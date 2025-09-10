Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány édesanya közvélemény-kutató Tisza Párt szja-mentesség bírálat Horn Gábor Republikon Intézet hitel

Kikelt magából Horn Gábor: élesen bírálta a két- vagy többgyerekes édesanyák SZJA-mentességét (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 18:05

„Ebbe belerokkan ez a szerencsétlen ország” – véli a Republikon Intézet vezetője.

2025. szeptember 10. 18:05
null

A KlikkTV Egyenleg című műsorának vendégei nemrég Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője és Korózs Lajos, az MSZP elnökhelyettese voltak.

A beszélgetés során Horn többek között megjegyezte, hogy „rendkívül veszélyesnek” látja a kormány „osztogatását”. Példaként a kettő vagy több gyermekes édesanyák SZJA-mentességét hozta először. Ezután az egykori SZDSZ-es államtitkár úgy fogalmazott, hogy „döbbenetes pénzek áramlanak ki” hosszútávon. Itt a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelt említette, amelyet véleménye szerint a fiatalok nem tudnak majd felvenni, míg az idősebb korosztály tagjai pedig vissza fognak élni ezzel, mert ők ki tudják majd használni. 

Horn ezután azzal folytatta, hogy „lehet jópofáskodni, lehet gesztusokat gyakorolni. Lehet azt mondani, hogy a kétgyermekes családanya nem fizet személyi jövedelemadót, még ha 3 millió forint a jövedelme, (...) és akkor sem, hogyha 180 ezer forint adózott minimálbéren tengeti az életét, ami minimális megtakarítás neki”.

A közvélemény-kutató arra is kitért, hogy ezek a lépések igazságtalanok, és lehet ilyen gesztusokat tenni, de véleménye szerint 

ebbe belerokkan ez a szerencsétlen ország”

„Ilyen felelőtlenséget azok szoktak elkövetni, akik biztosak abban, hogy ez biztos nem fog menni” – jelentette ki Horn Gábor.

Az idézett részek az alábbi videóban hangzanak el:

Magyar Péter tanácsadója is bírálta már ezt a kormányzati lépést

Azonban a baloldali megmondóemberek közül nemcsak Horn Gábor fogalmazott meg heves bírálatot az édesanyák adómentességével kapcsolatban. Korábban Petschnig Mária Zita közgazdász, Magyar Péter tanácsadója még a tavasszal azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 

egy Tisza szigetes rendezvényén bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést.

„Az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – fogalmazott  a szakértő az intézkedésekkel kapcsolatban.

Petschnig Mária Zita neve már évtizedek óta ismert a baloldalon, a sajtóban szokás megszorításpárti közgazdászként is emlegetni. 

Ez az elnevezés azután ragadt rá többek között, hogy elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 után is folyamatosan a megszorító intézkedések bevezetése mellett érvelt.

A Tisza Párttal, mint kiderült nem járnának amúgy sem jól a magyar családok. Mint ismert, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a tervezett adópolitikai terveikkel kapcsolatban egy hetekkel ezelőtti etyeki fórumon azt mondta, nem árulhat el mindent, mert akkor megbuknának, valamint azt állította, választást kell nyerni, „utána mindent lehet”. Többek között adót emelni is.

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 90 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2025. szeptember 10. 20:24
Gábor! OK! Mindenki tudja, hogy a buta goj tiszások mögött mi zsidók állunk az intellektusunkkal, de 26-ban bukni fognak, s megint egy ciklust kell várnunk arra, hogy értelmes, vállalható, nemzetben gondolkodó alternatívát tudjunk kínálni....
Válasz erre
0
0
zrx8
2025. szeptember 10. 20:14
Ez a Horn csak nekem tűnik olyannak, mint egy szellemileg és fizikailag is ivartalanított farkasember ? m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzAwNzY5NDU3N15BMl5BanBnXkFtZTgwODYxODc5MTE@._V1_.jpg
Válasz erre
1
0
herden100
2025. szeptember 10. 20:06
novalis.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=784&Itemid=1
Válasz erre
0
0
herden100
2025. szeptember 10. 20:06
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!