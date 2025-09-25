Elege lett lázár Jánosnak: „Az volna az igazság, hogyha a pedofiloknak halálbüntetés járhatna” (VIDEÓ)

„Az Európai Unió ezt tiltja, de ma itt Sopronban két javaslatot teszek a kormány és a parlament asztalára. Akit pedofil bűncselekménnyel kapnak el, és bebizonyosodik a bűnössége, azt lehessen Magyarországon tényleges életfogytiglanra ítélni,

magyarul a pedofil rohadjon meg a börtönben”

– fogalmazott Lázár János. A miniszter másik javaslata pedig kémiai kasztrálás lenne, ami már Európában is bevett gyakorlatnak számít.

A gyermekvédelem fontossága

