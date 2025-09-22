Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Móna Márk mandiner incidens nyomozás Magyar Péter garázdaság riporter felvétel

Magyar Péter tábornoka csúnyán megütheti a bokáját – garázdaság miatt indulhat ellene nyomozás (VIDEÓ)

2025. szeptember 22. 07:47

Még csak most pörögnek fel az események a kötcsei incidens kapcsán, ugyanis nyomozás indulhat Ruszin-Szendi Romulusz ellen, aki riporterünket, Móna Márkot, többször is meglökte.

2025. szeptember 22. 07:47
null

A Magyar Nemzet megtudta, hogy feljelentés-kiegészítés keretében vizsgálja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botrányát.

A feljelentés-kiegészítés azt jelenti, hogy a hatóság további adatokat gyűjt, és legkésőbb harminc napon belül döntenie kell a nyomozás elrendeléséről vagy az ügyben tett feljelentések elutasításáról – írta a lap.

Emlékezetes, hogy szeptember elején Kötcsén riporterünk, Móna Márk tett fel kérdéseket Magyar Péter tanácsadójának. Amikor Móna a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről érdeklődött a Tisza Párt politikusánál,

Ruszin-Szendi nemes egyszerűséggel testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.

Az eset kapcsán Tényi István ügyvéd is bejelentést tett a rendőrségen, ismeretlen elkövető ellen, a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétsége gyanújával.

„Szürreális volt a helyzet”

Munkatársunk így emlékezett vissza a történtekre:

háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott könyökkel jött nekem oldalba.

Az első kettőnél kínosan elkezdtem mosolyogni, mert annyira szürreális volt a helyzet, hogy nem tudtam hova tenni. Amikor pedig a harmadiknál így oldalba lökött, akkor már én sem vigyorogtam vagy nevettem.”

A történtek egyértelműen dokumentáltak:

stábunk az incidens minden pillanatát rögzítette.

Magyar Péter elképesztő értelmezése

Érdemes felidézni az eset kapcsán a Tisza Párt elnökének rendhagyó értelmezését is. 

Szeptember 9-én az RTL Híradó kérdezte a pártelnököt szakértője és a riporter közötti atrocitásról. Magyar a csatornának kijelentette: „ha valaki megnézi a felvételt, akkor látja, hogy mi történt:

beszélgetnek, nevetnek, az újságíró pedig próbál belenézni Ruszin-Szendi Romulusz telefonjába. Ő erre szólt, hogy ne tegye, majd arrébb tolta. Nevetve, aztán még meg is ölelik egymást”

– hangzott el a riportban.

Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala

kimirszen
2025. szeptember 22. 09:44
"""Az eset kapcsán Tényi István ügyvéd is bejelentést tett a rendőrségen, ismeretlen elkövető ellen....""" Ilyenkor mi van narancsbolsevikok? Tehát akkor lehet hogy nem is Romulus volt?
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
•••
2025. szeptember 22. 09:41 Szerkesztve
Tiszta orwelli újbeszél.
Válasz erre
0
0
muanyag-tojas-23
2025. szeptember 22. 09:36
Finoman arrébb tolta, holott le is lőhette volna. Lenin után szabadon.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. szeptember 22. 09:30
A Tisza "pártnak" nevezett akármi gyűjti ezeket a figurákat. Nem normális dolog, nem normális ami történik, nem normális hogy ilyeneket gyűjtenek össze és futtatnak valakik, ilyeneket normális ember nem enged a saját életébe beleszólni, legfőképpen nem ered soha hatalomba.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!