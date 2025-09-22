Magyar Péter tábornoka csúnyán megütheti a bokáját – garázdaság miatt indulhat ellene nyomozás (VIDEÓ)

Hátborzongató: időzített bombaként viselkedett Ruszin-Szendi Romulusz
Belegondolni is szörnyű, mi történhetett volna még a Mandiner riporterével.
Még csak most pörögnek fel az események a kötcsei incidens kapcsán, ugyanis nyomozás indulhat Ruszin-Szendi Romulusz ellen, aki riporterünket, Móna Márkot, többször is meglökte.
A Magyar Nemzet megtudta, hogy feljelentés-kiegészítés keretében vizsgálja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botrányát.
A feljelentés-kiegészítés azt jelenti, hogy a hatóság további adatokat gyűjt, és legkésőbb harminc napon belül döntenie kell a nyomozás elrendeléséről vagy az ügyben tett feljelentések elutasításáról – írta a lap.
Emlékezetes, hogy szeptember elején Kötcsén riporterünk, Móna Márk tett fel kérdéseket Magyar Péter tanácsadójának. Amikor Móna a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről érdeklődött a Tisza Párt politikusánál,
Ruszin-Szendi nemes egyszerűséggel testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.
Az eset kapcsán Tényi István ügyvéd is bejelentést tett a rendőrségen, ismeretlen elkövető ellen, a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétsége gyanújával.
Ezt is ajánljuk a témában
Belegondolni is szörnyű, mi történhetett volna még a Mandiner riporterével.
Munkatársunk így emlékezett vissza a történtekre:
háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott könyökkel jött nekem oldalba.
Az első kettőnél kínosan elkezdtem mosolyogni, mert annyira szürreális volt a helyzet, hogy nem tudtam hova tenni. Amikor pedig a harmadiknál így oldalba lökött, akkor már én sem vigyorogtam vagy nevettem.”
A történtek egyértelműen dokumentáltak:
stábunk az incidens minden pillanatát rögzítette.
Érdemes felidézni az eset kapcsán a Tisza Párt elnökének rendhagyó értelmezését is.
Szeptember 9-én az RTL Híradó kérdezte a pártelnököt szakértője és a riporter közötti atrocitásról. Magyar a csatornának kijelentette: „ha valaki megnézi a felvételt, akkor látja, hogy mi történt:
beszélgetnek, nevetnek, az újságíró pedig próbál belenézni Ruszin-Szendi Romulusz telefonjába. Ő erre szólt, hogy ne tegye, majd arrébb tolta. Nevetve, aztán még meg is ölelik egymást”
– hangzott el a riportban.
Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala