Ezt látni kell: Lázár János kőkeményen kiosztotta az RTL riporterét (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla, Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön újraindította a Lázárinfót Sopronban. Ahogy a korábbi alkalmakon is, a közönség után a sajtó képviselői is kérdezhettek a minisztertől. Az RTL Klub most sem hazudtolta meg magát, és a miniszter családját próbálta támadni. Az RTL újságírója ugyanis azt kifogásolta, hogy nemrég egy alkalommal Lázár János egyik fiát egy szolgálati autóban látták utazni. Lázár azonban nem hagyta magát, és tisztázta a helyzetet. A miniszter elmagyarázta az RTL újságírójának, hogy a fia

éppen Hódmezővásárhelyre tartott, ezért kérte meg a sofőrjét, hogy vegye fel az egyetemnél, hogy együtt utazhassanak haza.

A miniszter azzal a kérdéssel válaszolt, hogy vajon az RTL vezetői nem szolgálati autókkal járnak-e, és ha úgy adódik, nem utaznak-e együtt a gyermekeikkel.

„Nem szégyelli magát, nincs szégyenérzete, amikor ilyen kérdést tesz fel?” – kérdezte. Majd hozzátette, hogy az RTL Klub vezetői vajon nem szolgálati autóval járnak, és ha van gyerekük, akkor nem viszik magukkal a gyermekeiket, ha éppen úgy adódik? Lázár szerint azok után, hogy az RTL „ebből ügyet csinál”, nem kérhetnek számon semmit. Végül azt üzente az RTL vezetőinek, hogy „szégyelljék magukat”.

Nemrég számoltunk be arról, hogy Lázár János halálos fenyegetést kapott egy Hódmezővásárhely melletti tüntetésen. Az egyik résztvevő ugyanis egy aszfaltrajzon egyenlőség jelet tett a szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk és Lázár János neve mellé, utalva arra, hogy hasonló sors várhat a magyar politikusra is.