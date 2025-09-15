Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz pisztoly Tisza Párt fegyver mesterséges intelligencia

Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát is, mi lehetett Ruszin-Szendi Romulusz oldalán

2025. szeptember 15. 20:11

A tárgy elhelyezkedése is klasszikus formát mutat – írta a ChatGPT.

2025. szeptember 15. 20:11
null

A kép alapján valóban úgy tűnik, mintha egy fegyver körvonala lenne látható a férfi oldalán, a pulóver alatt – válaszolta a ChatGPT arra a kérdésünkre, hogy mit is lát azon a képen, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz látható a Tisza Párt egyik lakossági fórumán. 

A fegyvernek tűnő tárgy Ruszin-Szendi oldalán (Forrás:YouTube)

 A lehetséges fegyvertípusok kapcsán a mesterséges intelligencia azt írta: a forma alapján 

leginkább egy kézifegyver, valószínűleg egy maroklőfegyver (pisztoly) lehet. 

A markolat és a szán körvonalai sejthetők a pulóver alatt. A tárgy elhelyezkedése is klasszikus pisztolytok pozíció: a derék jobb oldalán, enyhén előre döntve.

Mint megírtuk, Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt egyik fórumán egy fegyvernek látszó tárggyal az inge alatt jelent meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Egy lapunknak nyilatkozó aktív katona is pisztolynak valószínűsítette a tárgyat, lehetőségeket is felvázolva annak típusára.

Egy katonai jogi szakértő szerint szolgálati fegyver biztosan nem lehetett a volt vezérkari főnöknél. Hangsúlyozta: Ruszin-Szendi Romulusznak jelenleg lehet önvédelmi fegyvere, de 

azt sem hordhatja nyílt módon, úgy, hogy maga a pisztolytáska látható legyen. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az ügyben kérdéseket küldtünk a volt vezérkari főnöknek, de egyelőre nem válaszolt. 

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. szeptember 15. 21:17
Apátok füle. Magyar 🐒🐓 Júdás Péter Rónai Egon műsorvezetőnek odaadta a nadrágjába domborúló banánt. Az SZRP zsebébe fafegyver volt. Nem akar elmaradni szellemi vezérétől. Közben az ATV libbcsikommcsi televízióban ( Aktuál) egymás között kihozták,hogy Orbán Viktor a hibás. Bukott politikusok.
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. szeptember 15. 21:05
Kommentekből ítélve a tiszásoknak ez övcsaton aluli. A tiszások imádják, ha Romulusz ott is dudorodik, nem csak tokatájékon.
Válasz erre
1
0
Takagi
2025. szeptember 15. 21:05
Ehhez is hülye. Arcoskodik.
Válasz erre
1
0
csak-egy-no
2025. szeptember 15. 21:01
A hatodik poszt a lufifújásban, kurvára ráértek skacok....
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!