Elemzés bizonyítja: jó nyarat zárt a jobboldal, közben Magyar Péterék „kikészültek”

A Fidesz-KDNP várja kedvezőbb pozícióból az őszi politikai évadot:

a kormánypártok 2025 nyarán stratégiai és taktikai előnybe kerültek Orbán Viktor vezetésével, miközben a Tisza Párt megtorpant,

a Tisza-adóról szóló hírek pedig végképp megingatták pozícióját – derült ki az Alapjogokért Központ elemzéséből.

A közleményben rámutattak, hogy az ukrán kémbotrány kitörése óta lendületet veszítő Tisza Párt gyenge nyári teljesítményét azzal tetézte, hogy kiszivárogtak a személyi jövedelemadó erőteljes emeléséről szóló tervei.

A hírek szerint többkulcsos SZJA-t vezetnének be, és felülvizsgálnák a családi adókedvezmények rendszerét is, vagyis a rezsicsökkentés után a magyar emberek szociális biztonságának újabb támpillérei kerültek veszélybe – hangsúlyozták.