Menekülőre fogta a Válasz Online: már megvédené Semjén Zsoltot az álhírbotrányban
Hatott Orbán Viktor megjegyzése a súlyos jogkövetkezményekről.
Hiába játszod az előkelő idegent, szügyig benne vagytok.
„Hahó, András! A te lapodból (Válasz) indult a mocsok.
Hiába játszod az előkelő idegent, szügyig benne vagytok.”
Kapcsolódó vélemény
Elképesztően szánalmas magyarázkodásba kezdett a Szőlő utcai álhírbotrányt kirobbantó válaszonline egyik libsi újságírója, Stumpf András!
Ezt is ajánljuk a témában
Hatott Orbán Viktor megjegyzése a súlyos jogkövetkezményekről.
Ezt is ajánljuk a témában
Deák Dániel elmondta, hogy sok mindenben nem ért egyet Horn Gáborral, de ebben pont igen.
Nyitókép: YouTube/Heti TV