Ukrajna Európai Egyesült Államok Magyarország érdek

Most kell kiállnunk Magyarország és Európa jövőjéért

2025. szeptember 14. 17:56

Miközben Európa elindult a lejtőn, Magyarország továbbra is megőrizte a biztonságát, önazonosságát, és van jövőképe is.

2025. szeptember 14. 17:56
Orbán Balázs
Orbán Balázs
„Most kell kiállnunk Magyarország és Európa jövőjéért!

Európa rossz állapotban van. Az emberek nem tudják, mi vár a gyermekeikre, unokáikra. Nem a múlttal, hanem a jövő bizonytalanságával van problémájuk. A vezetőiktől mégis csak okoskodást, kioktatást, morális felsőbbrendűséget kapnak. 

Ez nem az az Európa, amire emlékszünk – a fordulópont, amikor ez mindannyiunk számára nyilvánvalóvá vált, a 2015-ös migrációs válság volt. 

Miközben Európa elindult a lejtőn, Magyarország továbbra is megőrizte a biztonságát, önazonosságát, és van jövőképe is. Ezt nem szabad lebecsülnünk, mert a következő választás a jövőről szól majd. Nemcsak az elmúlt 15 évet, hanem a következő 15 évet is meg kell nyernünk.

Az ellenfeleink terve az Európai Egyesült Államok létrehozása, ebben Ukrajna csak eszköz. Elég csak rátekinteni a Bizottság új, hétéves költségvetési tervére, mely Ukrajnának kedvezne – szerintünk viszont az európai országok érdekeit kellene érvényre juttatni. A Brüsszel által kijelölt út Európát elsüllyeszti, az ellenzék pedig arra vállalkozik, hogy az embereket arról győzködje, hogy a lejtő valójában fejlődés.
A mi tervünk ezzel szemben magyar terv. Megvédjük a szuverenitásunkat, és perspektívát kínálunk a magyaroknak: 

tudjuk, hogyan védjük meg a munkahelyeket, 

tudjuk, hogyan juttassuk otthonhoz az embereket, 

tudjuk, hogyan csökkentsük az adókat, és 

tudjuk, hogyan támogassuk a családokat.

De ez nem megy magától. Magyarországnak kiemelkedő vezetője van, de egy ember nem viheti a hátán az országot. Alulról szerveződő mozgalom kell, amelyben az emberek kiállnak az értékeikért – még azok is, akik máskor távol maradnának a közélettől.

Erre jött létre a Harcosok Klubja.”

Nyitókép forrása: képernyőfotó/YouTube/Patrióta

 

