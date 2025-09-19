Elemző figyelmeztette Magyar Pétert: mindössze tíz napja maradt a Tiszának

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az elmúlt időszak legfontosabb politikai eseményeit értékelte, különös tekintettel a tematizációs verseny alakulására. Ennek kapcsán az elemző úgy látja, hogy a

szeptember harmadik hetét is megnyerte a Fidesz és alapvetően az utóbbi napokban a Tisza-adóról, Ruszin-Szendi fegyverviseléséről és a 3%-os Otthon Startról szólt a közélet.

A politika hardcore fogyasztói pedig a Fidesz-frakció kihelyezett ülésével és a szombati Digitális Polgári Kör-összejövetellel kapcsolatos hírekkel találkoztak. Mráz Ágoston Sámuel emellett felhívta arra is a figyelmet, hogy október 1-től ráadásul érkezik a kormány következő jóléti intézkedése, a háromgyermekes anyák adómentessége, amely az első lakás megszerzéséhez hasonló népszerűségi rekordra számíthat.

A Tisza Párt kapcsán pedig megjegyezte, hogy már csak 10 napjuk maradt 318 jelölt-jelöltjének bemutatására, amely fontos mércéje lesz az ellenzéki kihívó állapotának. Az elemző szerint kérdés, hogy a hetek óta érezhető eseménytelenség Magyar Péter mozgalma körül a készülődés vagy a kikészülés jele.