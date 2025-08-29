Fidesz a pályán, Tisza a padon – nyári politikai mérleg Mráz Ágoston Sámuellel a Reakcióban

A Nézőpont friss adatai alapján a Fidesz masszív előnyben van, és belső számításaik szerint akár nyolcvan egyéni mandátumra is esélyes lenne, ha most tartanák a választásokat.

A kormányoldal az elmúlt hónapokban visszaszerezte a tematizációs képességét: az „Otthon Start” program mellett tanári béremelések, a nyugdíjak növelése és a 13. havi juttatás egyaránt erősítette a kormánypárt pozícióit.

Ezzel szemben a Tisza Párt stagnál, sőt egyes mérések szerint vissza is esett. Magyar Péter pártja továbbra is „one-man show”-ként működik, miközben a nyári kampány inkább látványos kalandokra – kvadozásra, repülésre, lovaglásra – épült, mintsem szakpolitikai teljesítményre.

Az ígéretek be nem váltása, a jelöltállítási botrányok és a program hiánya komoly hitelességi problémákat vetnek fel.

Szó esett a külpolitikai helyzetről is: a nyáron felélénkültek a nemzetközi béketárgyalások, Orbán Viktor korábbi „békemissziója” pedig visszhangra talált a nemzetközi médiában. Emellett a beszélgetés kitért Európa gazdasági nehézségeire és a német politikai helyzetre is.

A teljes adásból kiderül, hogyan látja a Nézőpont vezetője a következő hónapok politikai kilátásait, és miért gondolja, hogy a nyarat politikai értelemben a Fidesz nyerte meg.