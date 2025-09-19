Helyretette Nagy Attila Tibor érvelését Orbán Balázs: mégiscsak pontos az a „pontatlanság”

Orbán Balázs: „Az egyetemen helye van a vitának, de nincs helye a kirekesztésnek és az erőszaknak”
Az MCC tanévnyitóján a kuratórium elnöke hangsúlyozta, hogy a szellemi szabadság megőrzése nélkül az akadémiai világ és a nemzet egésze is gyengülne.
A politikai elemző mellélőtt a Tisza Pártról tett korábbi állításával.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben felhívta a figyelmet Nagy Attila Tibor politikai elemző egy korábbi tévedésére. Az elemző szerint ugyanis pontatlanság volt Orbán Balázs részéről azt állítani, hogy a Tisza Párt képviselői megszavazták a migrációs paktum gyorsított bevezetését.
Pedig ez tényszerűen így van, sőt a Tisza EP-képviselői rövid karrierjük alatt kétszer is megszavazták a paktum végrehajtásának finanszírozását az Európai Parlamentben
– írta Orbán Balázs.
A politikus bejegyzésében rámutatott, hogy az ellenzéki párt 2024. október 23-án az EP 2025-ös uniós költségvetésről szóló állásfoglalásáról szavazott. A szövegbe bekerült egy passzus, amely szerint „a Menekültügyi, migrációs és integrációs alap keretében további finanszírozásra van szükség a Menekültügyi és migrációs paktum megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítása érdekében; ezért úgy határoz, hogy 2025-re a költségvetési tervezethez képest 25 millió euróval megerősíti a Menekültügyi, migrációs és integrációs alapot, tekintettel arra, hogy az pozitívan járult hozzá a menekültek azonnali támogatásához”.
A Tisza Párt EP-képviselői igennel szavaztak erre a bekezdésre és az EP teljes jelentésére is.
„A Tisza Párt politikusai tehát kétszeresen is támogatták, hogy az EU többletforrást fordítson a migrációs paktum végrehajtásához. Aki nem hiszi, járjon utána – minden vonatkozó dokumentum elérhető a hozzászólások között” – tette hozzá a politikus.
