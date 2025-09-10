Kikelt magából Horn Gábor: élesen bírálta a két- vagy többgyerekes édesanyák SZJA-mentességét (VIDEÓ)

Magyar Péter felvállalta Tarr Zoltán botrányos mondatait az adóemelésről (VIDEÓ)
Még rengeteg ilyen mondat lesz a kampányban – mondta a Tisza-vezér.
„Ebbe belerokkan ez a szerencsétlen ország” – véli a Republikon Intézet vezetője.
A KlikkTV Egyenleg című műsorának vendégei nemrég Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője és Korózs Lajos, az MSZP elnökhelyettese voltak.
A beszélgetés során Horn többek között megjegyezte, hogy „rendkívül veszélyesnek” látja a kormány „osztogatását”. Példaként a kettő vagy több gyermekes édesanyák SZJA-mentességét hozta először. Ezután az egykori SZDSZ-es államtitkár úgy fogalmazott, hogy „döbbenetes pénzek áramlanak ki” hosszútávon. Itt a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelt említette, amelyet véleménye szerint a fiatalok nem tudnak majd felvenni, míg az idősebb korosztály tagjai pedig vissza fognak élni ezzel, mert ők ki tudják majd használni.
Horn ezután azzal folytatta, hogy „lehet jópofáskodni, lehet gesztusokat gyakorolni. Lehet azt mondani, hogy a kétgyermekes családanya nem fizet személyi jövedelemadót, még ha 3 millió forint a jövedelme, (...) és akkor sem, hogyha 180 ezer forint adózott minimálbéren tengeti az életét, ami minimális megtakarítás neki”.
A közvélemény-kutató arra is kitért, hogy ezek a lépések igazságtalanok, és lehet ilyen gesztusokat tenni, de véleménye szerint
ebbe belerokkan ez a szerencsétlen ország”.
„Ilyen felelőtlenséget azok szoktak elkövetni, akik biztosak abban, hogy ez biztos nem fog menni” – jelentette ki Horn Gábor.
Az idézett részek az alábbi videóban hangzanak el:
Azonban a baloldali megmondóemberek közül nemcsak Horn Gábor fogalmazott meg heves bírálatot az édesanyák adómentességével kapcsolatban. Korábban Petschnig Mária Zita közgazdász, Magyar Péter tanácsadója még a tavasszal azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy
egy Tisza szigetes rendezvényén bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést.
„Az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – fogalmazott a szakértő az intézkedésekkel kapcsolatban.
Petschnig Mária Zita neve már évtizedek óta ismert a baloldalon, a sajtóban szokás megszorításpárti közgazdászként is emlegetni.
Ez az elnevezés azután ragadt rá többek között, hogy elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 után is folyamatosan a megszorító intézkedések bevezetése mellett érvelt.
A Tisza Párttal, mint kiderült nem járnának amúgy sem jól a magyar családok. Mint ismert, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a tervezett adópolitikai terveikkel kapcsolatban egy hetekkel ezelőtti etyeki fórumon azt mondta, nem árulhat el mindent, mert akkor megbuknának, valamint azt állította, választást kell nyerni, „utána mindent lehet”. Többek között adót emelni is.
