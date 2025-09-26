Ft
Hont András folytatta, amit elkezdett: újabb Semjént támadó influenszert tett helyre

2025. szeptember 26. 20:19

„Stumpf András közölhetné a Polgári Ellenállás jegyében vele ugyanazon a színpadon szónokló, túlképzett influenszerféleséggel, hogy jelenleg kötelesség Semjént védeni” – írta a publicista.

2025. szeptember 26. 20:19
null

A Mandiner is beszámolt arról, hogy miután kiderült, hogy a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest vádlók, a külföldi titkosszolgálatok által pénzelt Káncz Csaba, illetve a Válasz Online-nak nyilatkozó Kuslits Gábor semmilyen bizonyítékkal nem rendelkeznek. Sőt, már a Semjént a parlamentben felkérdező DK-s Arató Gergely is bevallotta, hogy neki sincs bizonyítéka, valamint pénteken már a 444 és a Válasz is inkább kitáncolna a Szőlő utcai álhírbotrányból, jött

Somogyi András humorista, aki legújabb videójában Semjént alakítva megy a Szőlő utcába „szüretelni”. 

Csütörtökön publikált videójában pedig Radics Péter youtuber viccelődött az üggyel kapcsolatban, szintén pedofilnak beállítva a politikust, akivel kapcsolatban ilyen vád fel sem merült.

A publicista folytatta, amit elkezdett

Somogyi András akciója mellett Radics videója kapcsán Hont András publicista is kifejtette a véleményét közösségi oldalán. Mint fogalmazott, „sikerült valakinek még Somogy Akárkinél is förtelmesebb videót készíteni. (Ezt is lementettem, link kommentben)”

Az újságíró azzal folytatta, hogy „mondjuk, Stumpf András közölhetné a Polgári Ellenállás jegyében vele ugyanazon a színpadon szónokló, túlképzett influenszerféleséggel, hogy jelenleg kötelesség Semjént védeni, és nem tovább p***filozni. (Szónoklás = engem kurvaanyázni)”

Meg esetleg az RTL is megnézhetné, kit futtat”

 – zárta gondolatait Hont.

Hont András

A pletykasorozatot útjára indító lapnak a NER-ből jött szerzője most azt írja, hogy meg kell védeni Semjén Zsoltot

Akkor talán egy szerkesztőnek nem kellett volna kihúznia a politikusokra utaló, mint kiderült, „szóbeszédre alapozott” megjegyzést?

lutra
2025. szeptember 26. 21:22
Az a gond, hogy a rágalmazásért általában kiszabott tyúkszaros pénzbírságot, még ha milliós tétel is, mikroadományokból összeadják a tiszarosok, ezért semennyi elrettentő erővel nem bír. Letöltendő kellene, elvileg 2 év adható, a nagy nyilvánosság miatt, ha ezt nem kapják meg, ezek a szarkupac influenszerek is, akkor ezt fogják folytatni mindenkivel, soha nem lesz vége.
fortissima
2025. szeptember 26. 21:10
Kevés kivételtől eltekintve az embernek az az érzése, hogy aranyhalak kommentelnek...
neven
2025. szeptember 26. 21:01
fel kell rágalmazásért jelenteni a gané tiszás gazembereket, oszt mehetnek néhány évre a dutyiba csücsülni, ahová valók a gazdijukkal a brüsszeli webercsicska fostospetykóval együtt!!
fortissima
2025. szeptember 26. 20:48
Azért az rohadtul igazságtalan, hogy a szerény képességű kistérségi balett-táncos több százmilliót kap, Hont szeme meg ki van szúrva egy két Orbán interjúval.
