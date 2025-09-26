Ft
szőlő Semjén Zsolt Horn Gábor vád Deák Dániel baloldal

Nem várt helyről védték be Semjén Zsoltot: a Szőlő utcai álhírbotrány még Horn Gábornak is sok

2025. szeptember 26. 12:55

Deák Dániel elmondta, hogy sok mindenben nem ért egyet Horn Gáborral, de ebben pont igen.

2025. szeptember 26. 12:55


Új Facebook-videót tett közzé a politikai elemző Deák Dániel, amiben a baloldali publicista Horn Gábor véleménye látható a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében.

Sok mindenben nem értünk vele egyet, de ez most korrekt volt Horn Gábortól”

– kzedte a videóját Deák Dániel.

Horn Gábor a videóban kiemeli, hogy személyesen is jól ismeri az ügyben a baloldal által falsul megvádolt Semjén Zsoltot és kizárnak tartja, hogy a vádak igazak legyenek. „Nem lehet valakit még úgyse belekeverni egy ilyenbe, hogy úgy csinálok, mintha nem ő lenne (...) Ez nem elfogadható” – fogalmazott a publicista. Kiemelte azt is, hogy addig nem szabad ilyen vádakat felróni valaki ellen, amíg nincs annak érvényes bizonyítéka.

Itt nem egy akármilyen ügyről van szó, itt családok, emberi egzisztenciák és életek mehetnek tönkre egy félresikerült gyanúsítgatás következtében, aminek az alapja, hogy valaki azt nyilatkozta valahol, hogy halott arról, hogy a nem tudom ki a nem tudom kinek mit szállított”

– mutatott rá a lényegre Horn Gábor.





 

 

The Loner
2025. szeptember 26. 14:10
Horn Gáborral szinte semmiben nem értek egyet, de a mostani megnyilvánulása a Szőlő utcai ügyben valóban az emberi értékrendjéről tanúskodik. Remélem nem tévedek. Ez egy nagyon ritka pillanat, amikor én, egy volt SZDSZ-s előtt virtuálisan megemelem a kalapom. Most megtettem. Igaz, hogy sok kérdésben más a véleményünk, de ebben az esetben tiszteletet érdemel a humánus hozzá állása .
pesti051
2025. szeptember 26. 14:09
El kellene gondolkodni azoknak akik megkreáltak ezt a gusztustalan ügyet... Már Horn Gábornak is sok volt...
szilvarozsa
2025. szeptember 26. 14:08
Hornnak több esze van, mint a többinek. Kiszállt a buliból, mielőtt beszállt volna. Látja, hogy ez most komoly.
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. szeptember 26. 14:03
A kormány három külön ügyet mos össze, hogy Semjént tisztázza: Szőlő utca – Tuzson vizsgálata ide vonatkozott, de itt soha nem merült fel Semjén neve. Juhász két nagykorú lányt futtatott, kiskorú sértett nem volt, politikusokról nem volt szó. Magvető utca és Zirzen Janka otthon – Itt voltak kiskorú sértettek. Egy nevelő jelezte, hogy Juhász egy 13 éves lányt vitt ki, zaklatottan hozta vissza, őt rúgták ki. Kuslits szerint autókból vitték a gyerekeket, két magas rangú politikusnak, Káncz Csaba Rogánt és Semjént nevezte meg. „Zsolt bácsi” ügy – Ózd melletti gyermekotthonban 10–12 éves fiúk vallották, hogy egy politikus éjjelente látogatta őket, hangja alapján „Zsolt bácsiként” azonosították. Lényeg: Semjén neve a 2. és 3. ügyben merült fel, de a kormány az 1. ügy vizsgálatával mosta tisztára. Ez félrevezetés. Két ügy nincs tisztázva. Ki az a Zsolt bácsi?
