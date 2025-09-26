„Elképesztően szánalmas magyarázkodásba kezdett a Szőlő utcai álhírbotrányt kirobbantó válaszonline egyik libsi újságírója, Stumpf András!

A Simicska-féle fordulat után előbb jobbikossá, majd balliberálissá váló Stumpf ahelyett, hogy arról írna, miért nem tette fel a lap újságírója Kuslits Gábornak azt a kérdést, milyen bizonyítékai vannak a kormánytagokat érintő rágalmairól, inkább össze vissza magyarázkodik valamilyen morálról. (Ő már csak tudja, mi az a morál)

Arra is kíváncsi lettem volna, hogy a magát a szakmaiság csúcsaként leíró válaszosok között, miért nem volt egyetlen egy szerkesztő sem, aki az interjút készítő Sashegyi Zsófia figyelmét felhívta volna arra, hogyha valamilyen vádat megfogalmaz egy interjúalany, akkor érdemes visszakérdezni. Ha pedig nincsenek ilyen súlyú ügyben bizonyítékai, akkor nem jelenhet meg a szöveg!

Ezekről persze hallgat Stumpf, majd azt próbálja bemagyarázni, hogy az egész álhírgyártás mögött nincs semmilyen szervezett akció. Tényleg ennyire hülyének néz mindenkit a válaszonline remek szerzője?

Hiába minden magyarázkodás, hiába minden terelés: a válaszonline mostantól hivatalosan is egy fakenews gyár! Aki egy ilyen súlyos vád esetén mindenféle ellenőrzés nélkül nyilvánosságra hoz egy ilyen interjút, az ennél még sokkal durvább dolgokra is képes!”