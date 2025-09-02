Elemzés bizonyítja: jó nyarat zárt a jobboldal, közben Magyar Péterék „kikészültek”

Tisza-csomag: kibújt a szög a zsákból, a multik miatt lehet ilyen fontos az adóemelés a Tisza Pártnak
Egyre több jel utal arra, hogy Magyar Péter viszi tovább Gyurcsány Ferenc politikai örökségét.
Az Alapjogokért Központ friss összeállításában kiemelte, hogy míg Orbán Viktor miniszterelnök podcast maratonja uralta a teret az elmúlt hónapokban, addig a Tisza-vezér a ring szélére került.
A Fidesz-KDNP várja kedvezőbb pozícióból az őszi politikai évadot:
a kormánypártok 2025 nyarán stratégiai és taktikai előnybe kerültek Orbán Viktor vezetésével, miközben a Tisza Párt megtorpant,
a Tisza-adóról szóló hírek pedig végképp megingatták pozícióját – derült ki az Alapjogokért Központ elemzéséből.
A közleményben rámutattak, hogy az ukrán kémbotrány kitörése óta lendületet veszítő Tisza Párt gyenge nyári teljesítményét azzal tetézte, hogy kiszivárogtak a személyi jövedelemadó erőteljes emeléséről szóló tervei.
A hírek szerint többkulcsos SZJA-t vezetnének be, és felülvizsgálnák a családi adókedvezmények rendszerét is, vagyis a rezsicsökkentés után a magyar emberek szociális biztonságának újabb támpillérei kerültek veszélybe – hangsúlyozták.
A kommünikében kiemelték, hogy a Tisza-adóról cáfolatára tett kísérletet semmissé tették Tarr Zoltán választás előtt elhangzott őszödi beszédként értékelhető mondatai, melyek szerint a tervek felfedése politikai bukáshoz vezethet.
Ezzel szemben a jobboldal új perspektívát kínál az országnak a családoknak járó SZJA-kedvezményeket kiterjesztő adóforradalommal, az online honfoglalást szorgalmazó Digitális Polgári Körök megvalósításával, valamint a fiatalok számára kedvezményes lakásvásárlási feltételeket lehetővé tevő Otthon Start Programmal.
„Míg Orbán Viktor a nemzetközi szálakat mozgatni képes szereplőként jelent meg a diplomáciai térben, akinek tanácsaira az Egyesült Államok elnöke is támaszkodik,
Magyar Péter csupán egy Brüsszelből mozgatott szálacskaként, az őt kezében tartó erők feje, Ursula von der Leyen pedig ismét európai katonák Ukrajnába vezényléséről beszél”
– hangsúlyozták
A hírhedtté vált etyeki fórumon az egyik vendégük arról beszélt, hogy külső erők azt a kérésfélét fogalmazták meg feléjük, hogy ne beszéljenek nagyon se Ukrajnáról, se az LMBTQ-ról.
Az Alapjogokért Központ hivatalos oldalán közzétett beharangozóban arra is kitértek, hogy a kormányfő nyárra időzített podcast-maratonja szinte végig uralta a belpolitikai napirendet is a vizsgált időszakban. Az online platformokon minden tekintetben jelentős lépést tett előre a konzervatív oldal, amelyet leginkább Orbán Viktor social felületeinek teljesítménye mutat – húzták alá.
Mindezek mellett pedig a két politikai szereplőhöz, tehát az Orbán Viktorhoz és Magyar Péterhez kapcsolódó online keresések is bizonyítják, hogy a Tisza Párt vezére a botrányos kijelentéseinek, az adóemelés hírének, valamint a hosszú pihenésének köszönhetően nyár végére a ring szélére került – hívták fel a figyelmet a közleményben.
