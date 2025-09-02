Ft
09. 02.
kedd
nyár Tisza Párt Tisza-adó jobboldal Magyar Péter média Fidesz-KDNP pozíció hírek Orbán Viktor

Elemzés bizonyítja: jó nyarat zárt a jobboldal, közben Magyar Péterék „kikészültek”

2025. szeptember 02. 13:51

Az Alapjogokért Központ friss összeállításában kiemelte, hogy míg Orbán Viktor miniszterelnök podcast maratonja uralta a teret az elmúlt hónapokban, addig a Tisza-vezér a ring szélére került.

2025. szeptember 02. 13:51
null

A Fidesz-KDNP várja kedvezőbb pozícióból az őszi politikai évadot

a kormánypártok 2025 nyarán stratégiai és taktikai előnybe kerültek Orbán Viktor vezetésével, miközben a Tisza Párt megtorpant,

 a Tisza-adóról szóló hírek pedig végképp megingatták pozícióját – derült ki az Alapjogokért Központ elemzéséből

A közleményben rámutattak, hogy az ukrán kémbotrány kitörése óta lendületet veszítő Tisza Párt gyenge nyári teljesítményét azzal tetézte, hogy kiszivárogtak a személyi jövedelemadó erőteljes emeléséről szóló tervei. 

A hírek szerint többkulcsos SZJA-t vezetnének be, és felülvizsgálnák a családi adókedvezmények rendszerét is, vagyis a rezsicsökkentés után a magyar emberek szociális biztonságának újabb támpillérei kerültek veszélybe – hangsúlyozták.

A kommünikében kiemelték, hogy a Tisza-adóról cáfolatára tett kísérletet semmissé tették Tarr Zoltán választás előtt elhangzott őszödi beszédként értékelhető mondatai, melyek szerint a tervek felfedése politikai bukáshoz vezethet.

Ezzel szemben a jobboldal új perspektívát kínál az országnak a családoknak járó SZJA-kedvezményeket kiterjesztő adóforradalommal, az online honfoglalást szorgalmazó Digitális Polgári Körök megvalósításával, valamint a fiatalok számára kedvezményes lakásvásárlási feltételeket lehetővé tevő Otthon Start Programmal.

„Míg Orbán Viktor a nemzetközi szálakat mozgatni képes szereplőként jelent meg a diplomáciai térben, akinek tanácsaira az Egyesült Államok elnöke is támaszkodik, 

Magyar Péter csupán egy Brüsszelből mozgatott szálacskaként, az őt kezében tartó erők feje, Ursula von der Leyen pedig ismét európai katonák Ukrajnába vezényléséről beszél”

 – hangsúlyozták 

Az Alapjogokért Központ hivatalos oldalán közzétett beharangozóban arra is kitértek, hogy a kormányfő nyárra időzített podcast-maratonja szinte végig uralta a belpolitikai napirendet is a vizsgált időszakban. Az online platformokon minden tekintetben jelentős lépést tett előre a konzervatív oldal, amelyet leginkább Orbán Viktor social felületeinek teljesítménye mutat – húzták alá.

Mindezek mellett pedig a két politikai szereplőhöz, tehát az Orbán Viktorhoz és Magyar Péterhez kapcsolódó online keresések is bizonyítják, hogy a Tisza Párt vezére a botrányos kijelentéseinek, az adóemelés hírének, valamint a hosszú pihenésének köszönhetően nyár végére a ring szélére került – hívták fel a figyelmet a közleményben. 

Az elemzést teljes terjedelmében ITT olvashatja el.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

rejszmano
2025. szeptember 02. 16:14
A magyar kormány ukránellenes kampányát és ellenséges megszólalásait némileg ellenpontozva kifejezetten pozitívan beszélt a Magyarországon táborozó ukrán gyerekek előtt Ukrajnáról Németh Zsolt, a Fidesz külpolitikusa. „Mi, magyarok is megszenvedtük az elmúlt évszázadokban, évtizedekben az oroszok agresszióját, például legutóbb 1956-ban”, amikor „orosz tankok foglalták el Magyarországot és nagyon sok ember halt meg abban a háborúban”. Németh a gyerekek előtt arról beszélt, hogy nagyon sok áldozatot kell hozniuk az ukrán gyermekeknek, édesapjuknak, édesanyjuknak és a családjaiknak. „Mi ezért az áldozatért nagyon tisztelünk benneteket és tiszteljük Ukrajnát”.
Válasz erre
0
1
belbuda
2025. szeptember 02. 14:58
A Párt vehetne már egy új nyári blúzt Bástya elvtársnak,három éve ebben az otthonkában lazul szegény...🫢
Válasz erre
3
4
Syr Wullam
2025. szeptember 02. 14:26
Sok pénzért én is jóslok ilyeneket. Bárkinek. 😌
Válasz erre
7
0
nogradi
2025. szeptember 02. 14:01
De most vasárnap nem lesz választás.
Válasz erre
2
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!