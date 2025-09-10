Kikelt magából Horn Gábor: élesen bírálta a két- vagy többgyerekes édesanyák SZJA-mentességét (VIDEÓ)

A KlikkTV Egyenleg című műsorának vendégei nemrég Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője és Korózs Lajos, az MSZP elnökhelyettese voltak.

A beszélgetés során Horn többek között megjegyezte, hogy „rendkívül veszélyesnek” látja a kormány „osztogatását”. Példaként a kettő vagy több gyermekes édesanyák SZJA-mentességét hozta először. Ezután az egykori SZDSZ-es államtitkár úgy fogalmazott, hogy „döbbenetes pénzek áramlanak ki” hosszútávon. Itt a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelt említette, amelyet véleménye szerint a fiatalok nem tudnak majd felvenni, míg az idősebb korosztály tagjai pedig vissza fognak élni ezzel, mert ők ki tudják majd használni.

Horn ezután azzal folytatta, hogy „lehet jópofáskodni, lehet gesztusokat gyakorolni. Lehet azt mondani, hogy a kétgyermekes családanya nem fizet személyi jövedelemadót, még ha 3 millió forint a jövedelme, (...) és akkor sem, hogyha 180 ezer forint adózott minimálbéren tengeti az életét, ami minimális megtakarítás neki”.

A közvélemény-kutató arra is kitért, hogy ezek a lépések igazságtalanok, és lehet ilyen gesztusokat tenni, de véleménye szerint