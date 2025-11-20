Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Facebook fake news Szikra Levente vélemény

Hát, így működik a jó öreg fake news

2025. november 20. 08:48

Csak meg ne sértődjenek, amikor erre felhívjuk a figyelmet a jobboldalon.

2025. november 20. 08:48
null
Szikra Levente
Szikra Levente
Facebook

„Igazán megtisztelő a 24.hu érdeklődése, csakhogy ezzel két gond van. Sosem állítottam olyat, amit a címben írnak.

 

Aki értően elolvassa a bejegyzésemet, az ezt láthatja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:






A »független-objektív« balos lap, amely elvileg az újságírás mintapéldánya, és követi annak alapelveit, nem keresett és kérdezett meg az álláspontomról, csak megírta azt, amit SZERINTÜK mondtam.

Hát, így működik a jó öreg fake news. Csak meg ne sértődjenek, amikor erre felhívjuk a figyelmet a jobboldalon.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Benito3
2025. november 21. 08:14
Mikor jön el az az idő, amikor ha valaki fake newst-t közöl, annak jogi következménye lesz? A jogalkotóknak már ideje lenne ezzel is foglalkozni. Elfogadhatatlan, hogy egy dilettáns bohóc gátlástalanul, össze-vissza hazudozik és így gyűjt támogatókat. Igenis létre kellene hozni egy intézményt, aki beleáll az ilyen hazugságokba és akár bírósági szinten következményeket érne el. Lásd a BBC hazugságainak is vannak következményei. Ezt meg kell fékezni, mert teljesen lezüllik a közbeszéd. Sajnos azt látom, hogy nagyon tájékozatlanok az emberek és bevesznek minden hazugságot. A napokban egy nő ordította a tv-ben, hogy a helsinki bíróságra viszi az ügyét. Elképesztő sötétség van a fejekben. Csodálkozom a Fideszen, hogy ezzel nem foglalkozik.
1
0
Box Hill
2025. november 21. 07:37
Magyarországon a sajtóra vonatkozó törvény még mindig egy kupleráj. Hány kétharmad kell a rendbetételére?
3
0
FeketeFehér
2025. november 20. 12:42
Szikra Levente egy látványos hülyeséget írt, majd megsértődött azon, hogy ezt jónéhányan szóvátették. Nem csak a 24.hu egyébként. :)))
2
13
tapir32
2025. november 20. 12:15
Ursulának tisztáznia kell magát az Ukrán korrupció árnyéka alól! Ukrajna mindenáron való, feltétlen támogatása Weberre is a korrupció gyanújának árnyékát vetíti. Csak remélhetjük, hogy Magyar Péter nem része a korrupciós hálózatnak. Az ukrán vezetés visszaél az európai népek jóindulatával. Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki. Ukrajna az EU pénzén orosz energiát vásárol.
3
0
