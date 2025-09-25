Elege lett lázár Jánosnak: „Az volna az igazság, hogyha a pedofiloknak halálbüntetés járhatna” (VIDEÓ)

Tiszta vizet öntöttek a pohárba: ezért derülhetett ki minden Juhász Péterről (VIDEÓ)
„Ma ez az igazgató letartóztatásban, bilincsben ül” – mondta Fülöp Attila.
Mivel ez nem járható út az Európai Unióban, éppen ezért két konkrét javaslattal állt elő az építési és közlekedési miniszter.
Lázár János csütörtökön nyíltan kifejtette a véleményét a pedofilokról Sopronban, majd két konkrét javaslatot is tett az ilyen jelegű bűncselekmények felszámolása érdekében.
„Amikor egy gyerekkel szemben bárki ebben az országban erőszakot követ el, pedofíliát követ el, ha egy gyereket megerőszakol, azzal szemben halálbüntetés lenne az igazságos.
Az volna az igazság, hogyha a pedofiloknak halálbüntetés járhatna”
– szögezte le az építési és közlekedési miniszter.
„Az Európai Unió ezt tiltja, de ma itt Sopronban két javaslatot teszek a kormány és a parlament asztalára. Akit pedofil bűncselekménnyel kapnak el, és bebizonyosodik a bűnössége, azt lehessen Magyarországon tényleges életfogytiglanra ítélni,
magyarul a pedofil rohadjon meg a börtönben”
– fogalmazott Lázár János. A miniszter másik javaslata pedig kémiai kasztrálás lenne, ami már Európában is bevett gyakorlatnak számít.
A Mandiner szerdán beszámolt róla, mit mondott Fülöp Attila a gyermekvédelem kapcsán, illetve azt is, hogy mit tett a Fidesz a gyermekvédelem érdekében.
„A Szőlő utcában a letartóztatásban lévő volt igazgató, Juhász Péter ellen van büntetőeljárás. Azért van ellene, mert nagykorú nők prostitúciójával gyanúsítható. De ebben az ügyben sem kiskorúak, sem politikusok nem érintettek. És mindenre miért derült fény?
Azért, mert mi azt mondtuk, hogy zéró toleranciát hirdetünk a gyermekvédelemben.
Mi adtunk olyan jogköröket a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak, amivel lehetősége nyílt arra, hogy feddhetetlen életvitel vizsgálata közben kiderüljön ez a szörnyű bűncselekmény. A következőkben is azért fogunk dolgozni, hogy a gyermekvédelemben ne legyen helye az ilyen embereknek. Ma ez az igazgató letartóztatásban, bilincsben ül” – fogalmazott a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.
