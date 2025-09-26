Ft
Lázárinfó Hódmezővásárhely Sopron Lázár János

Ezt látni kell: Lázár János kőkeményen kiosztotta az RTL riporterét (VIDEÓ)

2025. szeptember 26. 08:50

A miniszter nem hagyta annyiban, hogy megint a családjával próbálják támadni.

2025. szeptember 26. 08:50
null

A Mandiner is beszámolt róla, Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön újraindította a Lázárinfót Sopronban. Ahogy a korábbi alkalmakon is, a közönség után a sajtó képviselői is kérdezhettek a minisztertől. Az RTL Klub most sem hazudtolta meg magát, és a miniszter családját próbálta támadni. Az RTL újságírója ugyanis azt kifogásolta, hogy nemrég egy alkalommal Lázár János egyik fiát egy szolgálati autóban látták utazni. Lázár azonban nem hagyta magát, és tisztázta a helyzetet. A miniszter elmagyarázta az RTL újságírójának, hogy a fia

éppen Hódmezővásárhelyre tartott, ezért kérte meg a sofőrjét, hogy vegye fel az egyetemnél, hogy együtt utazhassanak haza.

A miniszter azzal a kérdéssel válaszolt, hogy vajon az RTL vezetői nem szolgálati autókkal járnak-e, és ha úgy adódik, nem utaznak-e együtt a gyermekeikkel.

„Nem szégyelli magát, nincs szégyenérzete, amikor ilyen kérdést tesz fel?” – kérdezte. Majd hozzátette, hogy az RTL Klub vezetői vajon nem szolgálati autóval járnak, és ha van gyerekük, akkor nem viszik magukkal a gyermekeiket, ha éppen úgy adódik? Lázár szerint azok után, hogy az RTL „ebből ügyet csinál”, nem kérhetnek számon semmit. Végül azt üzente az RTL vezetőinek, hogy „szégyelljék magukat”.

Nemrég számoltunk be arról, hogy Lázár János halálos fenyegetést kapott egy Hódmezővásárhely melletti tüntetésen. Az egyik résztvevő ugyanis egy aszfaltrajzon egyenlőség jelet tett a szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk és Lázár János neve mellé, utalva arra, hogy hasonló sors várhat a magyar politikusra is.

Nyitókép forrása: Lázár János Facebook-oldala

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
•••
2025. szeptember 26. 09:17 Szerkesztve
Emlékszünk, amikor Orbán Viktor állítólagosan elhanyagolt gyerekeiről közöltek vérlázító cikkeket..
Válasz erre
4
0
states-2
2025. szeptember 26. 09:17
Egy dologra tuti jó lesz ez a kis amatőr puccsocska, amit a komcsi csürhe produkált végső kétségbeesésében, mert már megint bukásra állnak, lásd Józsefvárost, hogy tudniillik úgy összerántja a nemzeti tábort, hogy nagyobb verést kapnak tavasszal, mint 4 éve. Visszasírják még a másik pszichopatát, Makizayt is.
Válasz erre
3
0
Antifleto
2025. szeptember 26. 09:16
Az RTL egy külföldről pénzelt politikai orgánum. Szégyellje magát az összes hazáruló aki nekik dolgozik
Válasz erre
2
0
Sapientisat
2025. szeptember 26. 09:15
És előtte 2,5 másodperccel ezelőtt számonkérik a Lázárt, hogy a Hódmezővásárhelyi rendőrkapitány magánéletét megírta egy helyi lap. Hát gratulálok. Az ő holdudvaráról persze nem lehet személyes információkat kitenni, mert mit képzel a rohadt fidesz, na de ők a gatya legmélyére is lenyúlnak egy szaftos falatért 5 másodperces csillogásért, a többi barom meg csorgó nyállal átveszi tovább színezve. Hányni tudnék tőlük
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!