Karácsony Gergely közölte: beláthatatlan időre leállhat a teljes BKV, egész Budapest közlekedése megbénulhat (VIDEÓ)

„Ha leáll a BKV, akkor azt gondolom, az egy elég éles politikai krízishelyzetet fog előidézni” – mondta Karácsony Gergely újságíróknak abban a videóban, melyet Szentkirályi Alexandra osztott meg Facebookon.

Mikor megkérdezték, mennyi időre állhat le a BKV, Karácsony Gergely azt felelte:

Amíg vissza nem kapjuk a pénzt. Tehát ez most már nem egy figyelemfelkeltő akció. Hogy mennyi időre, ez beláthatatlan.

A kérdező megérdeklődte, hogy ez akár heteket is jelenthet-e, mire a főpolgármester megismételte, hogy „beláthatatlan”.

Szentkirályi Alexandra erre adott reakciójában azt írta, „Karácsony Gergely és a TISZA százezrek megélhetését sodorja veszélybe”.