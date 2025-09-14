Ft
09. 14.
vasárnap
Mehringer Marci zene Facebook Nagy Feró politika

„Megvezetett idős embernek” nevezte Nagy Ferót a Sz*r az élet szerzője

2025. szeptember 14. 11:49

Mehringer Marci szerint szomorú, hogy a Beatrice egykori frontembere már nem lázadó.

2025. szeptember 14. 11:49
null

Nem akarom megbántani sem őt, sem a korosztályát, de ő végső soron egy idős ember, akinek a korát szépen kihasználják. Kicsit olyan, mint egy báb, aki valószínűleg még pénzt is kap azért, hogy hülyeségeket beszéljen a tévében”

- fogalmazott a Beatrice egykori énekese kapcsán Mehringer Marci, a 23 éves, X-Faktor 4. helyezett énekes, a Szeretlek Magyarországnak adott interjújában.

Nagy Feró korábban többször is bírálta fiatal pályatársát a politikai szövegei miatt – nem ő volt az egyetlen, akiről véleményt mondott –, most Mehringer úgy reagált:

Az a legrosszabb az egészben, hogy ő olyan ember, aki egy időben szép dolgokért és nemes célokért lázadt, és most egy nagyon hasonló rendszernek a katonája.”

Nem mindenki rajongó

A Sz*r az élet című dalával híressé vált fiatal zenész a beszélgetésben panaszkodott az őt ért negatív véleményekre, de arról is beszélt, hogy mára megtanulta figyelmen kívül hagyni ezeket.

Van sok Marika néni meg Pista bácsi, aki Facebookon leírja, hogy dögöljek meg”

– árulta el az énekes, aki szerint a közösségi médiában főleg az idősebb korosztály támadja őt.

Az a fránya politika

Mehringer Marci szerint

Magyarországon el vannak csúszva a dolgok, mert azt gondolják az emberek, hogy a politikusok a mi főnökeink. Holott ez pont fordítva van.”

Magát kifejezetten a „kritikus, örök ellenzéki zenész” szerepében látja, és hangsúlyozta:

Én nem pénzt akarok ezen keresni”

– ugyanakkor a slágere a következőképpen kezdődik:

Sz*r az élet,

nincsen pénzed...”

A semmi ágán...

Saját generációjáról is sommás ítéletet mondott. Szerinte

a mai fiatalok egyik része teljes nihilben él, míg a másik oldalon „ambiciózusak, akik jobb helyet akarnak csinálni az országból”.

A számára ideális országot így festette le:

Egy olyan Magyarországon szeretnék élni, ahol mindannyian embernek számítunk, ahol mindenki szabad.”

Mehringer hangsúlyozta, hogy politikai dalát részben a „düh” szülte, amelyet nemcsak ő, hanem barátai is átélnek:

Nincs hol laknia, nagyon drága az albi, rossz az oktatás, szar az egészségügy... Igazából ez a dal kigurult belőlem, szóval nem kellett sokat gondolkoznom rajta, könnyen jöttek a szavak.”

Fotó: Facebook

***

Összesen 90 komment

patópál
2025. szeptember 14. 14:04
Mi ellen kéne lázadni, bütyök? A demokrácia ellen?
Válasz erre
0
0
Milus Ernő
2025. szeptember 14. 14:03
Erről a Mehringer csimbókról ugyanaz jut eszembe, mint Magyar Péterről: 1-Megtestesít szinte mindent, amit emberben utálatosnak tartok. 2-Egészséges falun a kocsmába sem merné betenni a lábát (mert pofánvernék mielőtt átlépi a küszöböt). 3-A legutolsó ember a sorban, aki szájára veheti Nagy Feró nevét. 4-Isten mentsen meg mindannyiunkat attól, hogy ezek hatalmat kapjanak.
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. szeptember 14. 14:00
Azért az itt fikázóknak szólnék. Ez a végtelenül tehetséges és értelmes okos fiatalember negyedik ( NEGYEDIK!!!!) lett az X-faktorban. ( AZ X_FAKTORBAN!!!!) Azért ez komoly teljesítmény. Bár én sohasem láttam egy pillanatot sem ebből a műsorból, de biztosan a világszínvonal csúcsait jelentheti ez. Ott negyedik lenni nem kis dolog. ( Nem itt volt a Nagy Feró zsűritag? Valami rémlik, hogy valahol zsűrizett, de sosem nézem ezeket a szarokat, így erősen megkérdőjelezhetőek az információm. Vagy az egy másik rendkívül színvonalas, a világ legtehetségesebb fiataljait bemutató műsor volt?)
Válasz erre
1
0
mnmn
2025. szeptember 14. 13:59
"Szar az élet", de a produkciód még annál is sokkal szarabb.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!