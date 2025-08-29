Ft
Otthon Start Nézőpont Tisza Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Fidesz a pályán, Tisza a padon – nyári politikai mérleg Mráz Ágoston Sámuellel a Reakcióban

2025. augusztus 29. 19:01

A Reakció legújabb adásában Kacsó Dániel vendége Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője volt, akivel a nyári politikai szezon eseményeit és következményeit értékelték. A beszélgetés középpontjában a közvélemény-kutatások eredményei, a pártok teljesítménye, valamint a választók felé küldött üzenetek hatása állt.

2025. augusztus 29. 19:01
null

A Nézőpont friss adatai alapján a Fidesz masszív előnyben van, és belső számításaik szerint akár nyolcvan egyéni mandátumra is esélyes lenne, ha most tartanák a választásokat.

A kormányoldal az elmúlt hónapokban visszaszerezte a tematizációs képességét: az „Otthon Start” program mellett tanári béremelések, a nyugdíjak növelése és a 13. havi juttatás egyaránt erősítette a kormánypárt pozícióit.

Ezzel szemben a Tisza Párt stagnál, sőt egyes mérések szerint vissza is esett. Magyar Péter pártja továbbra is „one-man show”-ként működik, miközben a nyári kampány inkább látványos kalandokra – kvadozásra, repülésre, lovaglásra – épült, mintsem szakpolitikai teljesítményre. 

Az ígéretek be nem váltása, a jelöltállítási botrányok és a program hiánya komoly hitelességi problémákat vetnek fel.

Szó esett a külpolitikai helyzetről is: a nyáron felélénkültek a nemzetközi béketárgyalások, Orbán Viktor korábbi „békemissziója” pedig visszhangra talált a nemzetközi médiában. Emellett a beszélgetés kitért Európa gazdasági nehézségeire és a német politikai helyzetre is.

A teljes adásból kiderül, hogyan látja a Nézőpont vezetője a következő hónapok politikai kilátásait, és miért gondolja, hogy a nyarat politikai értelemben a Fidesz nyerte meg.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

states-2
2025. augusztus 29. 20:11
A pszichopata legfeljebb a nézőtéren, de ott is csak addig, amíg miniszterelnök nem lesz a kertben, ahol az ápolójával abszolválja a napi sétát.
nyugalom
2025. augusztus 29. 19:26
Csak weberék követelesét kell elolvasni, no az a szotyi kepződmeny programja! Nincs is titok! Tarrrr et jól mondta, mindezzel kellene szamolni! Ebresztő szektasok!
Kanmacska
2025. augusztus 29. 19:21
A TiSzának sem képviselő-jelöltjei sem komolyan vehető szakpolitikusai, sem választási programja nincs. Csak Magyar Pétere van, aki viszont egy nárcisztikus, műveletlen, buta pszichopata. A párt valóban egy MLM vállalkozás, egy virtuális piramisjáték. A tiszások zöme primitív, buta ember, a moslék rajongói voltak, most Petit imádják. Tragédia lenne, ha nyernének, de nem fog!
Kanmacska
2025. augusztus 29. 19:14
Magyar Péter csak az exhibicionizmusát és pszichopátiáját bizonyította nyári programjaival. A fórumain annyira kevesen voltak, hogy többször is kiröhögtette magát.
