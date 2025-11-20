A »független-objektív« balos lap, amely elvileg az újságírás mintapéldánya, és követi annak alapelveit, nem keresett és kérdezett meg az álláspontomról, csak megírta azt, amit SZERINTÜK mondtam.

Hát, így működik a jó öreg fake news. Csak meg ne sértődjenek, amikor erre felhívjuk a figyelmet a jobboldalon.”