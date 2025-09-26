Ft
09. 26.
péntek
NER Hont András Semjén Zsolt álhírgyártás

A pletykasorozatot útjára indító lapnak a NER-ből jött szerzője most azt írja, hogy meg kell védeni Semjén Zsoltot

2025. szeptember 26. 16:12

Akkor talán egy szerkesztőnek nem kellett volna kihúznia a politikusokra utaló, mint kiderült, „szóbeszédre alapozott" megjegyzést?

2025. szeptember 26. 16:12
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Azért az csodálatos, hogy az a lap, amelyik útjára indítja a pletykasorozatot, annak a lapnak a NER-ből jött szerzője most azt írja, hogy meg kell védeni Semjén Zsoltot, mert különben olyanok lesznek, mint a NER. Akkor talán egy szerkesztőnek nem kellett volna kihúznia a politikusokra utaló, mint kiderült, »szóbeszédre alapozott« megjegyzést? Vagy valami?"

Pilhál Tamás

Hahó, András! A te lapodból (Válasz) indult a mocsok

Hiába játszod az előkelő idegent, szügyig benne vagytok.

Kovács András

Hiába minden magyarázkodás, hiába minden terelés: a válaszonline mostantól hivatalosan is egy fakenews gyár

Elképesztően szánalmas magyarázkodásba kezdett a Szőlő utcai álhírbotrányt kirobbantó válaszonline egyik libsi újságírója, Stumpf András!

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

Összesen 14 komment

ben2
2025. szeptember 26. 17:12
@belbuda 2025. szeptember 26. 16:27 Az a vicces, hogy fel sem fogod, hogy az egész ellenzéki kampányt kiherélték ezzel az üggyel. Innentől kezdve hiába állnak majd elő Bajnaiék a választások előtt két nappal valami jól felépített fake news-al, hogy mondjuk Orbán Ráhelt kitiltották az USA-ból, mert az Epstein szigetről importált kiskorúakat Hatvanpusztára, a célközönség billegő szavazók már csak kényszeredetten fintorogni fognak, hogy a poloskáék megint át akarják b@szni, mint a "Zsolti bácsizással". Kénytelenek lesznek szakpolitikával kampányolni, ami - mint tudjuk - nem éppen az erősségük.
llnnhegyi
2025. szeptember 26. 16:43
Teljeskörű libbcsikommcsi összeomlás. Elmehettek a bús, borongós, bánatos, cafrangos picsába! Ötök,hatok,hetek......! Rangos Katalin Asszony és Hamway Péter döglibbcsikommcsik megfogadták, hogy egy évig fejükre papír zacskót húznak és úgy járkálnak. Szemnyilas szabad a zacskón. Álhír lenne ez is? Kár!
belbuda
2025. szeptember 26. 16:35
Amúgy,Bandi téged még mindig a NER etet...🤔
tolltzoli1985
2025. szeptember 26. 16:34
meg akarják puccsolni Orbánt..semmi több
