09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
BKV fenyegetés Budapest Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergely

Karácsony Gergely közölte: beláthatatlan időre leállhat a teljes BKV, egész Budapest közlekedése megbénulhat (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 17:47

A budapesti emberek kárára zsarolja a kormányt a főpolgármester.

2025. szeptember 10. 17:47
null

„Ha leáll a BKV, akkor azt gondolom, az egy elég éles politikai krízishelyzetet fog előidézni” – mondta Karácsony Gergely újságíróknak abban a videóban, melyet Szentkirályi Alexandra osztott meg Facebookon.

Mikor megkérdezték, mennyi időre állhat le a BKV, Karácsony Gergely azt felelte:

Amíg vissza nem kapjuk a pénzt. Tehát ez most már nem egy figyelemfelkeltő akció. Hogy mennyi időre, ez beláthatatlan.

A kérdező megérdeklődte, hogy ez akár heteket is jelenthet-e, mire a főpolgármester megismételte, hogy „beláthatatlan”.

Szentkirályi Alexandra erre adott reakciójában azt írta, „Karácsony Gergely és a TISZA százezrek megélhetését sodorja veszélybe”.

A főpolgármester elpazarolta a budapestiek pénzét, most pedig a kormányra mutogat – sőt, a budapestieket használja pajzsként, hogy kimenekítse magát a saját rossz döntései következményeiből. Ez zsarolás.

A budapesti Fidesz elnöke feltette a kérdést: „mi lesz azokkal, akiknek létfontosságú a napi BKV-közlekedés?”

Budapestnek működnie kell! A főpolgármester nem korlátozhatja saját kénye-kedve szerint a budapestiek szabad mozgását, ez politikai terrorizmus!

– szögezte le Szentkirályi Alexandra.

A videóban felszólította Karácsony Gergelyt, hogy hagyja abba a fenyegetőzést, és a kormánnyal közösen keressenek hosszútávú megoldást a főváros pénzügyi gondjaira.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

herden100
2025. szeptember 10. 20:07
KAMU GERI! MEGVESSZÜK RÁKOSRENDEZŐT 40 milliárdért. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Válasz erre
2
0
madre79
2025. szeptember 10. 20:05
Akkor neked annyi, mert ezzel betelik a pohár!!
Válasz erre
2
0
lemez
2025. szeptember 10. 19:58
Egész Butapest legyen bicikliváros.Szavazzanak róla.
Válasz erre
1
0
rasdi1
2025. szeptember 10. 19:55
Ha a főpolgármester nem tudja biztosítani a főváros működtetését, akkor le kell mondania. Ahogy egy miniszterelnök is lemond, ha a parlament működésképtelensége következtében nem tudja vezetni az országot.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!