Nem várt helyről védték be Semjén Zsoltot: a Szőlő utcai álhírbotrány még Horn Gábornak is sok

Horn Gábor a videóban kiemeli, hogy személyesen is jól ismeri az ügyben a baloldal által falsul megvádolt Semjén Zsoltot és kizárnak tartja, hogy a vádak igazak legyenek. „Nem lehet valakit még úgyse belekeverni egy ilyenbe, hogy úgy csinálok, mintha nem ő lenne (...) Ez nem elfogadható” – fogalmazott a publicista. Kiemelte azt is, hogy addig nem szabad ilyen vádakat felróni valaki ellen, amíg nincs annak érvényes bizonyítéka.

Itt nem egy akármilyen ügyről van szó, itt családok, emberi egzisztenciák és életek mehetnek tönkre egy félresikerült gyanúsítgatás következtében, aminek az alapja, hogy valaki azt nyilatkozta valahol, hogy halott arról, hogy a nem tudom ki a nem tudom kinek mit szállított”

– mutatott rá a lényegre Horn Gábor.

Nyitókép: Facebook / Horn Gábor

