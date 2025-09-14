Sztárinfluenszer méltatta Orbán Balázst, amiért helyretette a dolgokat az EU-val és Ukrajnával kapcsolatban
„Ez minden nyugati ország számára figyelmeztetés” – vélekedik Mario Nawfal.
Miközben Európa elindult a lejtőn, Magyarország továbbra is megőrizte a biztonságát, önazonosságát, és van jövőképe is.
„Most kell kiállnunk Magyarország és Európa jövőjéért!
Európa rossz állapotban van. Az emberek nem tudják, mi vár a gyermekeikre, unokáikra. Nem a múlttal, hanem a jövő bizonytalanságával van problémájuk. A vezetőiktől mégis csak okoskodást, kioktatást, morális felsőbbrendűséget kapnak.
Ez nem az az Európa, amire emlékszünk – a fordulópont, amikor ez mindannyiunk számára nyilvánvalóvá vált, a 2015-ös migrációs válság volt.
Miközben Európa elindult a lejtőn, Magyarország továbbra is megőrizte a biztonságát, önazonosságát, és van jövőképe is. Ezt nem szabad lebecsülnünk, mert a következő választás a jövőről szól majd. Nemcsak az elmúlt 15 évet, hanem a következő 15 évet is meg kell nyernünk.
Az ellenfeleink terve az Európai Egyesült Államok létrehozása, ebben Ukrajna csak eszköz. Elég csak rátekinteni a Bizottság új, hétéves költségvetési tervére, mely Ukrajnának kedvezne – szerintünk viszont az európai országok érdekeit kellene érvényre juttatni. A Brüsszel által kijelölt út Európát elsüllyeszti, az ellenzék pedig arra vállalkozik, hogy az embereket arról győzködje, hogy a lejtő valójában fejlődés.
A mi tervünk ezzel szemben magyar terv. Megvédjük a szuverenitásunkat, és perspektívát kínálunk a magyaroknak:
tudjuk, hogyan védjük meg a munkahelyeket,
tudjuk, hogyan juttassuk otthonhoz az embereket,
tudjuk, hogyan csökkentsük az adókat, és
tudjuk, hogyan támogassuk a családokat.
De ez nem megy magától. Magyarországnak kiemelkedő vezetője van, de egy ember nem viheti a hátán az országot. Alulról szerveződő mozgalom kell, amelyben az emberek kiállnak az értékeikért – még azok is, akik máskor távol maradnának a közélettől.
Erre jött létre a Harcosok Klubja.”
Nyitókép forrása: képernyőfotó/YouTube/Patrióta