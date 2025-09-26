Ft
09. 26.
péntek
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
pilhál tamás Stumpf András vélemény

Hahó, András! A te lapodból (Válasz) indult a mocsok

2025. szeptember 26. 13:39

Hiába játszod az előkelő idegent, szügyig benne vagytok.

2025. szeptember 26. 13:39
Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
„Hahó, András! A te lapodból (Válasz) indult a mocsok. 

  • Ti adtatok neki először teret.
  • Ti nem kérdeztetetek vissza.
  • Ti nem kértetek bizonyítékot az interjúalanytól a hitvány rágalomra.
  • Ti nyomtattátok ki.

Hiába játszod az előkelő idegent, szügyig benne vagytok.”

Kovács András

Idézőjel

Hiába minden magyarázkodás, hiába minden terelés: a válaszonline mostantól hivatalosan is egy fakenews gyár

Elképesztően szánalmas magyarázkodásba kezdett a Szőlő utcai álhírbotrányt kirobbantó válaszonline egyik libsi újságírója, Stumpf András!

Nyitókép: YouTube/Heti TV

 

