölt. Ezért erre a két vidéki helyszínre különösen érdemes figyelni a 2006-os választás tükrében.

Míg a szegedi nyertesről, a szocialista Szabó Sándorról nem érkeznek hírek – a tetszhalott állapotban lévő MSZP jelenlegi álláspontja, hogy jövőre mind a 106 evk.-ban szeretnének indulni, de hatalmas meglepetés lenne, ha valóban ez történne –, addig nemrég jelentette be a pécsi Mellár Tamás, hogy

ő nem száll újra ringbe és a Tisza Párt jelöltjének a támogatására szólította fel híveit.

A független, de a Párbeszéd országgyűlési frakciójában tevékenykedő politikus kijelentette, a kormányváltás érdekében hozta meg a döntését, és emiatt nagy dicséretben részesült Magyar Péteréktől, valamint a hasonlóképpen gondolkodóktól, többek között a momentumosoktól.