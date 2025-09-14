„Megvezetett idős embernek” nevezte Nagy Ferót a Sz*r az élet szerzője

Nagy Feró nem kertelt: szerinte „Azahriah olyan, mint a malária”
A Beatrice frontembere nem először ment neki a fiatal előadónak.
Mehringer Marci szerint szomorú, hogy a Beatrice egykori frontembere már nem lázadó.
Nem akarom megbántani sem őt, sem a korosztályát, de ő végső soron egy idős ember, akinek a korát szépen kihasználják. Kicsit olyan, mint egy báb, aki valószínűleg még pénzt is kap azért, hogy hülyeségeket beszéljen a tévében”
- fogalmazott a Beatrice egykori énekese kapcsán Mehringer Marci, a 23 éves, X-Faktor 4. helyezett énekes, a Szeretlek Magyarországnak adott interjújában.
Nagy Feró korábban többször is bírálta fiatal pályatársát a politikai szövegei miatt – nem ő volt az egyetlen, akiről véleményt mondott –, most Mehringer úgy reagált:
Az a legrosszabb az egészben, hogy ő olyan ember, aki egy időben szép dolgokért és nemes célokért lázadt, és most egy nagyon hasonló rendszernek a katonája.”
A Sz*r az élet című dalával híressé vált fiatal zenész a beszélgetésben panaszkodott az őt ért negatív véleményekre, de arról is beszélt, hogy mára megtanulta figyelmen kívül hagyni ezeket.
Van sok Marika néni meg Pista bácsi, aki Facebookon leírja, hogy dögöljek meg”
– árulta el az énekes, aki szerint a közösségi médiában főleg az idősebb korosztály támadja őt.
Mehringer Marci szerint
Magyarországon el vannak csúszva a dolgok, mert azt gondolják az emberek, hogy a politikusok a mi főnökeink. Holott ez pont fordítva van.”
Magát kifejezetten a „kritikus, örök ellenzéki zenész” szerepében látja, és hangsúlyozta:
Én nem pénzt akarok ezen keresni”
– ugyanakkor a slágere a következőképpen kezdődik:
Sz*r az élet,
nincsen pénzed...”
Saját generációjáról is sommás ítéletet mondott. Szerinte
a mai fiatalok egyik része teljes nihilben él, míg a másik oldalon „ambiciózusak, akik jobb helyet akarnak csinálni az országból”.
A számára ideális országot így festette le:
Egy olyan Magyarországon szeretnék élni, ahol mindannyian embernek számítunk, ahol mindenki szabad.”
Mehringer hangsúlyozta, hogy politikai dalát részben a „düh” szülte, amelyet nemcsak ő, hanem barátai is átélnek:
Nincs hol laknia, nagyon drága az albi, rossz az oktatás, szar az egészségügy... Igazából ez a dal kigurult belőlem, szóval nem kellett sokat gondolkoznom rajta, könnyen jöttek a szavak.”
Fotó: Facebook
***
