Elemző figyelmeztette Magyar Pétert: mindössze tíz napja maradt a Tiszának

Helyretette Nagy Attila Tibor érvelését Orbán Balázs: mégiscsak pontos az a „pontatlanság”
A politikai elemző mellélőtt a Tisza Pártról tett korábbi állításával.
Mráz Ágoston Sámuel szerint fontos határidő felé közeledik az ellenzéki párt, mai nagy mértékben megmutatja majd, hogy milyen állapotban van.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az elmúlt időszak legfontosabb politikai eseményeit értékelte, különös tekintettel a tematizációs verseny alakulására. Ennek kapcsán az elemző úgy látja, hogy a
szeptember harmadik hetét is megnyerte a Fidesz és alapvetően az utóbbi napokban a Tisza-adóról, Ruszin-Szendi fegyverviseléséről és a 3%-os Otthon Startról szólt a közélet.
A politika hardcore fogyasztói pedig a Fidesz-frakció kihelyezett ülésével és a szombati Digitális Polgári Kör-összejövetellel kapcsolatos hírekkel találkoztak. Mráz Ágoston Sámuel emellett felhívta arra is a figyelmet, hogy október 1-től ráadásul érkezik a kormány következő jóléti intézkedése, a háromgyermekes anyák adómentessége, amely az első lakás megszerzéséhez hasonló népszerűségi rekordra számíthat.
A Tisza Párt kapcsán pedig megjegyezte, hogy már csak 10 napjuk maradt 318 jelölt-jelöltjének bemutatására, amely fontos mércéje lesz az ellenzéki kihívó állapotának. Az elemző szerint kérdés, hogy a hetek óta érezhető eseménytelenség Magyar Péter mozgalma körül a készülődés vagy a kikészülés jele.
318 makulátlan jelölt beszervezése, akik közül legalább 212 nem lesz hivatalos jelölt és akár 300 nem lesz parlamenti képviselő sem, mindig egy párt állapotának nagy vizsgája.
– tette hozzá.
Szintén fontos fejlemény az elemző szerint, hogy a közelmúltban Ursula von der Leyen bejelentette, hogy már 2027-től betiltaná az orosz energiahordozók vásárlását. Egy ilyen intézkedés szerinte az energiaárak jelentős emelkedésével járna, de legalábbis Magyarország ártárgyalási pozícióját biztosan rontaná. Mivel Magyar Péter már nyáron elköteleződött az orosz energia ellenében, Mráz Ágoston Sámuel szerint a politikus számára előnytelen vita indulhat az energiaárak emelkedéséről a kormányváltás esetére.
„A Tisza-vezér álláspontja újabb kérdésben egyezik tehát Brüsszelével, amely komoly hitelességet ad a kormánypárt kritikájának, miszerint a kormányváltás után a Bizottság irányelvei szerint cselekedne a Tisza-kormány minden kérdésben” – tette hozzá.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
