Ismét fenyegetőzik a főpolgármester: Karácsony Gergely belengette a BKV leállását (VIDEÓ)

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője lap kérdésére élesen bírálta a főpolgármester fenyegetőzését: „Karácsony Gergely a főváros rossz pénzügyi helyzete miatt azzal zsarolja a kormányt, hogy tíz napra leállítja a közösségi közlekedést, de ezt a helyzetet ő és a mögötte álló Tisza-Vitézy koalíció okozta. Azt gondolom, nem teheti meg,

de ha megtehetné, akkor sem engedhetné meg magának, hogy megbénítsa a főváros közlekedését”

– hangsúlyozta a frakcióvezető.

A kormánypárti politikus azzal folytatta, hogy a budapestiek mindennapi életét nem lehet önös érdekből politikai játszmák eszközeként használni.

„Napi szinten több millió ember van, aki az agglomerációból ingázókkal együtt használja a városi közlekedést. Ezek az emberek el szeretnének jutni a munkába, el szeretnék vinni a gyereküket az óvodába vagy el szeretnék kísérni a beteg édesanyjukat az orvoshoz. Nem, ezt nem lehet megtenni, hogy a közösségi közlekedés leállításával zsarol a főpolgármester” – hangsúlyozta Szentkirályi.