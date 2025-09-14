„Most kell kiállnunk Magyarország és Európa jövőjéért!

Európa rossz állapotban van. Az emberek nem tudják, mi vár a gyermekeikre, unokáikra. Nem a múlttal, hanem a jövő bizonytalanságával van problémájuk. A vezetőiktől mégis csak okoskodást, kioktatást, morális felsőbbrendűséget kapnak.

Ez nem az az Európa, amire emlékszünk – a fordulópont, amikor ez mindannyiunk számára nyilvánvalóvá vált, a 2015-ös migrációs válság volt.

Miközben Európa elindult a lejtőn, Magyarország továbbra is megőrizte a biztonságát, önazonosságát, és van jövőképe is. Ezt nem szabad lebecsülnünk, mert a következő választás a jövőről szól majd. Nemcsak az elmúlt 15 évet, hanem a következő 15 évet is meg kell nyernünk.

Az ellenfeleink terve az Európai Egyesült Államok létrehozása, ebben Ukrajna csak eszköz. Elég csak rátekinteni a Bizottság új, hétéves költségvetési tervére, mely Ukrajnának kedvezne – szerintünk viszont az európai országok érdekeit kellene érvényre juttatni. A Brüsszel által kijelölt út Európát elsüllyeszti, az ellenzék pedig arra vállalkozik, hogy az embereket arról győzködje, hogy a lejtő valójában fejlődés.

A mi tervünk ezzel szemben magyar terv. Megvédjük a szuverenitásunkat, és perspektívát kínálunk a magyaroknak: