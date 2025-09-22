Magyar Péter tábornoka csúnyán megütheti a bokáját – garázdaság miatt indulhat ellene nyomozás (VIDEÓ)

A Magyar Nemzet megtudta, hogy feljelentés-kiegészítés keretében vizsgálja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botrányát.

A feljelentés-kiegészítés azt jelenti, hogy a hatóság további adatokat gyűjt, és legkésőbb harminc napon belül döntenie kell a nyomozás elrendeléséről vagy az ügyben tett feljelentések elutasításáról – írta a lap.

Emlékezetes, hogy szeptember elején Kötcsén riporterünk, Móna Márk tett fel kérdéseket Magyar Péter tanácsadójának. Amikor Móna a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről érdeklődött a Tisza Párt politikusánál,

Ruszin-Szendi nemes egyszerűséggel testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.

Az eset kapcsán Tényi István ügyvéd is bejelentést tett a rendőrségen, ismeretlen elkövető ellen, a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétsége gyanújával.