09. 15.
hétfő
Ismét fenyegetőzik a főpolgármester: Karácsony Gergely belengette a BKV leállását (VIDEÓ)

Ismét fenyegetőzik a főpolgármester: Karácsony Gergely belengette a BKV leállását (VIDEÓ)

2025. szeptember 15. 09:28

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy egy ilyen lépés nemcsak hatalmas gazdasági károkat és káoszt okozna, de jogilag sem állja meg a helyét.

2025. szeptember 15. 09:28
A BKV 10 napos leállásának lehetőségét Karácsony Gergely még múlt szerdán az ATV műsorában vetette fel. A műsorban főpolgármester arról is beszélt, hogy az Államkincstár inkasszált 4,5 milliárd forintnyi be nem fizetett szolidaritási hozzájárulást Budapest számlájáról. 

Karácsony ugyanakkor azzal védekezik, hogy nem az ő döntése lesz a leállás, hanem mindez a kormány politikájának következménye.

A kijelentés nem meglepő mód azonnal óriási felháborodást váltott ki a budapestiek körében, hiszen a főváros közösségi közlekedésének teljes leállása milliók mindennapjait bénítaná meg – írta összeállításában a Metropol.

Ide vezetett a Tisza-Vitézy koalíció

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője lap kérdésére élesen bírálta a főpolgármester fenyegetőzését: „Karácsony Gergely a főváros rossz pénzügyi helyzete miatt azzal zsarolja a kormányt, hogy tíz napra leállítja a közösségi közlekedést, de ezt a helyzetet ő és a mögötte álló Tisza-Vitézy koalíció okozta. Azt gondolom, nem teheti meg, 

de ha megtehetné, akkor sem engedhetné meg magának, hogy megbénítsa a főváros közlekedését” 

– hangsúlyozta a frakcióvezető.

A kormánypárti politikus azzal folytatta, hogy a budapestiek mindennapi életét nem lehet önös érdekből politikai játszmák eszközeként használni.

„Napi szinten több millió ember van, aki az agglomerációból ingázókkal együtt használja a városi közlekedést. Ezek az emberek el szeretnének jutni a munkába, el szeretnék vinni a gyereküket az óvodába vagy el szeretnék kísérni a beteg édesanyjukat az orvoshoz. Nem, ezt nem lehet megtenni, hogy a közösségi közlekedés leállításával zsarol a főpolgármester” – hangsúlyozta Szentkirályi.

A frakcióvezető kiemelte, 

megengedhetetlennek tartja, hogy több millió ember legyen politikai túsz.

„Innen is kérem a főpolgármester urat: ne ejtse túszul azt a több millió embert, aki a fővárost nap, mint nap használja!” – üzente meg Karácsonynak.

Majd arra is felhívta a figyelmet, hogy a budapesti közlekedés leállítása nemcsak a fővárosiak, hanem az egész ország életét bénítaná meg. „Ez felelőtlenség és egy városvezetőtől egyszerűen nem elfogadható” – szögezte le.

Beláthatatlan következmények

Kőrösi Koppány városfejlesztési szakértő, a BP Műhely alapítója szerint a tömegközlekedés leállása beláthatatlan következményekkel járna a fővárosra nézve.

„Ha belegondolunk abba, hogy csak a metró egyetlen nap alatt több utast szállít, mint a teljes MÁV, akkor látszik, milyen súlyos lenne a helyzet. 

Ha ez a közszolgáltatás leáll, az teljes forgalmi bénulást okoz Budapesten. 

Az emberek nem tudnak munkába menni, a gyerekeket nem lehet iskolába vinni – egyszerűen leállna a város” – fogalmazott a lapnak, hozzátéve, hogy  most is folyamatosan vannak dugók, de ha mindenki autóba ülne, akkor a város megbénulna.

A városfejlesztési szakértő azt is megjegyezte, hogy a probléma nemcsak kényelmetlenséget jelentene, hanem gazdasági károkat is: sok ember kénytelen lenne szabadságot kivenni vagy kiesne a munkából, ami a nemzetgazdaságot is megterhelné.

„Arra is van esély, hogy aki nem tud bejárni a munkahelyére a BKV leállása miatt, az kártérítési pert indíthat a főváros vagy a BKK ellen. Hiszen a közösségi közlekedés olyan közszolgáltatás, amit törvény szerint biztosítania kell a fővárosnak. Ha ezt nem teljesíti, az törvénysértés, amiért helyt kell állnia” – tette hozzá Kőrösi Koppány.

Jogi problémákat is felvet a BKV leállása

Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője is reagált Karácsony Gergely szavaira. Almássy szerint a főpolgármester kijelentése, miszerint akár tíz napra is leállhat a budapesti tömegközlekedés, 

nemcsak hatalmas gazdasági károkat okozna, de jogilag sem állja meg a helyét.

„Az állam és a főváros közötti megállapodás, ami a tömegközlekedés finanszírozását biztosítja, nem szól üzemszüneti lehetőségről. És a közszolgálati szerződése sem a BKV-nak, sem a külső szolgáltatóknak nem teszi lehetővé az üzemszünet választását” – hangsúlyozta az elemző.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala

