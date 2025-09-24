Tiszta vizet öntöttek a pohárba: ezért derülhetett ki minden Juhász Péterről (VIDEÓ)

Az egész országot leforrázta Káncz Csaba álhírgyártása: Lánczi Tamás felgöngyölítette az ügyét
Csúnyán lebukott a Szőlő utcai álhírgyártó, akit a brit titkosszolgálat fedőcége fizetett.
„Ma ez az igazgató letartóztatásban, bilincsben ül” – mondta Fülöp Attila.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, elkészült és elérhetővé vált a teljes jelentés a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, melyből kiderült:
A jelentésben külön kitértek arra, hogy Káncz Csaba tanúkihallgatása során azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja azt válaszolta, hogy
egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki.
A jelentésből kiderült, hogy Káncz arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elmondani. Tette ezt annak ellenére, hogy Facebook-bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette. A dokumentumban azt is kiemelték, hogy az ügy kapcsán szervezett politikai akció zajlik.
A Telex a jelentés nyilvánossá válását követően megkereste az elemzőt, aki végül elismerte, hogy a brit titkosszolgálat fedőcége pénzelte.
Káncz azt is mondta, hogy nem tudta, hogy az fedőcég. Ez persze furcsa kijelentés egy olyan embertől, aki az egész eddigi karrierjét bennfentes geopolitikai információkra, cikkekre, valamint elemzésekre alapozta. Ennek ellenére állítása szerint nem tűnt fel neki, hogy ügynökzsoldban áll.
Az ügy kapcsán Fülöp Attila Facebook-oldalán kifejtette, hogy mit tett a Fidesz a gyermekvédelem érdekében.
„A Szőlő utcában a letartóztatásban lévő volt igazgató, Juhász Péter ellen van büntetőeljárás. Azért van ellene, mert nagykorú nők prostitúciójával gyanúsítható. De ebben az ügyben sem kiskorúak, sem politikusok nem érintettek. És mindenre miért derült fény?
Azért, mert mi azt mondtuk, hogy zéró toleranciát hirdetünk a gyermekvédelemben.
Mi adtunk olyan jogköröket a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak, amivel lehetősége nyílt arra, hogy feddhetetlen életvitel vizsgálata közben kiderüljön ez a szörnyű bűncselekmény. A következőkben is azért fogunk dolgozni, hogy a gyermekvédelemben ne legyen helye az ilyen embereknek. Ma ez az igazgató letartóztatásban, bilincsben ül” – fogalmazott a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.
