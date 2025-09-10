Karácsony Gergely közölte: beláthatatlan időre leállhat a teljes BKV, egész Budapest közlekedése megbénulhat (VIDEÓ)

Fel sem tudtak ocsúdni az Európai Unióban: már a finnek is elkezdték kutatni, mi lehet Magyarország titka
Meglehetősen kedvező helyzetbe kerültünk.
A budapesti emberek kárára zsarolja a kormányt a főpolgármester.
„Ha leáll a BKV, akkor azt gondolom, az egy elég éles politikai krízishelyzetet fog előidézni” – mondta Karácsony Gergely újságíróknak abban a videóban, melyet Szentkirályi Alexandra osztott meg Facebookon.
Mikor megkérdezték, mennyi időre állhat le a BKV, Karácsony Gergely azt felelte:
Amíg vissza nem kapjuk a pénzt. Tehát ez most már nem egy figyelemfelkeltő akció. Hogy mennyi időre, ez beláthatatlan.
A kérdező megérdeklődte, hogy ez akár heteket is jelenthet-e, mire a főpolgármester megismételte, hogy „beláthatatlan”.
Szentkirályi Alexandra erre adott reakciójában azt írta, „Karácsony Gergely és a TISZA százezrek megélhetését sodorja veszélybe”.
A főpolgármester elpazarolta a budapestiek pénzét, most pedig a kormányra mutogat – sőt, a budapestieket használja pajzsként, hogy kimenekítse magát a saját rossz döntései következményeiből. Ez zsarolás.
A budapesti Fidesz elnöke feltette a kérdést: „mi lesz azokkal, akiknek létfontosságú a napi BKV-közlekedés?”
Budapestnek működnie kell! A főpolgármester nem korlátozhatja saját kénye-kedve szerint a budapestiek szabad mozgását, ez politikai terrorizmus!
– szögezte le Szentkirályi Alexandra.
A videóban felszólította Karácsony Gergelyt, hogy hagyja abba a fenyegetőzést, és a kormánnyal közösen keressenek hosszútávú megoldást a főváros pénzügyi gondjaira.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás