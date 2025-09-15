Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát is, mi lehetett Ruszin-Szendi Romulusz oldalán

Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
A tárgy elhelyezkedése is klasszikus formát mutat – írta a ChatGPT.
A kép alapján valóban úgy tűnik, mintha egy fegyver körvonala lenne látható a férfi oldalán, a pulóver alatt – válaszolta a ChatGPT arra a kérdésünkre, hogy mit is lát azon a képen, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz látható a Tisza Párt egyik lakossági fórumán.
A lehetséges fegyvertípusok kapcsán a mesterséges intelligencia azt írta: a forma alapján
leginkább egy kézifegyver, valószínűleg egy maroklőfegyver (pisztoly) lehet.
A markolat és a szán körvonalai sejthetők a pulóver alatt. A tárgy elhelyezkedése is klasszikus pisztolytok pozíció: a derék jobb oldalán, enyhén előre döntve.
Mint megírtuk, Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt egyik fórumán egy fegyvernek látszó tárggyal az inge alatt jelent meg.
Egy lapunknak nyilatkozó aktív katona is pisztolynak valószínűsítette a tárgyat, lehetőségeket is felvázolva annak típusára.
Egy katonai jogi szakértő szerint szolgálati fegyver biztosan nem lehetett a volt vezérkari főnöknél. Hangsúlyozta: Ruszin-Szendi Romulusznak jelenleg lehet önvédelmi fegyvere, de
azt sem hordhatja nyílt módon, úgy, hogy maga a pisztolytáska látható legyen.
Egy mai napig aktív katona vette számba a lehetőségeket.
Az ügyben kérdéseket küldtünk a volt vezérkari főnöknek, de egyelőre nem válaszolt.
Fotó: MTI/Illyés Tibor