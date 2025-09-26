Magyarország: itt kell élned, hogy elhidd
Mi lesz a következő? A viszkis rabló lesz az OTP reklámarca? Lagzi Lajcsi villanyóra-leolvasási tanácsokat ad?
Akkor talán egy szerkesztőnek nem kellett volna kihúznia a politikusokra utaló, mint kiderült, „szóbeszédre alapozott” megjegyzést?
„Azért az csodálatos, hogy az a lap, amelyik útjára indítja a pletykasorozatot, annak a lapnak a NER-ből jött szerzője most azt írja, hogy meg kell védeni Semjén Zsoltot, mert különben olyanok lesznek, mint a NER. Akkor talán egy szerkesztőnek nem kellett volna kihúznia a politikusokra utaló, mint kiderült, »szóbeszédre alapozott« megjegyzést? Vagy valami?”
Hiába játszod az előkelő idegent, szügyig benne vagytok.
Elképesztően szánalmas magyarázkodásba kezdett a Szőlő utcai álhírbotrányt kirobbantó válaszonline egyik libsi újságírója, Stumpf András!
Nyitókép: Hont András Facebook-oldala